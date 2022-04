La 32ª giornata di Serie A ha visto l'Inter guadagnare punti fondamentali nella lotta al titolo su Napoli, sconfitto dalla Fiorentina, e soprattutto Milan, bloccato sullo 0-0 anche dal Torino. La Juventus ha vinto a Cagliari, che respira solo grazie alle contemporanee sconfitte di Venezia e Genoa. Molto bene l'Udinese, crolla ancora l'Atalanta, troppo concentrata sull'Europa League.

Voto 10...all'Inter, rigenerata dalla vittoria di Torino e di nuovo pimpante

Era prevedibile. L'Inter aveva bisogno di sbloccarsi e ritrovare fiducia. Le energie mentali spesso superano quelle fisiche. E così, totalmente rinvigorita dal successo per 1-0 a Torino sulla Juventus, l'Inter ha strapazzato il Verona nella prima mezz'ora , andando a segno due volte con Barella e Dzeko. Poi è stata gestione e conservazione. Una vittoria cruciale in questa fase del campionato, che lancia l'Inter verso il bis Scudetto. Chi riuscirà a fermare i nerazzurri, ora che si sono messi alle spalle il periodo negativo?

Voto 9...alla Fiorentina, gran colpaccio a Napoli

Un 3-2 pesantissimo al Maradona . Per come è maturato, per la fiducia, per la capacità di riportarsi in vantaggio anche dopo il pareggio di Mertens. La Fiorentina di Italiano continua la sua caccia a un piazzamento "europeo" e anche a Napoli conferma la crescita progressiva. A segno Nico Gonzalez e due nuovi acquisti di gennaio, Ikoné e Cabral, già perfettamente calati nella realtà viola. La squadra toscana gioca, non ha paura e vuole chiudere nei primi sette posti. Applausi alla mentalità.

Voto 8...alla Lazio di Immobile, che si è messa alle spalle il derby

Tripletta per Immobile, che si mette alle spalle addirittura Boniperti e si issa al 14esimo posto solitario nella classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A. Un 1-4 brillante e meritato quello della Lazio a Genova, che segue il 2-1 al Sassuolo e allontana gli spettri di quel derby perso malamente prima della sosta. La formazione di Sarri è sesta, crede all'Europa e studia il sorpasso sulla Roma. La Lazio in questa seconda parte di stagione è sicuramente migliorata, assimilando anche le idee del suo tecnico toscano.

Voto 7...all'Udinese, che ha cambiato marcia

Con un gol di Becao al 90' l'Udinese sbanca il Penzo di Venezia e dà continuità alla roboante vittoria sul Cagliari. L'Udinese ha vinto in tre delle ultime cinque partite e si è definitivamente allontanata dalla zona pericolosa (+14) e ora può guardare addirittura chi sta davanti. Merito di Cioffi, che ha proseguito nel lavoro di Gotti e ha dato ancora più brio alla fase offensiva dei friulani. I bianconeri possono godersi il finale di campionato e togliersi altre soddisfazioni.

Voto 6...alla Juventus, che ritrova Vlahovic e la vittoria

Reazione immediata al ko interno infilitto dall'Inter. Subito sotto con il bel gol di Joao Pedro, la Juventus si è rimessa in piedi grazie a De Ligt e alla firma nella ripresa di Dusan Vlahovic , che ha sancito il 2-1 bianconero finale . Non una bella Juve, ma sicuramente una Juve squadra, capace di capire l'importanza del momento e di mantenere il +5 di vantaggio sulla quinta in classifica. La squadra di Allegri vuole finire bene il campionato, ma è consapevole di dover migliorare in vista del futuro. Paradossale che lo svantaggio dalla capolista attuale (6 punti dal Milan) sia il più basso per la Vecchia Signora addirittura dalla seconda giornata (5 punti in quel caso).

Voto 5...al turnover dimenticato da Mourinho, alcuni avevano bisogno di riposare

La trasferta in Norvegia ha stancato la squadra giallorossa e, considerando che giovedì la Roma dovrà subito affrontare la gara di ritorno, forse era il caso di far riposare qualcuno. Anche mentalmente. Non a caso la Salernitana, fanalino di coda del campionato, è stata a lungo in vantaggio all'Olimpico e la Roma ha reagito con la forza fresca portata dai subentrati (gol di Carles Perez, assist di Veretout). Mourinho ha preferito così e in ogni caso la formazione capitolina ha conquistato i tre punti. Scopriremo con Bodo e Napoli se è stata una scelta lungimirante.

