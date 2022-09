Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . La quarta giornata di Serie A ci regala due sorprese:in vetta alla classifica a quota 10 punti ci sono solo Roma e Atalanta. L'Inter reagisce contro la Cremonese, il Milan viene bloccato dal Sassuolo, la Juventus non brilla, ma vince. Nota dolente condivisa: troppi infortuni. Ma vediamo insieme chi è stato il protagonista principale. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…alla Roma di Mourinho e Paulo Dybala

3-0 in scioltezza al Monza, con una doppietta gioiosa. Paulo Dybala conquista l’Olimpico con i primi gol giallorossi e trascina la squadra di Mourinho al primo posto della classifica (al pari dell’Atalanta). La Roma è partita forte, ha consapevolezza dei propri mezzi e ha consegnato all’argentino la chiave tecnica del gioco offensivo. Se la “Joya” sta bene, in Serie A fa e farà sempre la differenza. Lo hanno capito alla svelta anche nella Capitale: coccolarsi Dybala per puntare a sogni per ora proibiti. Intanto un bel 10 e poi testa alla trasferta di Udine.

Voto 9...a Teun Koopmeiners, leader della nuova Atalanta di Gasperini

Il tornado olandese si abbatte sul Torino e regala alla Dea la vetta della classifica in coabitazione con la Roma . Due rigori e un fendente mancino da fuori, il secondo in questo campionato dopo quello decisivo a Verona. Teun Koopmeiners sale in vetta con Dusan Vlahovic al trono del gol (quattro reti entrambi) e si prende la copertina bergamasca . Uno dei nuovi leader dell’Atalanta di Gasperini – che ha salutato il grande Josip Ilicic – è questo centrocampista completo e molto forte, che nel corso dei mesi si sta imponendo in Italia. Grande colpo.

Voto 8...Baldanzi, Colombo e Miretti, giovani italiani in rampa di lancio

Fabio Miretti, classe 2003, di Pinerolo. Tommaso Baldanzi, classe 2003, di Poggibonsi. Lorenzo Colombo, classe 2002, di Vimercate. Un centrocampista, un trequartista e una punta. La Serie A nella quarta giornata mette in mostra tre talenti cristallini, autori di assist, gol e prove convincenti nelle loro gare da titolari. Il Tricolore non ha smarrito in talento e qualche scintilla dopo tanto buio inizia a intravedersi. Diventeranno forti e importanti? Saliranno di livello? Matureranno nel modo giusto. Per adesso non possiamo saperlo, ma vedere che Juventus, Empoli e Lecce li lanciano in campo e ci credono è già di buon auspicio.

Voto 7...all’Inter, che si rialza e si carica per il derby

La batosta dell’Olimpico è alle spalle. Correa, Barella (wow, che prodezza) e Lautaro stendono senza troppi affanni una coraggiosa Cremonese e consegnano all’Inter la terza vittoria in quattro giornate. Simone Inzaghi – che ha finalmente ricevuto in “regalo” Acerbi – può sorridere e guardare al derby della Madonnina con più fiducia. Anche senza Lukaku, l’Inter è viva e vuole riprendersi la vetta. I nerazzurri, se giocano come sanno e sfruttano il loro potenziale, non sono inferiori a nessuno in Italia.

Voto 6...alla Juventus, non bella ma efficace

Bene la coppia difensiva Bremer-Gatti, sempre più interessante Miretti , buon impatto di Milik. Ma nel 2-0 allo Spezia le notizie positive si fermano qui. La Juventus, infatti, è incappata nella solita prova opaca, in cui la costruzione di gioco latita, in cui i passaggi sono lenti e orizzontali e in cui la partita rimane troppo aperta e incerta. Vero, con Di Maria, Pogba, Paredes, Kostic e Milik a pieno regime, la musica potrebbe essere diversa, ma dai bianconeri ci si aspetta sempre qualcosa in più. Allegri lo sa e vuole migliorare. Per adesso la classifica sorride e la Juventus è lí sorniona, a ridosso delle prime.

