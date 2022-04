La 31ª giornata di Serie A ha infiammato ancora di piú questa appassionante lotta al titolo. In vetta la rincorsa Scudetto ha visto il successo dell'Inter allo Stadium , che ha di fatto eliminato la Juventus dalla rincorsa al Tricolore. Gran vittoria del Napoli a Bergamo , mentre il Milan non é andato oltre lo 0-0 casalingo con il Bologna. La Roma e la Lazio proseguono nel loro ritmo, mentre perdono ancora Empoli e Venezia. Brutto ko anche quello del Cagliari, travolto da uno straordinario Beto.

31esimagiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10...al Napoli, che sorprende l'Atalanta e accorcia sul Milan

Colpaccio, con personalità, forza, grinta e senza tre titolarissimi come Osimhen, Di Lorenzo e Rrhamani. Il Napoli di Spaletti vince 3-1 al Gewiss Stadium e si porta a un solo punto dal Milan capolista. Una prova di forza quella degli Azzurri, trascinati dai gol di Insigne, Politano ed Elmas. La squadra campana crede allo Scudetto e sta sfidando un calendario tosto e complicato. Ora Fiorentina e Roma: con due vittorie si può sognare un gran finale.

Voto 9...alla Roma di Mourinho, che ora è solida

Decimo risultato utile consecutivo, importante anche per dare continuità al successo nel derby. La Roma sbanca il Ferraris blucerchiato grazie al sigillo di Mkhitaryan e con un'altra ottima prova di squadra. José Mourinho ha ridato solidità alla squadra giallorossa, che in questo girone di ritorno sicuramente è migliorata, cambiando passo, e chee ora vede la Champions distante soli cinque punti. Mai dire mai, anzi mai dire Mou.

1 solo gol subito nelle ultime 5 partite e 10 risultati utili consecutivi: la classifica nel girone di ritorno

Classifica Punti e rendimento Media punti 1. Napoli 27 punti (8 V, 3 X, 1 S) 2,25 2. Milan 25 punti (7 V, 4 X, 1 S) 2,08 3. Juventus 25 punti (7 V, 4 X, 1 S) 2,08 4. ROMA 22 punti (6 V, 4 X, 2 S) 1,83 5. Lazio 21 punti (6 V, 3 X, 3 S) 1,75 9. Inter * 17 punti (4 V, 5 X, 2 S) 1,54

* una gara da recuperare

Voto 8...a Beto Betuncal, una delle sorprese di questo campionato

Addirittura una tripletta per il portoghese, che sale a quota 11 reti in classifica marcatori e ritrova il sorriso dopo un inizio di 2022 molto difficile. Beto è una delle sorprese di questo campionato e ha tantissimi margini di miglioramento, soprattutto a livello tecnico. Ma basta comprendere la sua ambizione, basta captare la sua forza di volontà, per rendersi conto che la mentalità è quella giusta. L'Udinese se lo gode e ringrazia: +11 sulla zona retrocessione.

Voto 7...al colpo di Gyasi, che avvicina lo Spezia alla salvezza

Nel recupero, come un falco, per timbrare il tap-in vincente e regalare un'altra vittoria preziosissima allo Spezia. Gyasi si prende la copertina , ma è Thiago Motta a sorridere per aver allontanato ulteriormente il Venezia e aver messo ormai gli occhi su una salvezza davvero vicina. I liguri subiscono poco, giocano un calcio semplice ma ordinato e hanno un ampio potenziale offensivo da sfruttare. Nota a margine: i punti (32) sono gli stessi per gli Aquilotti di un anno fa dopo 31 giornate. E in quel caso la permanenza nel massimo campionato venne festeggiata con anticipo.

Voto 6...all'Inter, che vince a Torino, pur non brillando

Voto 5...al Milan, che pur in un San Siro pieno viene bloccato dal Bologna

Non ancora psicodramma, ma quasi. Il Milan di Pioli non va oltre lo 0-0 nel posticipo del lunedì contro il Bologna e non riesce a sfruttare il fattore San Siro. Tanta volontà, tante idee, tanti schemi, ma poca concretezza per il Diavolo, che pur andando al tiro 33 volte, non è riuscito a piegare la resistenza degli emiliani, trascinati da un grande Skorupski . Un punto di vantaggio sul Napoli, quattro sull'Inter, che deve recuperare un match proprio contro il Bologna. Volata molto tirata, alla formazione di Pioli serve più precisione.

Voto 4...all'Atalanta, superata anche dalla Lazio

Altro ko (meritato) per la Dea di Gasperini, che sembra aver abbandonato ogni velleità di chiudere nelle prime quattro. I bergamaschi, battuti dal Napoli, al momento sono settimi, pur con una gara in meno, ma distanti otto punti dalla Juventus e superati anche da Roma e Lazio (bel successo sul Sassuolo). L'Atalanta non è emersa come al solito in Primavera, stagione in cui solitamente annichiliva ogni avversario, e concentrerà le sue energie sull'Europa League. A partire dai quarti con il Lipsia , che sembrano interessare più della prossima trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Lo scoramento di Luis Muriel, Maarten De Roon e Hans Hateboer, Atalanta-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 3...al primo ko di Blessin, Genoa "smorzato" dal Verona

1-0 al Bentegodi, grazie alla firma dell'ex "Cholito" Simeone . Un bel Verona batte il Genoa di Blessin, che perde così la sua imbattibilità dopo le prime otto giornate dirette dal nuovo tecnico. Un brutto ko per il Grifone, che non riesce ad accorciare sul Cagliari e perde un po' di serenità in vista del rush finale. Ora Lazio e Milan, prima dello scontro diretto con il Cagliari. Obiettivo unico: ritrovare subito l'entusiasmo smorzato dalla sconfitta subita con l'Hellas.

Voto 2...a Federico Fazio, deleterio per la Salernitana

Fallo da rigore e poi espulsione nel finale. Una serata da incubo quella di sabato per l'ex Roma Federico Fazio, che dal suo arrivo a Salerno non si è mai distinto per prestazioni all'altezza della sua fama. Un acquisto poco azzeccato, un difensore che in Serie A fatica, anche a livello fisico. I campani rimangono ultimi a 16 punti e non sembrano avere nessuna chance di mantenere la categoria.

Federico Fazio espulso dal direttore di gara Piccinini Credit Foto Getty Images

Voto 1...al girone di ritorno di Empoli e Venezia

Sei punti i toscani nel 2022, cinque i veneti. Due squadre che si sono totalmente smarrite. E se per la squadra di Andreazzoli c'era un ottimo margine da gestire e, pur con l'ennesima sconfitta di Firenze , non sembrano esserci dubbi sulla salvezza, per il Venezia l'incubo non ha più fine. Il ko con lo Spezia pesa per due motivi essenziali: era uno scontro diretto, è arrivato nel recupero. Può lasciare strascichi.

Voto 0...al Cagliari, sul ciglio di un burrone

A proposito di squadra in crisi, non si può che pensare al Cagliari, travolto dalla cinquina dell'Udinese e giunto alla quarta sconfitta consecutiva. La squadra di Mazzarri è sul ciglio di un burrone e non riesce ad allontanarsi da Genoa e Venezia. Il calendario recita Juventus e Sassuolo, prima dello scontro diretto con il Grifone. I sardi o cambiano marcia subito, o rischiano davvero la clamorosa retrocessione.

