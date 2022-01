20ªgiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10...al Milan, che in emergenza reagisce e batte la Roma

Le assenze, le positività dell'ultimo momento, un periodo di forma non eccellente con cui aveva chiuso il 2021. Invece il 2022 del Milan di Pioli comincia nel migliore dei modi, con una grande e meritata vittoria sulla Roma. Redivivo Giroud, ritrovato Leao, decisivo Maignan, con una compattezza di fondo che ormai pare routine nelle prestazioni rossonere. Il Milan rimane in scia dell'Inter e allontana spettri di possibile rimonta della Juventus e della stessa Roma. Il calendario ora dice Venezia e Spezia: c'è margine per alzare il ritmo e guadagnare un buon vantaggio su chi insegue.

Voto 9...al Cagliari, colpaccio in casa della Samp

Tre punti che valgono tantissimo, considerando la sconfitta dello Spezia in casa con il Verona. Il Cagliari vince in casa della Sampdoria, unica squadra battuta in tutto il girone d'andata, e si porta a sole tre lunghezze dalla zona salvezza. Le reti di Deiola e Pavoletti, che rimontano il vantaggio di Gabbiadini, riaccendono la luce nel buio in cui era sprofondata la formazione di Mazzarri. Domenica in Sardegna dovrebbe arrivare il Bologna e non c'è alcun margine di errore: è il momento di dare continuità alla propria risalita.

Voto 8...all'Empoli sfrontato e brillante di Andreazzoli

3-3 di personalità in casa della Lazio, per una squadra che gioca senza limiti, senza remore, senza alcun freno. E che soprattutto dimostra di non temere nessuno. Bajrami, Zurkowski e Di Francesco i marcatori all'Olimpico, che vanno ad aggiungersi ai tanti volti interessanti che stanno emergendo nella squadra di Andreazzoli, da Pinamonti a Parisi, da Henderson a Ricci. L'Empoli gioca un calcio propositivo, a tratti brillante, produce tanto e segna con costanza (33 reti realizzate finora).Non è un caso il nono posto attuale.

Voto 7...allo spirito del Napoli, uscito indenne dallo Stadium

La consapevolezza di essere squadra e di poter superare le avversità. Un ottimo punto quello conquistato dal Napoli allo Stadium, contro una Juventus ancora in cerca di sè stessa. I campani escono indenni da una situazione difficile, in cui covid e polemiche l'hanno fatta da padrone, non bastassero le assenze pesanti a causa della Coppa d'Africa. Napoli tosto e in piena corsa Champions, con un vantaggio che, grazie al calendario favorevole (Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia), potrebbe addirittura crescere nel prossimo mese.

Voto 6...al Genoa, che mostra qualche segnale di crescita

1-1 al Mapei Stadium: "un buon punto", come dichiarato dallo stesso Shevchenko, quello conquistato dal Genoa in casa del Sassuolo. Il tacco magico di Destro non è bastato a ritrovare la vittoria, ma è arrivato un altro piccolo scossone alla classifica, che segue quello arrivato grazie al pari con l'Atalanta prima della sosta natalizia. Il Genoa ha cominciato a rinforzarsi (Hefti buon esordio) e ora vuole recuperare il terreno perduto. Domenica al Ferraris arriva lo Spezia, in uno scontro diretto da brividi, dove non sono ammessi passi falsi.

Voto 5...alla Juventus, ancora poco convincente contro le big

Poteva essere la partita della svolta, si è tramutata in un pareggio che non sposta nulla. La Juventus di Allegri continua a latitare negli scontri diretti e perde l'occasione di accorciare in classifica un Napoli decimato dalle assenze e tormentato dal Covid. I bianconeri continuano a non convincere del tutto, a sembrare poco coesi quando è il momento di vincere le partite. Il gennaio di fuoco prosegue con Roma, Supercoppa, Udinese, Coppa Italia e Milan: la Vecchia Signora si gioca tutto qui.

Voto 4...a una Roma nervosa e molto imprecisa

Altro ko per la truppa di José Mourinho. E stavolta qualche rimpianto c'è e non solo per alcune decisioni di Chiffi poco chiare e per le parate di Maignan. Il Milan si presentava a questo match con diversi problemi difensivi, senza un leader di centrocampo come Kessié e in allarme per i positivi al Covid: eppure i giallorossi non ne hanno approfittato, sbagliando anche l'approccio al match di San Siro. Una Roma nervosa, che ha chiuso in nove uomini (espulsi Karsdorp e Mancini) e che ora si trova di fronte la Juventus, in una gara già delicatissima per il prosieguo del campionato.

Voto 3...alla fase difensiva della Lazio (37 gol subiti)

Tre gol subiti in casa anche dall'Empoli, che portano a 37 il totale dei gol incassati finora dalla Lazio di Sarri: hanno fatto peggio solo le ultime quattro della classifica ed era addirittura dagli anni '60 che i biancocelesti non facevano così male a questo punto del torneo. La Lazio ha 32 punti, gli stessi della Roma, e rischia di vivere un campionato anonimo e ben distante dalla zona Champions. Ora sfida all'Inter, battuta all'andata ma decisamente superiore: un ko avrebbe effetti devastanti sul morale di una squadra già depressa di suo.

Voto 2...alla gestione del caso Lobotka, Rrhamani, Zielinski

Non sappiamo a che sanzione, presumibilmente amministrativa , andranno incontro i tre giocatori in questione. Quello che sappiamo è la vergognosa gestione di una vicenda incredibile, sin dal principio: il richiamo dell'ASL ai tre giocatori entrati in contatto con i positivi mentre erano in volo per Torino, tutti i dubbi legati allo svolgimento della partita e al loro impiego e la decisione finale inaspettata: provvedimento dell'ASL ignorato e in campo tutti e tre. Mai visto nulla di simile.

Voto 1...al tempismo del protocollo della Lega, deciso il 6 gennaio 2022

Scendiamo di un voto trovando un argomento che ha sconvolto appassionati e addetti ai lavori. Un protocollo deciso d'urgenza tra 5 e 6 gennaio 2022, a metà campionato, senza ipotizzare che la situazione potesse degenerare in questo senso. In sostanza, con effetto immediato, si stabilisce che i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003, negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. Non si poteva pensarci prima?

Voto 0...alle ASL, vero ago della bilancia in questa surreale situazione

E qui veniamo al caos scatenatosi nelle ultime ore. Le ASL regionali che, nemmeno coordinandosi tra loro (perché ad esempio Verona, Napoli, Milan no e altre quattro squadre si?), emettono quarantene obbligatorie per dei gruppi squadra un giorno prima dei match, costrigendo tifosi a disagi evidenti, squadre già in viaggio per trasferte a presentarsi allo stadio, falsandoil calendario di un campionato giá di per sè complicato in questa situazione. Ma come è possibile che gli organi preposti non si consultino e non prendano una linea comune? Ma come si può arrivare a tutto questo? Ma perché nessuno spiega se i calciatori devono avere o meno un trattamento differente rispetto al decreto emesso dal governo? Perché non esiste un provvedimento unico e facile da applicare? Misteri irrisolti, figuraccia planetaria, salute rispettata a targhe alterne.

