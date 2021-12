17agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…all’Inter, nuova capolista del campionato

Freccia e via. L’Inter di Inzaghi bombarda il Cagliari , segna quattro gol, sbaglia un rigore, costringe Cragno a 11 parate, vince 4-0 e si regala il primato solitario della classifica. I nerazzurri nel posticipo domenicale non sbagliano e confermano lo splendido stato di forma con una prestazione superba, in cui hanno brillato tutti, da Barella a Lautaro, da Sanchez a Skriniar, da Dumfries a Bastoni. Un gioco corale e arrembante, la quinta vittoria di fila e un sorpasso che profuma già di Scudetto.

Voto 9…all’Empoli e al colpaccio del Maradona

0-1 in casa del Napoli, grazie al fortunoso gol di Cutrone . L’Empoli di Andreazzoli corona un meraviglioso girone d’andata con un altro successo pesante e il settimo posto provvisorio a quota 26 punti. Le parate di Vicario, le chiusure di Luperto, le accelerazioni di Zurkowski e i dribbling di Bajrami. Quella toscana è una squadra brllante, organizzata, lucida e con personalità. Ora possiamo dirlo: il successo allo Stadium di Torino, nella seconda giornata di campionato, non è arrivato per caso.

I numeri del sorprendente Empoli di Andreazzoli, capace di espugnare sia lo Stadium che il Maradona!

Punti 26 (8° posto) Media gol fatti 1,59 (9° posto) Media gol subiti 1,7 (11° posto) Tiri in porta 82 (7° posto, pari con la Juve) Media cross x partita 14,47 (2° posto) Parate Vicario 66 (1° posto) Media Km percorsi x partita 111,479 (2° posto) Corner calciati 96 (3° posto) Fuorigioco 49 (1° posto)

Voto 8…a una Fiorentina da applausi e al suo bomber Vlahovic

Il serbo con un’altra doppietta, raggiunge quota 15 reti in classifica marcatori (32 nell'anno solare) e trascina la Viola di Italiano alla terza vittoria consecutiva. Quinto posto solitario a quota 30 punti, in piena zona europea, a soli sei lunghezze dalla Champions. La Fiorentina gioca un bel calcio, ha qualità in tutti i reparti e si è tolta di dosso le paure dello scorso anno. Squadra in fiducia, che con un 4-0 ha sotterrato la Salernitana e si è preso altri applausi dal suo pubblico.

Gol nei top 5 campionati nella stagione 2021/22: solo Lewandowski meglio del bomber viola!

Calciatore Gol (partite giocate) Media gol/minuti 1.Lewandowski (Bayern) 16 (15) 1 gol ogni 79' 2. VLAHOVIC (Fiorentina) 15 (17) 1 gol ogni 101' 3. Schick (Bayer Leverkusen) 14 (12) 1 gol ogni 66' 4. Salah (Liverpool) 14 (16) 1 gol ogni 102' 5. Immobile (Lazio) 13 (15) 1 gol ogni 98' 6. Benzema (Real Madrid) 13 (16) 1 gol ogni 99'

Voto 7…alla Dea, che zitta zitta è a tre punti dalla vetta

Sesta vittoria di fila in trasferta: è la prima volta nella sua storia che l’Atalanta colleziona un tal ruolino di marcia fuori casa in Serie A. La banda del Gasp va in svantaggio a Verona, ma reagisce e grazie ai gol di Miranchuk e Koopmeiners, trova un preziosissimo successo in un campo difficile come il Bentegodi. I bergamaschi non vogliono ancora sentir parlare di Scudetto, ma sono lì, a tra punti dall’Inter, in piena scia per giocarsi tutto con un gran girone di ritorno.

Voto 6… al Milan, che pur incerottato strappa un punto a Udine grazie a Ibra

Menomale che Ibra c’è. Un’acrobazia dello svedese salva il Milan di Pioli da una sconfitta imprevista a Udine e tiene a galla i rossoneri, superati dall’Inter in classifica. Troppe assenze da un mese a questa parte per questo Diavolo decimato, che ha la spia della riserva accesa e che fatica a produrre il gioco di inizio stagione. Servono calma, pazienza e nervi saldi per uscire da questo momento difficile. Alla prossima c’è uno scontro diretto con il Napoli che ha già un significato importante.

