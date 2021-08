Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha tradito qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto nella 2a giornata di Serie A

Classifiche e risultati

Serie A Pioli: "Emozionante rivedere i tifosi a San Siro" 12 ORE FA

Voto 10…a Giroud e Correa, nuovi assi di Inter e Milan

Joaquin Correa ricorderà a lungo il suo Olivier Giroud, che con Nessun timore reverenziale, immediata voglia di incidere.ricorderà a lungo il suo incredibile esordio con la maglia dell’Inter : dentro sul punteggio di 1-1 a un quarto d’ora dalla fine, in un Bentegodi di Verona caldissimo, e doppietta che regala il successo alla squadra del suo “mentore” Simone Inzaghi. Era impossibile fare meglio. “Prima” da favola a San Siro anche per, che con due reti ha contribuito al poker rossonero sul Cagliari . La “9” non sarà più maledetta? Inter e Milan fanno sul serio e viaggiano forte.

Balotelli, l'ultimo attaccante con la n° 9 a segnare una doppietta con la maglia del Milan alla prima a San Siro

29/8/2021 Milan-Cagliari 4-1 Giroud (2 gol) 3/2/2013 Milan-Udinese 2-1 Balotelli (2 gol)

Voto 9…all’impresa dell’Empoli di Andreazzoli e Mancuso

La grande sorpresa della giornata la regala il neopromosso Empoli, che si impone allo Stadium di Torino 1-0 e infligge una brutta sconfitta alla Juventus orfana di Ronaldo. Bella soddisfazione per Andreazzoli, firma di prestigio per Leonardo Mancuso. Quella Toscana è una squadra molto interessante, con giovani talentuosi e ottima organizzazione. Salvarsi non è affatto utopia.

Voto 8…a Roma e Lazio, già a immagine e somiglianza di Mou e Sarri

0-4 della Roma a Salerno, 6-1 della Lazio allo Spezia. Le romane tengono il ritmo delle prime della classe e sembrano già decisamente rigenerate dalle cure di Josè Mourinho e Maurizio Sarri. Giallorossi convinti, determinati, belli, con un Abraham già scintillante (1 gol e 2 assist nelle prime 2 giornate), biancocelesti in ritmo e già in sintonia con i diktat del “Sarrismo” . Nella Capitale si sogna in grande.

Voto 7 ... alla Fiorentina del nuovo tandem Vlahovic-Gonzalez

Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano piace e diverte, impreziosita dai suoi due giovani attaccanti di livello. Al Franchi annichilito il Torino e tre punti (meritati) che alzano il morale in vista della sosta. Occhio alla Viola, può sorprendere.

L'abbraccio fra Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic, Fiorentina-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 6…a Sassuolo e Samp, quando lo 0-0 diverte

Un pareggio che va molto più stretto al Sassuolo e che accontenta una Samp comunque ben messa in campo da D’Aversa. Uno 0-0 bugiardo, perché figlio di una partita divertente e ben giocata.

Voto 5... a una Atalanta che parte sempre piano

Siamo in linea con i soliti inizi Gasperiniani. L’Atalanta, dopo aver faticato a Torino ( gara decisa all’ultimo respiro da Piccoli ), è stata stoppata sul pari da un coriaceo Bologna. Due punticini persi per una squadra, quella bergamasca, che ormai da anni dà il meglio di sé nel girone di ritorno. Questione di preparazione e di scelte del Gasp. Importante è che non accumulare troppo svantaggio da chi è in testa.

L'Atalanta con Gasperini: 6 punti dopo le prime due giornate è successo solo nel 2020-21

Stagione Punti dopo 2 turni Gol fatti/Gol subiti 2016-17 0 4/6 2017-18 0 1/4 2018-19 4 7/3 2019-20 3 5/5 2020-21 6 8/3 2021-22 4 2/1

Voto 4…all’umore in casa Torino

Juric rumoreggia, l’ambiente non è sereno, i due ko iniziali aumentano la tensione. In casa granata c’è qualcosa che non va. Oltre a una squadra decisamente poco rinforzata in sede di mercato, c’è la sensazione che il tecnico ex Verona non sia stato assecondato e accontentato nella sua idea di calcio. Urgono rimedi entro il 31 sera.

Voto 3…al Cagliari, che non pare esserci

Quattro gol subiti in un primo tempo pessimo. Il Cagliari, che all’esordio era stato spaventato dallo Spezia , è crollato in un San Siro rossonero e festante. I giocatori sardi non sembrano uniti, non sembrano compatti, non hanno troppe idee. Puntare e far suonare la sveglia. Da subito.

La disperazione di Diego Godin, Milan-Cagliari, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 2…a Salernitana e Venezia, poco attrezzate per la A

Sette gol subiti in due, con quella indigeribile sensazione di non essere mai nemmeno in partita. Il Venezia ha cambiato tantissimo, pescando diversi sconosciuti dall’estero. La Salernitana ha un approccio sbagliato, che difficilmente poi a fine anno coincide con una salvezza. In questo momento entrambi gli organici non paiono all’altezza della categoria.

Voto 1…allo Spezia e ad Amian

Un set subito all’Olimpico, dopo essere addirittura passato in vantaggio con Verde. Lo Spezia di Thiago Motta non sa ancora difendersi e presenta alcune (piccole) lacune difficili da tollerare. Nota di demerito per il nuovo arrivato Amian, che ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. Giocatore non pronto per la A al momento.

La frustrazione di Kelvin Amian espulso dal campo, Lazio-Spezia, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 0…a una Juventus troppo brutta per essere vera

L’ addio di Cristiano Ronaldo non è stato ancora metabolizzato. La Juventus di Massimiliano Allegri si ritrova con un punto dopo due giornate di campionato e con la consapevolezza di aver tanti problemi da risolvere da qui in avanti. La formazione bianconera pare mentalmente fragile, abbastanza disorganizzata e spesso incapace di reagire. C’è un enorme lavoro da fare per lo staff tecnico e non si ancora se basterà per rimettere in piedi il discorso Scudetto.

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

Serie A Allegri: "Questi passi falsi ci faranno bene, Danilo promosso" IERI A 21:23