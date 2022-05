Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra?

La 35ª di Serie A ha visto il Milan guadagnare un successo fondamentale contro la Fiorentina in un San Siro in visibilio , che mantiene i rossoneri in vetta con due lunghezze di vantaggio su un’Inter, corsara a Udine, dopo l’inatteso stop del Dall’Ara contro il Bologna. Fuori dalla lotta per lo Scudetto ma già certi della partecipazione in Champions anche Napoli Juventus , vittoriosi contro Sassuolo e Venezia in casa. Molto bene il Bologna, che dopo Milan e Inter blocca anche la Roma di Mourinho sullo 0-0. In coda crollano Genoa e Cagliari sempre più traballanti e vicine al baratro. Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la 35esima giornata di Serie A.

Voto 10…al botta e risposta tra Milan e Inter: lotta apertissima

Voto 9…a Mike Maignan, miglior portiere del campionato

A questo punto del torneo, salvo clamorosi errori decisivi nelle ultime tre giornate, possiamo dirlo: Mike Maignan si è rivelato il miglior portiere di questo campionato. Nessun impatto emotivo con il calcio italiano, una sicurezza impressionante, una concentrazione continua, dei riflessi felini unici, come in occasione della parata su Cabral domenica pomeriggio. La Serie A e il Milan hanno trovato un grande interprete del ruolo. Donnarumma per i tifosi rossoneri è solo un lontano ricordo.

Voto 8…al Napoli, che si ritrova a blinda la Champions

Un rotondo 6-1 per demolire il Sassuolo e allontanare le polemiche dopo la clamorosa sconfitta di Empoli. Il Napoli non è più in corsa per il titolo, ma contro i neroverdi quantomeno ha ritrovato gol, giocate, fiducia. E ha conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fallito all’ultima giornata nella scorsa stagione. Spalletti ora vuole chiudere al terzo posto, per poi capire come eventualmente progettare la prossima annata. È mancato qualcosa agli Azzurri per rimanere in lotta fino alla fine, ma il bilancio del campionato è comunque positivo.

Voto 7…alla Samp, tre punti pesantissimi nel derby

1-0, di misura, grazie alla rete di Sabiri e alla parata finale di Audero su Criscito. Mister Giampaolo può festeggiare la vittoria nel derby di Genova e può assaporare la ormai vicina salvezza della Sampdoria. Un risultato importantissimo, che fa seguito a una buona prova generale dei blucerchiati. Le paure sono praticamente scomparse, il finale di questo campionato può essere vissuto con più serenità.

Voto 6…alla Juve, che scopre Miretti, si qualifica alla Champions, ma balbetta ancora

Le note positive sono tre: la vittoria sul Venezia certificata dalla doppietta di Bonucci (nel giorno del suo compleanno), il buon primo tempo del 2003 Fabio Miretti , la matematica qualificazione alla prossima Champions League. La prestazione, anche contro il Venezia ultimi in classifica e praticamente a un passo dalla retrocessione in Serie B, non è stata ancora una volta all’altezza. La Juventus di Allegri può respirare e preparare la finale di Coppa Italia, con maggiore serenità, ma al tempo stesso ha ancora tanti problemi da risolvere, a livello di organico e di impostazione. In estate serviranno interventi.

Voto 5…a una Roma sprecona, fermata dal Bologna (e da Skorupski)

Tanti tiri (17), un paio di grandi parate di Skorupski , ma anche troppa imprecisione. La Roma, palesemente concentrata sulla Conference League (Mourinho ha scelto di risparmiare tanti titolari), pareggia 0-0 in casa e con il Bologna e saluta ogni speranza di rimonta per il quarto posto. I giallorossi rimangono solidi e si giocheranno le loro carte in Europa, mentre sul campionato la sensazione resta quella di voler semplicemente onorare la competizione senza badare realmente al piazzamento finale. Ovviamente il quinto posto davanti a Lazio, Fiorentina e Atalanta è ancora possibile e può essere centrato senza miracoli.

Voto 4…a un Empoli nervoso e travolto da Belotti

Il vantaggio di Zurkowski, poi l’espulsione di Verre, il rigore concesso a Belotti, la seconda espulsione di Stojanovic, un altro rigore regalato” e la terza rete del "Gallo” , a timbrare l’1-3 finale . I granata non avevano mai vinto nella loro stora in Serie A al Castellani contro l’Empoli. Un altro brutto ko per la formazione di Andreazzoli, che non è riuscita a dare continuità alla grande vittoria sul Napoli. Con problemi difensivi e di gestione del nervosismo ancora troppo evidenti: non un bel girone di ritorno per l’Empoli.

Voto 3…alle difese di Spezia-Lazio e all’errore sul gol di Acerbi

Voto 2…al Sassuolo in vacanza a Napoli

C’è modo e modo di perdere. Il Sassuolo, che aveva giocato molto bene contro la Juventus, viene travolto dal Napoli e sommerso di gol (saranno sei alla fine, ma potevano essere anche 10). Osimhen e Mertens hanno infilato la difesa di Dionisi in continuazione e la squadra neroverde non è mai stata in partita. Un calo di concentrazione comprensibile per una squadra mediamente giovane, ma certe figuracce andrebbero sempre evitate, anche a fine campionato.

Voto 1…a Domenico Criscito, un errore che rischia di costare carissimo

Non si punta mai il dito contro il singolo, ma è innegabile che il rigore sbagliato da Domenico Criscito rischia di smorzare ogni speranza salvezza per il Genoa di Blessin. A livello morale e umorale, un pareggio così nel finale avrebbe permesso ai liguri di accorciare sul Cagliari e, al tempo stesso, di tenere la Samp vicina. E invece 1-0 doriano, Audero che ipnotizza il capitano, penalty respinto ed epilogo finale drammatico per il Grifone . Juventus, Napoli e Bologna in calendario: serve un’impresa per rimanere in Serie A. E il punto “sprecato” da Criscito rischia di pesare tantissimo.

Voto 0…al Cagliari, nel caos e con Mazzarri in bilico

1-2 interno contro il Verona di Barak e Caprari . La panchina di Walter Mazzarri inizia a traballare . La Salernitana che spinge da dietro e che sarà proprio in Sardegna per lo scontro diretto del prossimo weekend. Poi Inter e Venezia. In Sardegna non si dormono sonni tranquilli e quella contro il Verona doveva essere una partita da non perdere. Invece ecco il 19esimo ko stagionale a complicare ogni piano. Il Cagliari da un po’ di tempo vive in una sorta di limbo pericoloso: siamo alla resa dei conti.

