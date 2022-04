La 33ª giornata di Serie A ha tolto una concorrente dalla lotta Scudetto: il Napoli molto difficilmente riuscirá a rientrare nella corsa al titolo. Il pareggio con la Roma e le contemporanee vittorie di Inter e Milan fanno uscire dall'uovo Pasquale una prima grande sorpresa: sará una lotta a due e non a tre. La Juventus continua a balbettare, l'Atalanta é in crisi nera, mentre Verona e Udinese volano. Occhio alla Fiorentina, che non ha intezione di fermarsi. Nelle retrovie risorge il Cagliari, mentre la Samp scherza col fuoco

33esimagiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10… A Inter e Milan, lo Scudetto è questione di derby

Il venerdì Santo aveva aperto la giornata con un messaggio chiaro: le milanesi ci sono. Vittoria dell’Inter a La Spezia, successo del Milan sul Genoa. La doppia sfida lombardo-ligure aveva tracciato la via. Tra sabato e lunedì le definitive conferme: lo Scudetto rimarrà a Milano e resta solo da capire se ci sarà una conferma nerazzurra o se arriverà una storico trionfo rossonero. Il derby di Coppa si palesa nel momento più caldo della stagione. E occhio, perché a livello di morale, spirito e mentalità, potrebbe anche incidere sugli ultimi cinque (sei per l’Inter) turni di Serie A.

Voto 9… A una Fiorentina scintillante, che ora punta il quarto posto

Un’altra vittoria, di misura, sul Venezia. La Fiorentina di Italiano conferma il suo ottimo periodo (quattro successi nelle ultime cinque) e inizia a cementificare la sua posizione tra le prime sette, che equivale a un piazzamento per disputare le coppe europee nella prossima stagione. Ma occhio ai recuperi, perché virtualmente la Viola (battendo l’Udinese il 27 aprile) potrebbe essere a soli quattro punti dalla Juventus quarta. I bianconeri, rivali mercoledì nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dovranno andare poi a Firenze nell’ultimo turno di campionato. Un mese da vivere con passione a Firenze, che è tornata a sognare in grande. E anche questo non è poco.

Vincenzo Italiano dà indicazioni ai suoi durante la partita Atalanta-Fiorentina - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Voto 8… Al Verona di Tudor, altra grande vittoria a Bergamo

Un 1-2 perentorio, che avrebbe potuto essere ben più rotondo. Il Verona vince a Bergamo, ri-sorpassa il Sassuolo e si porta a soli tre punti dall’ottavo posto (occupato proprio dall’Atalanta). Una squadra forte, organizzata, feroce, grintosa quella di Tudor, che in questa stagione ha messo in difficoltà qualunque avversaria. Un premio al lavoro e alle idee, per un Hellas che non si pone limiti in questo sereno finale.

Voto 7… All’Udinese di Cioffi, che ha cambiato ritmo e punta la top-10

Terza vittoria di fila. Dopo la goleada interna sul Cagliari, la vittoria nel recupero a Venezia, ecco il roboante 4-1 sull’Empoli. L’Udinese, guidata dal fenomenale Deulofeu, si è allontanata dalle zone paludose della classifica e ora, considerando che deve recuperare ben due partite, punta addirittura alla top-10 del campionato. Cioffi ha migliorato quanto fatto da Gotti, rendendo più offensiva una squadra con individualità importanti (Molina, Pereyra, Udogie ecc). Un cambio di rotta lodevole.

Udinese-Empoli, gioia dopo il gol dell'1-0 Credit Foto Imago

Voto 6… Al Cagliari, vittoria cruciale sul Sassuolo

Per il peso specifico del successo tirato con i neroverdi il voto dovrebbe essere ben più alto. Ma diciamo che il Cagliari ha solo fatto un piccolo passo verso la salvezza e ora deve dare continuità a questa boccata d’ossigeno. La firma di Deiola regala tre punti ai sardi di Mazzarri, che sono ora attesi da un finale caldissimo: Genoa, Verona, Salernitana, Inter, Venezia. Tre scontri diretti e due squadre sulla carta superiori. Non sono ammessi errori.

