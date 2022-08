Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . La terza giornata di Serie A ci lascia senza nessuna squadra a punteggio pieno e con un filotto di ben sei squadre in vetta alla classifica con 7 punti (in rigoroso ordine alfabetico: Atalanta, Lazio, Milan, Napoli, Roma e Torino), una Juventus, imbattuta, ma che rimedia il secondo pareggio consecutivo, un'Inter - che esattamente come nella passata stagione - capitola malamente all'Olimpico al cospetto della compagine di Sarri e due neopromosse - Monza e Cremonese - che restano ancora a quota zero punti. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…alla Lazio, che travolge l’Inter e aggancia il gruppetto di testa

In forma, coordinata, concentrata e decisa. La Lazio di Sarri batte meritatemente l’Inter 3-1 e si aggrega alla sestina di squadre in vetta alla classifica a quota sette punti. I biancocelesti, guidati dalle giocate di Milinkovic-Savic e dalle reti dei subentranti Luis Alberto e Pedro , confermano i progressi mostrati nella seconda parte della scorsa stagione e si candidano per un ruolo importante nel campionato 22/23. È presto per esprimere giudizi definitivi, ma questa Lazio crede nel suo tecnico e lo dimostra applicando poi in campo le nozioni richieste. Non è affatto poco.

Voto 9…alla Salernitana brillante di Nicola e al Torino tosto di Juric

Un poker splendido alla malcapitata Sampdoria , con le reti anche dei nuovi Dia, Vilhena e Botheim. È una Salernitana luccicante quella orchestrata da Nicola, che nella sua rosa può vantare il giusto mix tra giovani rampanti, talentuose scommesse ed esperti di categoria. Può essere la sorpresa del campionato nella seconda metà della classifica la Salernitana. Così come nella parte alta può stupire ancora il Toro di Juric, vittorioso a Cremona, e a quota sette punti dopo tre giornate. Radonjic e Vlasic si sono già integrati nei meccanismi granata , Schuurs ha mostrato ottime doti all’esordio. Il Torino sarà ostico per tutti.

Voto 8…al Milan e alla combinazione Leao-Giroud

Prova nel complesso da 7 quella dei rossoneri contro il Bologna (2-0 in scioltezza), ma merito un capitolo a parte l’esecuzione tecnica del secondo gol: palla geniale di Leao, coordinazione per il colpo volante magistrale di Giroud. Una rete bellissima, che completa una serata perfetta per il Milan, impreziosa anche dall’esordio con assist del gioiellino De Ketelaere . I campioni d’Italia fanno sul serio e sono pronti per l’imminente doppietta Sassuolo-Inter.

Voto 7…al match Fiorentina-Napoli, intenso tra due squadre fresche e moderne

Ritmi alti, pressing, intensità, agonismo, recuperi, conclusioni. Fiorentina-Napoli è stato un match dagli alti contenuti tecnici ed è terminato solo per caso 0-0 . L’organizzazione difensiva ha avuto la meglio sulle variabili offensivi, ma Italiano e Spalletti possono ritenersi soddisfatti di quanto messo in mostra, considerando che siamo solo alla terza giornata. Due formazioni fresche, arrembanti, veloci, che praticano un calcio “moderno” e piacevole. Avanti così.

Voto 6…a Juventus e Roma, che hanno ancora qualcosa da sistemare

Un voto in meno invece alle due squadre che si sono affrontate allo Stadium per il primo vero big match di questo campionato . Sufficienti entrambi, anche se la Juventus nella prima ora di gioco ha surclassato la Roma, che poi è migliorata e ha reagito nel finale, trovando un insperato pareggio. I bianconeri di Allegri stanno lavorando, ma non hanno ancora acquisito la capacità di chiudere le partite nel momento opportuno. Tralasciando gli episodi arbitrali e i tanti assenti da ambo le parti, invece, i giallorossi a livello di prestazione hanno fatto un passo indietro rispetto alle prime uscite. Insomma, una gara interlocutoria tra due squadre che hanno ampi margini di miglioramento.

Voto 5…alla Cremonese, che migliora e gioca, ma che deve essere più cinica

La generosità della squadra di Alvini e la bellezza dello Zini gremito a festa dopo 26 anni dall’ultima in Serie A non vanno di pari passo con quello che la Cremonese sta offrendo finora. Si intravedono bagliori, qualche giocatore (Dessers su tutti) sta iniziando a capire la categoria, ma per adesso dalle tre buone prestazioni contro Fiorentina, Roma e Torino, sono arrivati zero punti. Per salvarsi a volte occorre essere più concreti e meno frenetici. La Cremonese può e deve fare meglio.

Voto 4…a un Bologna che non è partito bene

La trasferta di Milano era semi-proibitiva. Ma il Bologna, dopo aver perso alla prima con la Lazio (sprecando una superioritá numerica prima della fesseria di Soumaro) e aver pareggiato in casa con il Verona, è stato battuto agevolmente anche dal Milan. La squadra di Mihajlovic non è partita bene e deve ancora assestare le dinamiche difensive dopo le partenze di Theate, Svanberg e Hickey. C’è tanto lavoro da fare e nella prossima in casa contro la Salernitana non sono concessi ulteriori sbagli.

Voto 3…all’Inter e alle scelte di Simone Inzaghi

Non ci siamo. Lazio-Inter 3-1 rientra di diritto tra le peggiori prestazioni dei nerazzurri sotto la guida di Inzaghi. Malissimo le scelte (Gagliardini titolare?), tardive le sostituzioni (Calhanoglu dentro al 77’), deprimente la fase difensiva (Bastoni e Dimarco faticano a capirsi). Una sconfitta pesante per il modo in cui è arrivata. Ora a San Siro arriva la Cremonese: obbligatorio vincere e tirare su il morale per non arrivare al derby con il Milan già tra mille ansie e paure (come se non bastasse il guaio muscolare di Lukaku).

Voto 2…alla Sampdoria di Giampaolo, troppo brutta per essere vera

Non sono tanti i quattro gol presi (che avrebbero potuto essere anche sei), è proprio la prestazione della Sampdoria a far cadere le braccia. Perché arriva sette giorni dopo la prova gagliarda offerta contro la Juventus, perché la Salernitana rappresentava una rivale diretta per la salvezza, perché nei primi 180 minuti i blucerchiati non erano ancora riusciti a fare gol. E invece 4-0 per i campani, la Samp rimane l’unica squadra a non aver ancora segnato e Giampaolo si interroga sulla situazione generale. Serataccia da cancellare subito, visto che nell’infrasettimanale al Ferraris arriva la Lazio.

Voto 1…al quarto d’ora di Ekdal

Inserito al 66’ per dare calma allo Spezia e gestire il 2-2 con il quale i liguri stanno limitando il Sassuolo. In mezzo, in regia, al posto dello stanco Bourabia. E invece Albin Ekdal, pur con una quindicina di anni di esperienza alle spalle tra Serie A e Bundesliga, decide di farsi ammonire due volte in 15 minuti e di lasciare i suoi in 10 per il finale di partita. Un peccato grave, che Gotti non avrà sicuramente gradito.

Voto 0…all’avvio del Monza, che ora ha un calendario difficile

Zero punti in tre gare, due delle quali in casa. Ok, isoliamo la trasferta di Napoli, ma le due prove offerte contro Torino e Udinese non possono essere ritenute adeguate all’entusiasmo per la prima storica promozione in Serie A. Il Monza non ha ancora raccolto soddisfazioni, sta deludendo anche nell’atteggiamento, la panchina di Stroppa già traballa, il calendario recita Roma e Atalanta. Un filotto di ko difficile da interrompere.