Voto 5…alla Juventus, impantanata anche nella laguna veneta

Ahi, ahi, ahi. In archivio i successi con Salernitana e Genoa, la Juventus non riesce ad andare oltre il pari nella trasferta di Venezia . Il Penzo non è uno stadio dove in questa stagione è facile fare punti, ma dalla squadra bianconera ci si aspetta sempre quella reazione d’orgoglio che tarda ad arrivare. E così il gol di Aramu cancella quello di Morata e la Juve si deve accontentare di un altro pareggio, arrivato dopo l’ennesima prestazione mediocre. La zona Champions dista già otto punti: inizia ad essere uno svantaggio difficile da colmare.

Voto 4…al momento del Napoli, in crisi di uomini e di risultati

Una vittoria nelle ultime sei giornate, due sconfitte consecutive, la concretezza che viene a mancare, gli episodi che girano per il verso sbagliato. Quasi fosse tutto un perverso dejá vu. Il Napoli perde in casa con l’Empoli e scala addirittura al quarto posto, falcidiato dai problemi fisici dei suoi giocatori e senza quella compattezza che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Tra novembre e dicembre Spalletti ha perso progressivamente i suoi pilastri e le sue certezze. La trasferta di San Siro contro il Milan arriva nel peggior momento possibile.

Voto 3…all’ingenuità di Felix Afena-Gyan, che rovina la bella serata della Roma

I giallorossi con i gol di due difensori, Smalling e Ibanez, regolano lo Spezia all’Olimpico . Una vittoria meritata dalla squadra di Mourinho, che ne finale si è arrabbiato tantissimo con il suo giovane “pupillo” Felix Afena-Gyan. A Genova era subentrato e aveva realizzato una doppietta decisiva, contro la squadra di Motta è entrato a gara in corso e ha collezionato due cartellini gialli, che gli sono valsi l’espulsione. Il secondo, in particolare, a tempo scaduto e per aver controllato un pallone con la mano volontariamente prima di metterlo in rete. Ingenuità colossale.

Mourinho porta fuori dal campo Afena-Gyan dopo il rosso comminato a suo carico in Roma-Spezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

Voto 2… alla Lazio, nona e trafitta 32 volte

Un altro ko, addirittura il sesto di queste prime 17 giornate. La Lazio di Maurizio Sarri non regge il doppio impegno Europa League-Serie A e crolla al Mapei Stadium contro l’ottimo Sassuolo di Dionisi . Una rimonta subita che rivela alla perfezione l’incapacità di questa squadra nel gestire i momenti della partita. La Lazio sembra una squadra stanca, che si accende a folate, che prende e perde ritmo con la frequenza di un accendi-spegni con l’interruttore. In questo modo non si fa tanta strada e la classifica lo conferma: nono posto, 32 gol subiti (solo Samp, Spezia, Salernitana, Genoa e Cagliari hanno fatto peggio), molto distante dalle prime.

Voto 1…al Cagliari, difficile salvarsi giocando così

Abbiamo lodato la prestazione di un’Inter tosta e forte, difficile da affrontare in questo momento. Dall’altro lato c’è però un’altra debacle del Cagliari, che senza le parate di Cragno sarebbe stata di dimensioni epiche. La squadra di Mazzarri non è squadra, non lotta, ha un atteggiamento sbagliato e si consegna troppo spesso all’avversario. 10 punti in 17 giornate, davvero troppo pochi per chi vuole rimanere in Serie A.

La smorfia preoccupata di Keita Balde attaccante di un Cagliari sul fondo della classifica, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 0…al Genoa, che perde il derby e sprofonda

A 10 punti in classifica c’è anche il Genoa di Shevchenko, incapace di vincere una partita di campionato da settembre. Il 3-1 subito dalla Sampdoria nel derby della Lanterna è la pietra tombale su una prima parte di stagione deludente, per utilizzare un eufemismo. Ora ci sono Lazio e Atalanta, prima di poter ricorrere al mercato di gennaio. Senza rinforzi, l’autostrada verso la Serie B è sgombera.