Voto 5… Al Napoli, che perde il treno Tricolore

Le lacrime di Insigne nel post-partita dicono tutto. La consapevolezza di aver perso il treno giusto e di aver salutato ogni sogno di gloria. Il Napoli, tra Fiorentina e Roma, si ferma sul più bello, proprio nel suo Maradona. Il ko con la Viola era giunto inatteso, il pari giallorosso di El Shaarawy in pieno recupero era invece nell’aria, visto il secondo tempo giocato dagli azzurri. Un 1-1 che smorza ogni entusiasmo e vede allungare le milanesi in classifica. Spalletti dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo e dare stimoli in questo finale, per evitare spiacevoli figuracce. Quando le motivazioni calano, il rischio è sempre lo stesso.

Lorenzo Insigne Credit Foto Getty Images

Voto 4… Alla Juventus, salvata da Vlahovic, ma ancora involuta

A proposito di motivazioni e atteggiamento. Per lunga parte del match contro il Bologna, nonostante il gran ritorno della leggenda Del Piero allo Stadium, la Juventus è sembrata essere in vacanza, quasi demotivata e spensierata. Poi il gol di Arnautovic, la sveglia, la reazione, le espulsioni e il pareggio di Vlahovic al 95’. Un punto guadagnato, che però lascia perplessità sulla tenuta di una squadra involuta e ancora lontana dai fasti di un tempo. Il quarto posto non è ancora blindato: Allegri deve inculcarlo nella mente dei propri giocatori per non incorrere in drammi imprevisti. Ora la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, poi la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Altra settimana chiave per salvare il salvabile in una stagione già decisamente compromessa.

Voto 3… All’Atalanta di Gasperini, è la fine di un ciclo?

Terza sconfitta di fila in campionato: non era mai successo con Gasperini in panchina. Sesto ko nel girone di ritorno: non era mai successo con Gasperini in panchina. L’Atalanta perde ancora, saluta ogni speranza di quarto posto, ma scala addirittura in ottava posizione e cioè al momento fuori da ogni coppa europea nella prossima stagione. Un 2022 in evidente calo per i bergamaschi, che si sono via via persi, smarrendo ogni principio cardine del gioco voluto dal tecnico di Grugliasco e lasciando per strada punti su punti. È la fine di un ciclo? Siamo al capolinea di un progetto tecnico? Lo scopriremo nel giro di un mese e mezzo.

Gian Piero Gasperini dà indicazioni ai suoi durante Atalanta-RB Lipsia - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Voto 2… A M'Bala Nzola, bloccato da un orecchino

A qualcuno magari la scena ha fatto anche ridere. Sicuramente non a Thiago Motta, che lo ha sostituito e ha espresso con eleganza il suo dissenso nel post partita. M’Bala Nzola evidenza ancora una volta i suoi limiti comportamentali e con l’Inter sfiora il surreale: entra dalla panchina con una vistosa fasciatura all’orecchio, non riesce a togliere l’orecchino quando gli viene chiesto dagli ufficiali di gara come da regolamento, perde in tutto una decina di minuti in panchina lasciando i suoi inferiorità numerica, viene cambiato senza praticamente aver giocato. Un disastro, anche a livello di immagine.

Voto 1… A Venezia e Empoli, la vittoria è una chimera

Settima sconfitta di fila per i veneti. Altra debacle per i toscani, che si salveranno solamente per l’ottimo girone di andata. Empoli e Venezia sono senza dubbio le peggiori squadre di questo girone di ritorno, quelle che hanno raccolto meno punti, quelle che hanno dimenticato come si vince una partita. La squadra di Zanetti con ogni probabilità sarà costretta a salutare la categoria, quella di Andreazzoli rimarrà in Serie A con poche certezze. In tutta onestà è davvero difficile fare peggio di così.

Voto 0… Alla Sampdoria, che sta scherzando con il fuoco

Ko in casa con la Salernitana. La quarta sconfitta nelle ultime cinque. Sampdoria bloccata a quota 29 punti, con un +7 sul Venezia e un +10 sulla Salernitana. I veneti hanno però una gara in meno, i campani addirittura due. E uno dei recuperi le vedrà proprio una di fronte all’altra. Osservazioni che non possono lasciare tranquilla la truppa di Giampaolo, che non ha affatto un calendario semplice: trasferta a Verona, derby col Genoa, trasferta con la Lazio, poi Fiorentina in casa e Inter all’ultima. Occhio a scherzare col fuoco, che poi ci si brucia.

