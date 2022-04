La 34ª giornata di Serie A ha riacceso il grande derby milanese per lo Scudetto: saranno Inter e Milan a giocarselo in questo acceso finale, mentre il Napoli ha visto crollare ogni sua speranza con la rimonta subita ad Empoli. La Juventus blinda il quarto posto, Salernitana e Genoa infiammano la lotta salvezza.

Voto 10…al Milan e al guizzo di Tonali, campionato ancora vivo

Al minuto 92. La gioia improvvisa. Torre di Ibrahimovic, stop e tocco di Sandro Tonali , 1-2, curva rossonera all’Olimpico che esplode, in estasi totale. Il tutto dopo che la squadra di Pioli era andata subito sotto per il solito timbro di Immobile, aveva creato (e sprecato) tantissimo, aveva reclamato per un tocco di mano in area di Luis Alberto e aveva pareggiato con Giroud. Nella vitttoria del Milan sulla Lazio c’è il pathos di un intero campionato, quello che il Diavolo sta provando a giocarsi fino alla fine con ogni mezzo a disposizione. Mancano solo quattro turni, il Milan è lì, a volte barcollante, a volte travolto dalle sue stesse paure. Ma resta lì, in vetta e lotterà senza abbassare la testa

Voto 9…all’Inter, che strapazza la Roma e continua la sua ascesa

La vera favorita in questo momento rimane però la squadra di Inzaghi, che dopo il colpaccio allo Stadium ha cambiato ritmo, mente, idee e ha trovato le energie giuste per dimostrare la sua forza. Un 3-1 perentorio alla Roma , che non perdeva in campionato da oltre due mesi. Un successo, ottenuto grazie ad un calcio aggressivo, bello ed efficace, che avrebbe potuto essere anche più rotondo. E ora il recupero con il Bologna per operare il sorpasso in cima alla classifica e volare verso il traguardo. L’Inter dovrà giocare due partite in più del Milan (c’è anche la finale di Coppa Italia), ma sembra davvero proiettata a un rush finale da favola.

Voto 8…alla Salernitana di mister Salvezza

Qua siamo oltre la magia. Basterebbe un dato: per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Salernitana ha vinto tre partite di fila. Mister “salvezza” Davide Nicola ha sentito il fiuto dell’impresa e vuole superare i risultati strepitosi ottenuti con Crotone, Genoa e Torino, tutte squadre indirizzate verso il tracollo, ma poi rialzate dall’animo strabordante del tecnico piemontese.

I campani, dopo Udinese e Sampdoria, hanno sconfitto con merito anche la Fiorentina di Italiano . In poco più di una settimana, i granata hanno totalizzato più punti di quanti ne avevano conquistati nell'intero girone d'andata (chiuso con appena 8 punti!). La zona salvezza dista solo tre punti e i granata hanno anche una partita da recuperare. Una rimonta storica, quasi folle, elettrizzante. Con i 20 mila dell’Arechi valore aggiunto da non sottovalutare.

Voto 7…a una Juventus brutta, ma che blinda il quarto posto

Non ha giocato bene la squadra di Allegri al Mapei Stadium. Ma guardando l’11 iniziale e le tante assenze, forse si poteva intuire il copione di un match già abbastanza complicato sulla carta. Il Sassuolo di Dionisi ha tirato 22 volte, è andato in vantaggio con l’oggetto del desiderio bianconero Raspadori , ha dominato nel possesso ed è crollato soltanto nel finale per l’imprevedibile giocata di Moise Kean . Tre punti pesantissimi per la Juventus, che si porta a +8 sulla quinta e che ora avrà il Venezia in casa per provare a chiudere ogni discorso. Hanno perso Roma, Lazio, Fiorentina: la Juve ne ha approfittato subito.

Voto 6…a Bologna e Udinese, con i terzini in vetrina

Un 2-2 spumeggiante e divertente, tra due squadre che in questa settimana influenzeranno la lotta Scudetto (visto che sono le prossime due avversarie dell’Inter). Gli emiliani hanno proseguito nel loro momento positivo, i friulani si sono rialzati dopo il ko con la Salernitana. In vetrina due terzini sinistri che sono già sul taccuino di diversi osservatori dei principali club europei: Aaron Hickey e Destiny Udogie, entrambi classe 2002, entrambi ancora a segno, entrambi con un bel futuro davanti da scrivere.

