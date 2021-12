19agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…a un’Inter perfetta e inarrestabile

1-0 di misura contro il Torino , grazie alla firma di Dumfries, e settima vittoria di fila, le ulime sei delle quali senza subire gol. L’Inter chiude nel migliore dei modi il suo magico 2021, confermandosi la grande favorita per la conquista dello Scudetto. Il bis tricolore nerazzurro passerà per un gennaio tosto e impegnativo, ma questa prima parte del nuovo corso targato Inzaghi sicuramente è andata anche oltre le aspettative. Proseguito e migliorato il lavoro di Conte, squadra solida e ancora più motivata: un gruppo forte, composto da grandi giocatori, che con 46 punti conquistati e 49 gol segnati sta legittimando la sua superiorità.

Voto 9…all’impresa dello Spezia, che sbanca il Maradona

Il risultato che non ti aspetti. Lo Spezia dell’ex interista Thiago Motta vince a sorpresa in casa del Napoli , pur non effettuando alcun tiro nello specchio. La vittoria ligure è infatti arrivata grazie all’autorete di un altro ex nerazzurro, Juan Jesus, e a una prova difensiva tosta e apprezzabile da parte di tutta la squadra spezzina. Terzo risultato utile nelle ultime quattro e un momentaneo +5 sulla zona retrocessione. Lo Spezia ha qualità e carattere per giocarsi la permanenza nel massimo campionato.

Voto 8…al Milan, che reagisce e vince ad Empoli, ritrovando Kessié

Il ko con il Napoli e la solita coperta corta (erano assenti Ibrahimovic, Rebic e Leao) non lasciano scorie sul Milan di Pioli. I rossoneri, con personalità e unità di intenti, trovano un successo importante ad Empoli e chiudono il girone d’andata al secondo posto, a meno quattro dalla capolista Inter. Ritrovato Kessié, protagonista e incisivo in zona gol, anche perché schierato in una posizione più avanzata, di nuovo in evidenza Theo Hernandez, a segno Florenzi su punizione. Nella trasferta toscana, in sostanza, il gruppo di Pioli ha ritrovato entusiasmo, idee, uomini chiave e punti. Un modo ideale per andare in vacanza e preparare l’insidioso inizio di 2022.

Voto 7…alla Juventus, che rosicchia punti importanti

Due punti guadagnati sull’Atalanta, tre sul Napoli. La Juventus fa il suo dovere contro il Cagliari e, pur senza brillare, mette a referto la quinta vittoria nelle ultime sette, avvicinandosi alla zona Champions. Dopo aver percorso un girone d’andata tra alti e bassi, con sconfitte inattese e diversi prestazioni negativi, che la squadra bianconera si trovi rispettiamente a quattro e cinque punti da quarto e terzo posto, sembra quasi miracoloso. Bene Bernardeschi, ancora in gol Kean, in attesa di recuperare Dybala e Chiesa. Allegri sogghigna e attende sornione un gennaio di fuoco, con avversari decisamente più complicati rispetto ai sardi.

Voto 6…a una buona Lazio, vittoriosa a Venezia

Sarebbe un 6,5, vista la convincente vittoria in Laguna. In generale la squadra di Sarri ha vinto al Penzo con merito, sfruttando l’ottimo momento di Pedro e Luis Alberto (ancora decisivo a gara in corso). Terza vittoria nelle ultime quattro , che permettono ai biancocelesti di accorciare il gap di svantaggio da Roma e Fiorentina. La Lazio è viva e lotta insieme al suo “Comandante”.

Voto 5…all’Atalanta, appannata e stanca

Non un bel segnale. Dopo il roboante tonfo interno con la Roma, l’Atalanta non si rialza e viene rallentata anche dal Genoa di Shevchenko (voto 7 per lo spirito). Lo 0-0 del Ferraris, il primo in questo campionato per i bergamaschi, ceritifica lo stato di forma precario di una formazione che ha bisogno di riposare e ricompattarsi. Squadra appannata, in affanno, penalizzata anche dall’infortunio muscolare occorso a Zapata. Gasperini non dispera ed è pronto a preparare il solito girone di ritorno, in cui negli ultimi anni l’Atalanta ha sempre migliorato quanto fatto nella prima parte di stagione.

Voto 4…al Napoli, che crolla ancora in casa

Terzo ko di fila in casa, dopo quelli incassati con Atalanta e Empoli . Il Napoli di Spalletti crolla al Maradona e non riesce a dar continuità al successo di San Siro. Le assenze pesano, il Napoli ha sprecato tanto, ha da settimane la spia della riserva accesa, ma preoccupa anche l’atteggiamento di una squadra che pare essersi un filo persa. Dopo il grande inizio di campionato (otto vittorie nelle prime otto, 24 punti su 24), gli azzurri hanno iniziato a rallentare e hanno conquistato solo 15 punti nelle ultime 11 giornate. Pochino, per chi ambiva allo Scudetto, ma è stato tormentato da troppi infortuni e ha perso tutte le sue certezze.

Voto 3…al Sassuolo, devastato dal Bologna

0-3 senza appello nel derby emiliano. Continua il campionato di saliscendi e montagne russe del Sassuolo di Dionisi, che alterna grandi prestazioni (soprattutto contro le grandi) e alcuni tonfi clamorosi come quello con il Bologna. Limiti di una squadra giovane, con un allenatore non ancora esperto in questa categoria, che non ha ancora un suo dna

Voto 2…al Torino contro le big

Milan, Juventus, Napoli, Roma e...Inter. Cos’hanno in comune per il Torino? Cinque buone prestazioni, cinque partite toste, cinque sconfitte per 1-0. Il Torino ha chiuso un girone d’andata senza infamia né lode, a 25 punti, in undicesima posizione. Il lavoro di Juric è destinato a migliorare e sta già dando delle ottime impressioni, ma i granata devono migliorare nella concretezza contro le big. Perché per scalare la classifica servono anche punti contro questo tipo di squadre sulla carta superiori, che possono dare morale e fiducia.

Voto 1…a un Cagliari con troppi problemi da risolvere

Una vittoria in un girone d’andata, tanti problemi interni, Godin e Caceres che annunciano la loro imminente partenza, tre sconfitte consecutive. La resa del Cagliari contro la Juventus è di quelle rovinose . Per l’umore, per gli stimoli, per la classifica che dice 10 punti e meno sei dalla zona salvezza. Ora riposo e poi testa a gennaio, per una svolta che deve arrivare subito. Solo così si possono superare i problemi e si possono ritrovare chances di mantenere la categoria.

Voto 0…al caso Udinese-Salernitana

Un’ennesima immagine negativa che si sarebbe potuta evitare . L’ASL che impedisce la partenza per Udine, i friulani che si presentano comunque in campo, i protocolli che vengono dimenticati, le regole non rispettate, il giudice che sanzionerà un 3-0 a tavolino, l’iter dei ricorsi. Dopo un anno, scene già viste. Eppure la Salernitana, travolta dal caos iscrizione, mai vicina alla cessione che ne garantirebbe il proseguo del campionato, doveva incappare anche in questo ulteriore episodio sgradevole. La salute va sempre tutelata, ma casi come quello di lunedì non fanno altro che alimentare polemiche, creare precedenti, demorile la credibilitá del torneo. Ci vogliono omogenità, rispetto delle normative, comportamento corretto. E a rimetterci alla fine sono sempre i tifosi.

