Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…al Napoli di Kvaradona

Kvaradona”, ironizzando su un paragone di una certa importanza. Certo è che il ragazzo ha stoffa e personalità, che questo Napoli cresce e che con Raspadori, Simeone e Ndombele avrà molte soluzioni anche nell’imminente calendario fitto. Spalletti sta lavorando bene, soprattutto con i nuovi. Entusiasmo ritrovato. Poker al Monza, con tre reti su quattro di nuovi arrivati e uno del nuovo leader Osimhen . Khvicha Kvaratskhelia stupisce tutti, si prende la scena, mette a referto una doppietta magnifica e trascina il Napoli al secondo successo consecutivo. In terra campana lo hanno già ribattezzato “”, ironizzando su un paragone di una certa importanza. Certo è che il ragazzo ha stoffa e personalità, che questo Napoli cresce e che con Raspadori, Simeone e Ndombele avrà molte soluzioni anche nell’imminente calendario fitto. Spalletti sta lavorando bene, soprattutto con i nuovi. Entusiasmo ritrovato.

Voto 9…all’Inter, che ritrova la Lu-La e si candida ancora

Lautaro (gol): probabilmente la coppia d’attacco meglio assortita del campionato. L’Inter è una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, ha iniziato bene e ora vuole proseguire il suo cammino in casa della Lazio. Candidatura conclamata al titolo. 3-0 facile allo Spezia per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno fatto il loro dovere contro una formazione nettamente inferiore e si sono goduti il consolidato feeling tra Lukaku (assist) e(gol): probabilmente la coppia d’attacco meglio assortita del campionato. L’Inter è una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, ha iniziato bene e ora vuole proseguire il suo cammino in casa della Lazio. Candidatura conclamata al titolo.

Voto 8…alla prodezza di Domenico Berardi, gol stupendo al Lecce

Di Sassuolo-Lecce probabilmente ci dimenticheremo tutti molto in fretta, ma della prodezza nel primo tempo di Domenico Berardi sicuramente no. Un sinistro al volo da fuori magnifico, con un coefficiente di difficoltà molto alto. Il numero 10 e capitano neroverde ha messo la firma sulla decima stagione di Serie A consecutiva e lo ha fatto in modo decisivo per i tre punti e ammaliante per l’esecuzione. “Chapeau” direbbe Antonio Cassano. E per una volta lo diciamo anche noi.

Voto 7…alla Roma, che piega una Cremonese coraggiosa

Dalla sfortuna enorme che ha colpito prima Wijnaldum (tibia) e poi Zaniolo (spalla) alla capocciata di Smalling, che vale una vittoria all’Olimpico dal sapore dolceamaro. Mourinho si gode la vetta, il secondo 1-0 di fila e l’affetto del popolo giallorosso (oltre 60 mila presente), ma al tempo stesso recrimina per i due ko pesanti. La Roma è una formazione solida e compatta, sa di avere delle qualità e non vuole mollare. Cremonese battuta, ora testa alla trasferta di Torino con la Juventus.

Voto 6…al Milan, poco cinico e ancora in fase di sviluppo

Rebic appannato, Leao in una delle sue serate svagate, Messias e Diaz spenti. Poi Origi un po’ confusionario e De Ketelaere ancora indietro nel processo di inserimento. A Bergamo il Milan ha strappato un buon 1-1, ma può avere qualche rimpianto per la mole di gioco create e le tante occasioni sprecate. Poco cinismo, troppa frenesia. I campioni d’Italia sono ancora carichi e determinati, contro l’Atalanta non è mai una formalità, ma qualche piccolo passo indietro c’è stato. Antenne ben dritte.

Voto 5…alla Fiorentina, che pensa alla Conference League

0-0 ad Empoli, pur giocando quasi tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Luperto. Se poi ci aggiungiamo la rabbia di Jovic al momento della sostituzione, ci accorgiamo che la domenica della Fiorentina è stata davvero complicata. La Viola (e il suo allenatore) hanno la testa al Twente e al ritorno di giovedì, vero crocevia della stagione dei toscani. Al Castellani meglio i padroni di casa di Zanetti, che hanno raccolto un buon punto e hanno cancellato la sconfitta all’esordio contro lo Spezia.

Dodò, Bandinelli, Empoli-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 4…alla Juventus, indietro nelle idee e negli uomini

Allegri nel post-partita si è mostrato contento per il clean sheets ottenuto. In realtà la Juventus di Genova, senza la qualità di Di Maria, Pogba e Chiesa, è sembrata essere quella del 2021/22. Scollegata, impacciata, lenta, incapace di servire Vlahovic in modo degno, a volte arruffona e senza idee. Una brutta copia dello scorso anno. La Sampdoria ha giocato la sua onesta partita, ma questa Juve, oltre che dal mercato, ha bisogno di lavorare e trovare una via chiara e decisa. Se i migliori sono i giovani Miretti e Rovella entrati nella ripresa, c’è evidentemente qualcosa che non funziona in casa bianconera.

Voto 3…ai 13 gol segnati, una giornata poco spettacolare

Solo 13 reti messe a segno, ben quattro 0-0 e una giornata nel complesso abbastanza avara di emozioni. Dopo un primo grande turno, la Serie A rallenta, appesantita dai carichi di lavoro e con tante squadre lontane dalla miglior condizione fisica. Troppo presto per parlare di trend difensivista: solamente un normale passaggio a vuoto che ha tolto ulteriore spettacolo a un campionato non di altissimo livello.

Voto 2…a Perez e Orsolini, espulsioni difficili da comprendere

Il primo contro la Salernitana, per un fallo da dietro su Mazzocchi. Il secondo per un calcione in faccia a Hongla. Entrambi hanno lasciato in 10 le proprie squadre, che giocavano i primi match casalinghi della stagione. Male Nehuen Perez, malissimo Riccardo Orsolini. Non un gran biglietto da visita per la stagione appena cominciata.

Voto 1…al Monza di Stroppa, partito molto male

Sconfitta casalinga contro il Torino alla prima, ko netto contro il Napoli alla seconda. Certo, non due avversari semplici, ma il Monza ha iniziato il suo primo torneo di Serie A in malomodo, cancellando di fatto in gran parte l’entusiamo per la promozione e la grande campagna acquisti estiva. Pessina non si è ancora visto, Ranocchia si è infortunato, Caprari, Sensi e Petagna devono ancora integrarsi. Per adesso il Monza è un’accozzaglia di giocatori, ai quali Stroppa non è ancora riuscito a dare un senso. Bisogna trovare subito un’identità, altrimenti l’obiettivo “salvezza tranquilla” diventa utopico.

Stanislav Lobotka, Napoli-Monza, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 0...agli insulti e alle accuse ad Afena-Gyan

Se si potesse andare sotto lo zero lo faremmo. Sui social, tra alcuni beceri tifosi romanisti, è esplosa la caccia al colpevole per la frattura della tibia di Wijnaldum. E pare che Afena-Gyan, reo di aver fatto il contrasto con l’olandese, sia stato sommerso da insulti e provocazioni. Un comportamento inaccettabile, verso un ragazzo che si stava solo allenando. E non sappiamo nemmeno nello specifico come siano andate le cose. Quindi massima solidarietà ad Afena-Gyan e auguri di pronta guarigione a Georgino. Sono, purtroppo, cose che nel calcio capitano.