Voto 5...al Milan, un passo indietro a Reggio Emilia

Ahi, ahi, ahi. Uno 0-0 incolore, che non si è tramutato in sconfitta solo grazie a “Magic” Mike Maignan , reattivo nel respingere il rigore di Berardi. Il Milan dimentica in fretta la luce di San Siro contro il Bologna e si inceppa in una giornata no. Molli i giocatori migliori – da Leao a Hernandez – incosistenti i nuovi arrivi, appannati Giroud e Tonali. Pioli conosce bene le insidie che nascondono questo tipo di prestazione e si appresta a un weekend di fuoco con vista derby. Serve un ben altro Milan per battere l’Inter.

Voto 4...al Napoli, inceppato dal solito problema con le piccole

Ci risiamo. Cambiano gli uomini, variano gli allenatori, passano gli anni, ma l’enigma resta imperterrito. Perché il Napoli in ogni campionato spreca punti su punti con squadre ampiamente alla portata. Nulla da ridire sull’atteggiamento e sulla partita di un ottimo Lecce (voto 7,5), ma la squadra di Spalletti ha faticato e – sulla scia di Firenze – si è improvvisamente riscoperta vulnerabile. Bisognerà lavorare soprattutto dal punto di vista mentale, visti i tanti giovani in rosa. Sono questi, in fin dei conti, i punti che poi costano campionati e piazzamenti importanti.

Victor Osimhen sconsolato, Napoli-Lecce, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 3...al turnover esagerato di Vincenzo Italiano

Il concetto di “rotazioni” esasperato all’inverosimile. Fuori 7/8 titolari insieme, con alcuni giocatori adattati in ruoli non consoni, senza punti di riferimento e con tanti interrogativi irrisolti. La Fiorentina perde a Udine e non si avvicina nel migliore dei modi alla grande sfida con la Juventus. E stavolta chi è in panchina e ha responsabilità nella gestione ha qualche colpa. Troppi cambiamenti, troppe incertezze, troppe incognite tattiche. Italiano deve riuscire a far riposare i suoi in modo lungimirante, non levando tutti insieme i migliori. Altrimenti poi i risultati sono questi.

Voto 2...al lungo periodo nero di Mattia Destro

14 gare di Serie A consecutive senza fare gol e un inizio di campionato decisamente sottotono. Mattia Destro non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura all’Empoli e prosegue in un declino iniziato ormai diversi mesi fa. I toscani – apprezzabili contro il Verona – hanno disperato bisogno di un terminale offensivo per cullare le speranze di salvezza. Ma se Destro è quello visto finora, non ci sono tanti margini di crescita.

Mattia Destro è a diugiuno da 14 gare consecutive in Serie A, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 1...al Monza, che continua a deludere

Un altro ko, il quarto su quattro gare. Peggior difesa con ben 11 gol subiti. Una delle due squadre con la Cremonese a non aver ancora raccolto punti, ma i grigiorossi hanno destato finora miglior impressione. Il Monza per adesso non è una squadra e mister Stroppa non riesce a far amalgamare un gruppo totalmente nuovo e variegato. Le soluzioni ci sono, il livello tecnico non è basso, ma i brianzoli continuano a latitare. O si cambia registro o si cambia allenatore.

Voto 0...agli infortuni, assisteremo ad una stagione inverosimile

Domenico Berardi, Duvan Zapata, Wojciech Szczesny , Felipe Anderson, Adam Masina, solo per citarne alcuni di questa tre giorni di infrasettimanale. La Serie A continua a perdere pezzi, sulla scia delle scorse settimane. Infortuni muscolari, distorsioni, ginocchia, caviglie. Succede di tutto e ovviamente non è casuale. Il Mondiale a novembre ha indotto tante squadre a optare per preparazioni differenti rispetto al solito e il calendario fitto e folle di queste settimane inizia a mietere vittime. Una “carneficina” destinata ad aumentare di settimana in settimana. Non è piacevole aggiornare ogni settimana il bollettino infortunati. E ovviamente, col passare del tempo, ne risentirà lo spettacolo.

