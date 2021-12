Non ci siamo. Le polemiche del sabato in Atalanta-Roma, quelle della domenica in Milan-Napoli . E se sul caso di Bergamo resistono due correnti di pensiero e varie interpretazioni, non si puó ignorare l'errore di Massa a San Siro. L'interprestazione della posizione "attiva" sul fuorigioco sta raggiugendo vette inesplorate.tutto un delegare, tutto un rivedere. Il calcio é sicuramente cambiato e ad oggi non riusciamo ancora a dire se in meglio o in peggio.