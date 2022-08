Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10... Al Milan, che ricomincia vincendo

Dallo 0-3 di Reggio Emilia contro il Sassuolo al 4-2 di San Siro contro l’Udinese . Il Milan di Pioli, fresco campione d’Italia in carica, ricomincia la sua stagione nel migliore dei modi e, dopo un brivido iniziale targato Becao, domina e batte i friulani, grazie soprattutto alle ottime prove di Ante Rebic (doppietta) e Brahim Diaz (gol e assist). Sistema collaudato, ossatura solida e qualche innesto nuovo nella seconda parte di gara. Il Milan c’è ed è pronto a dare battaglia.

Voto 9… A un super Napoli, devastante a Verona

Voto 8… All’esordio del Fideo Di Maria e di una buona Juve

Ah, come gioca Di Maria”, avrebbe detto il leggendario Maurizio Mosca. La nuova Juventus di Max Allegri ha iniziato maluccio con il Sassuolo, incastonata in un 4-4-2 di vecchia memoria e passiva di fronte alle sfuriate neroverdi. Poi Cuadrado è stato alzato a sinistra a metà primo tempo, McKennie è entrato dentro il campo e il 4-3-3 ha dato respiro ai bianconeri, che hanno trovato il vantaggio con Angel Di Maria. ”, avrebbe detto il leggendario Maurizio Mosca. La nuova Juventus di Max Allegri ha iniziato maluccio con il Sassuolo, incastonata in un 4-4-2 di vecchia memoria e passiva di fronte alle sfuriate neroverdi. Poi Cuadrado è stato alzato a sinistra a metà primo tempo, McKennie è entrato dentro il campo e il 4-3-3 ha dato respiro ai bianconeri, che hanno trovato il vantaggio con Angel Di Maria. Eccelsa prova del Fideo (anche un assist) e doppietta di un Dusan Vlahovic in ripresa, per un 3-0 meritato che dà morale a tutto l’ambiente. In attesa che il mercato (Paredes e Depay) completi la rosa nella sua totalità.

Voto 7… Alle romane di Mourinho e Sarri, che vincono e iniziano bene

0-1 a Salerno, 2-1 al Bologna . La Roma e la Lazio partono con lo sprint giusto in questo primo turno agostano. I giallorossi giocano bene contro la Salernitana, segnano con Cristante, sfiorano il raddoppio in almeno quattro occasioni e alla fine vincono di misura su un campo difficile. La squadra di Sarri si spaventa con il Bologna, rimane in 10, va sotto di un gol, ma poi con testa e carattere (e con il solito Immobile) ribalta la situazione. Tre punti a testa, entusiasmo alto, voglia di stupire. Occhio alle romane.

Voto 6… All’Inter, che la spunta a Lecce nel recupero

Sufficienza comunque piena, per il risultato e per le tante occasioni create. Al tempo stesso è innegabile che l’Inter abbia bisogno di tempo per crescere, per ritrovare la forma fisica di tanti suoi difensori e centrocampisti, per oliare dei meccanismi che in terra salentina sono sembrati un pelo arrugginiti. Il Via Del Mare era carico e stracolmo, il Lecce agguerrito, i nerazzurri hanno rischiato grosso e senza il guizzo di Dumfries all’ultimo secondo avrebbero cominciato con un deludente pareggio contro una neopromossa. Bisogna fare meglio e il primo a saperlo è proprio Mister Inzaghi.

Voto 5… Al Monza di Stroppa, non un grande esordio

Ci si aspettava sicuramente di più, dopo la sfarzosa campagna acquisti estiva. Invece il Monza di Berlusconi e Galliani inizia con una sconfitta interna contro il Torino . È stata però tutta la prestazione della formazione di Stroppa a risultare poco appagante e confortante. Amalgamare i tanti volti nuovi non sarà semplice, rispettare le ambizioni di presidente e direttore sportivo nemmeno. Testa bassa, nessun proclamo e tanto lavoro da svolgere per i brianzoli.

Voto 4… All’Udinese, troppo fragile dietro

Quattro gol subiti, ma avrebbero potuto essere anche otto. Sottil avrà molto lavoro da fare nella sua Udinese, che in parte si è rinnovato e ha cambiato sistema, approccio e interpreti. Certo, l’esordio di San Siro era già complicato di suo sulla carta, ma i friulani non si sono dimostrati compatti e convincenti. Una squadra slegata e poco coesa. La prossima è in casa con la Salernitana e “la musica” potrebbe essere diversa.

Voto 3… All’Hellas, che si è indebolito troppo

Perso Simeone , perso Caprari e con Barak in partenza. L’Hellas Verona pare aver perso consapevolezza nei propri mezzi e tra Bari (quattro gol in Coppa Italia) e Napoli (cinque gol in campionato) ha subito nove reti in due partite. Cioffi ha iniziato malissimo ed è già in discussione, la squadra non ha più le sue certezze. Insomma, al Bentegodi si è vista una squadra in evidente difficoltà e priva del mordente che l’ha resa brillante per tutto lo scorso torneo. Urgono rimedi in fretta, per non incorrere in una stagione tumultuosa.

L'espressione sconsolata di Kevin Lasagna. Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 2… A Sasa Lukic: un capitano si comporta diversamente

Juric, che lo ha messo al centro del Torino e gli ha consegnato in estate la fascia di capitano, non l’ha presa benissimo. Sasa Lukic non ha rinnovato il contratto con i granata e alla vigilia dell’inizio del campionato si è di fatto messo sul mercato. Non un gran gesto da parte di chi porta la fascia e dovrebbe essere d’esempio ai compagni. Risultato? Non convocato per il debutto di Monza e situazione “calda” da monitorare. Non è da escludersi la cessione immediata.

Voto 1… A Radu, tradito da una presa e ancora sotto accusa

Fino al minuto 95 di Fiorentina-Cremonese era stato tra i migliori in campo. Parate in serie, compresa una superlativa su una punizione di Biraghi. Poi il “patatrac”: cross di Mandragora, tempi sbagliati, presa molle, pallone trascinato oltre la linea. Ionut Radu, già colpevole della famosa topica di Bologna che costò lo Scudetto all’Inter, non ricorderà con piacere questo suo nuovo esordio in grigiorosso . Una “papera” che ne destabilizza la fiducia e che rischia di mettergli ulteriore pressione. Gli auguriamo di lavorare e ritrovarsi, perché da adesso in poi ogni errore verrà mediaticamente sottolineato il doppio.

Voto 0… A Maximiano, il peggiore degli esordi possibile

Che disastro, da un estremo difensore all’altro. L’espulsione dopo cinque minuti per un’uscita bassa con le mani fuori area: la più veloce di sempre per un portiere esordiente nella storia della nostra Serie A. Luis Maximiano inizia nel peggiore dei modi la sua avventura italiana e consegna di fatto una grande chance a Provedel, che ora avrà un’altra partita per conquistare il posto da titolare. Il portoghese avrà modo e tempo di rifarsi e cancellare questo avvio shock? Lo vedremo e capiremo presto.