Voto 4...al Milan, che si è inceppato e non segna più

Tre gol segnati nelle ultime sei, per un Milan che ha visibilmente rallentato il suo ritmo e ha perso fiducia in fase offensiva. E se contro Empoli e Cagliari erano bastati i tiri da fuori di Kalulu e Bennacer, contro Bologna e Torino non è arrivato l'episodio favorevole e i rossoneri hanno perso quattro determinanti punti di vantaggio sull'Inter. La fase difensiva del Diavolo funziona a meraviglia, ma in queste ultime due gare cruciali è arrivato il classico "braccino". Mancano ancora sei giornate, è ancora lunga, ma il mood rossonero è decisamente peggiorato.

Voto 3...al Napoli, che si fa sorprendere in casa ancora una volta

Questa sconfitta è più pesante rispetto a tante altre. Perché arriva in un Maradona gremito, perché cancella l'euforia derivante dalla brillante vittoria di Bergamo, perché il pareggio momentaneo di Mertens sembrava essere arrivato con il timing giusto ad innescare la rimonta. E invece ecco il crollo finale, con un 2-3 viola che fa malissimo e che rischia di lasciare scorie nel proseguo del campionato azzurro. Spalletti dovrà far rialzare subito la testa ai suoi, anche perché il calendario mette subito di fronte la Roma. Un altro passo falso e la parola "Scudetto" sparisce dal vocabolario campano.

Napoli, miglior rendimento fuori casa, 5 sconfitte al Maradona: il problema di Spalletti!

CASA TRASFERTA Vittorie 9 Vittorie 11 Pareggi 2 Pareggi 4 Sconfitte 5 Sconfitte 1 Gol fatti/subiti: 27/14 Gol fatti/subiti: 31/12 Punti ottenuti: 29 Punti ottenuti: 37 Media punti: 1,81 (7°) Media punti: 2,31

Voto 2...al Genoa di Blessin, ko preoccupante

Brutti segnali, che seguono la sconfitta patita a Verona nello scorso Monday night. Il Genoa subisce quattro ceffoni in casa dalla Lazio e per la prima volta nell'era Blessin perde due partite di fila. Il Cagliari rimane sempre fermo lí a tre punti, ma il Grifone pare aver perso alcune certezze e rischia di risprofondare nella sua depressione precedente. Ora il Milan e lo scontro diretto con il Cagliari: la salvezza passa tutta da qui.

Voto 1...alla lotta salvezza, dove nessuno fa più punti

A proposito di lotta salvezza, è innegabile sottolineare quanto il livello si sia abbassato in questi ultimi anni. Prendiamo spunto dalle parole del tecnico del Venezia Zanetti: "Abbiamo perso ancora, ma siamo ancora tutte lí. Nessuno fa punti". E infatti i veneti, pur avendo collezionato appena cinque punti nel girone di ritorno, sono a soli tre punti dal Cagliari e dalla zona "verde". Il Genoa si è ripiantato e la Salernitana non riesce ad accorciare. Tre di queste quattro con ogni probabilità saluteranno la Serie A, una si salverà, soprattutto per demeriti altrui.

L'assurda lotta salvezza a passo di gambero

Squadre Classifica alla 32^ Punti nel girone di ritorno 16. Sampdoria* 29 punti 9 punti (16ª) 17. Cagliari 25 punti 15 punti (11ª) 18. Venezia 22 punti 5 punti (20ª) 19. Genoa 22 punti 11 punti (15ª) 20. Salernitana** 16 punti 7 punti (17ª)

** due match da recuperare

Voto 0...all'Atalanta, sprofondata in una crisi inaspettata

Le energie spese in Europa League si fanno sentire. La Dea crolla anche al Mapei Stadium e permette al Sassuolo di aggiungere un'altra vittima illustre alla bacheca del suo campionato. L'Atalanta ha 51 punti, a meno 11 dalla Juventus quarta, scavalcata dalle romane e dalla Fiorentina. Solitamente eravamo abituati a vedere rifiorire la squadra bergamasca in Primavera e a vedere i suoi portentosi finali. In questa stagione no: l'Atalanta punta all'Europa League, ma rischia seriamente di non giocare più le coppe nella prossima annata.