Voto 5…a una Samp inceppata, occhio al calendario

1-1 a Verona. L’illusorio vantaggio firmato Caputo non è durato abbastanza. La Samp rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria e ora deve guardarsi le spalle. Salernitana e Genoa sono dietro solo di cinque punti e vicino c’è anche il Cagliari. Il calendario non aiuta e recita spettrale: derby della Lanterna, trasferta con la Lazio in piena corsa per l’Europa, gara interna con la Fiorentina in piena corsa per l’Europa, finale a San Siro con l’Inter a caccia di Scudetto. C’è il concreto rischio di vivere un incubo chiamato Serie B.

Voto 4…al Cagliari, pesante ko in uno scontro diretto

A proposito di squadre sull’orlo di una crisi di nervi, ecco il Cagliari di Walter Mazzarri, che perde al 90’ lo scontro diretto con il Genoa e vede compromettersi la rimonta fatta nel girone di ritorno. Il problema per i sardi è che ci sono ancora due scontri diretti da giocare (contro Salernitana e Venezia), che di mezzo c’è l’Inter e che il prossimo impegno con il Verona non è affatto scontato. Calma, pazienza e controllo delle emozioni: il Cagliari ha ancora il destino nelle sue mani, ma non ha più possibilità di sbagliare.

La bagarre salvezza, solo il Venezia pare spacciato: derby della Lanterna rischiatutto nel prossimo turno

Classifica Calendario Casa Calendario Trasferta 15. Spezia 33 Lazio (35ª), Atalanta (36ª), Napoli (38ª) Udinese (37ª) 16. Sampdoria 30 Genoa (35ª), Fiorentina (37ª) Lazio (36ª), Inter (38ª) 17. Cagliari 28 Verona (35ª), Inter (37ª) Salernitana (36ª), Venezia (38ª) 18. Salernitana 25 * Venezia (rec), Cagliari (36ª), Udinese (38ª) Atalanta (35ª), Empoli (37ª) 19. Genoa 25 Juve (36ª), Bologna (38ª) Sampdoria (35ª), Napoli (37ª) 20. Venezia 22 * Bologna (36ª), Cagliari (38ª) Juve (35ª), Salernitana (rec), Roma (37ª)

Voto 3…alle polemiche su Acerbi

Un errore difensivo grave, che costa il pareggio alla Lazio e spiana la strada al Milan. E poi quel sorriso inquadrato dalle telecamere. Apriti cielo, considerando che Acerbi è pure un ex rossonero nato in provincia di Milano. Il difensore biancoceleste della Nazionale si è dovuto difendere sui social da insulti e accuse , per quella risata “isterica” (come l’ha definita lui stesso) nel recupero. Va bene ogni cosa, ma pensare che un professionista a quei livelli, con la sua squadra ancora in corsa per l’Europa, commetta volutamente un errore del genere, significa proprio credere alla malafede più totale. E noi, fidandoci di Acerbi e della sua professionalità, non possiamo accettarlo.

Voto 2…ai recuperi infrasettimanali di aprile

Mercoledí si giocano finalmente tre delle quattro partite rinviate alla 20esima giornata. Era inizio gennaio, tra ricorsi, decisioni tardive, posticipi, attese vane, siamo arrivati dopo la 34esima giornata, ad aprile inoltrato. Non è giusto per nessuno. Sono recuperi che rischiano di falsare l’esito di questo finale di campionato e in alcuni casi quell’asterisco è pesato anche sulle ambizioni di certe squadre. Andava gestita decisamente meglio questa situazione, anche perché non era il primo anno pandemico, non era la prima ondata e il Covid era tutto fuorché una novità.

Voto 1…al Venezia, addirittura ultimo

Voto 0…al suicidio del Napoli targato Malcuit-Meret

L’Empoli non aveva ancora vinto nel 2022 e aspettava il successo addirittura da metà dicembre, quando grazie a un colpo a sorpresa di Cutrone aveva steso il Napoli al Maradona. Domenica stava soccombendo fino all’80’ 0-2 in casa, sembrava indirizzato verso l’ennesima debacle di questo girone di ritorno e stava iniziando a preoccuparsi anche della classifica.

E invece prima Henderson su un errore grossolano in disimpegno di Malcuit e poi il totale disastro di Meret , hanno rimesso in vita l’Empoli, che con la doppietta di Pinamonti ha vinto 3-2, estromettendo gli Azzurri dalla lotta Scudetto. Una sconfitta devastante, soprattutto a livello di morale. Ora il Napoli si trova la Juventus alle calcagna (meno 1) e rischia di perdere anche il terzo posto. Un suicidio sportivo che rovina un campionato giocato per lunga parte ad alti livelli.

