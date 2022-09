Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . La quinta giornata di Serie A ci regala due sorprese: in vetta alla classifica a quota 13 punti c'é in solitaria l'Atalanta di Gasperini, che batte il Monza e sfrutta il tonfo della Roma a Udine. Il Milan vince il derby, la Juventus fatica ancora. Ma vediamo insieme chi è stato il protagonista principale. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…al super Milan di Leao e Maignan

Un altro derby vinto, un altro successo importante, ancora tre punti per mettere la freccia sull’Inter e avvicinarsi alla vetta. Il Milan di Pioli si prende la stracittadina milanese con merito e si avvicina nel modo migliore all’esordio in Champions League. La copertina se la prendono Rafael Leao, autore di due gol e un assist , e Mike Maignan, decisivo con le parate su Lautaro e Calhanoglu. Ma tutta la formazione rossonera ha dimostrato di voler dimostrare un semplice assunto: lo Scudetto vinto nello scorso torneo non è stato casuale. Il Milan c’è e ha voglia di confermarsi ai vertici.

Voto 9…all’Atalanta, in testa alla classifica da sola

Non ci sono Zapata e Muriel? Ok, spazio a Lookman e Holjund. Un classe 1997 che arriva dal Leicester e un 2003 appena prelevato dallo Sturm Graz. L’Atalanta vince a Monza e si issa in testa al campionato solitaria (cosa mai successa ai bergamaschi dalla quinta giornata in poi di un torneo di Serie A). La banda di Gasperini non entusiasma come in passato, concede, non brilla per 90 minuti, ma pare aver assunto una certa consapevolezza. Il ricambio generazionale è all’inizio del suo processo, ma intanto i bergamaschi piazziano un quattro su cinque convincente (e l’unico pareggio è arrivato contro il Milan).

Voto 8…alla sorprendente Udinese di Sottil

Terza vittoria di fila. Dopo il Monza e la Fiorentina, ecco un poker splendido alla Roma di Mourinho . L’Udinese si candida al ruolo di rivelazione del campionato con un roboante 4-0 casalingo sui giallorossi, una vittoria in cui sono andati a segno tra l’altro quattro marcatori diversi (e non i due attaccanti Beto e Deulofeu). I friulani sono solidi, puniscono in campo aperto, hanno qualità in mezzo al campo e vantano un tecnico ambizioso e con idee. Potrebbero divertirsi e far divertire.

Voto 7…al Napoli, che vince in casa di Sarri

Urgeva una reazione dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce. E il Napoli di Spalletti ha risposto sul campo. E che campo: l’Olimpico della Lazio dell’ex Sarri. Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia , i due nuovi, hanno trovato ancora il gol, confermando il percorso nuovo e accattivante tracciato dalla società. Punti pesanti, in casa di una squadra forte: gli Azzurri credono nel loro progetto e non vogliono distanziarsi dalle posizioni che contano.

Voto 6…alla Cremonese, che muove la classifica

0-0 interno nel lunch-match contro il Sassuolo. Utile a muovere finalmente la classifica e a regalare il primo punto alla Cremonese di Alvini . Una squadra neopromossa, ma che ha una mentalità precisa, ama attaccare e può sfruttare anche la forza di una coppia di attaccanti di categoria. La salvezza resta in cima a una lunga montagna da scalare, ma la squadra grigiorossa è agguerrita e vuole dire la sua. Occhio a sottovalutarla.

Vlad Chiriches lotta con Andrea Pinamonti, Cremonese-Sassuolo, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Voto 5…a un Bologna non convincente, nonostante Arnautovic

La panchina di Mihajlovic traballa , ma la causa di questo brutto inizio probabilmente va ricercato altrove. Il Bologna si fa rimontare anche a La Spezia e rimanda l’appuntamento con la prima vittoria in questa Serie A. Nonostante un Marko Arnautovic da cinque gol – capocannoniere solitario del torneo – gli emiliani hanno confermato le difficoltà emerse in questo primo mese di campionato. Difesa poco coordinata, centrocampo fragile, Barrow e Orsolini in crisi d’identità. Il mercato estivo ha tolto dei titolari e regalato delle scommesse. Serve tempo per farle funzionare, che in panchina ci sia o meno Sinisa.

Voto 4…all’atteggiamento della Juventus a Firenze

L’1-1 al Franchi – considerando il valore della Fiorentina, le assenze e la Champions in arrivo – non sarebbe nemmeno un brutto risultato. Il problema è come è arrivato. Una Juventus avanti subito con Milik e poi remissiva, schiacciata, senza idee, snervante in una fase difensiva continua e nemmeno troppo efficace . Allegri per adesso svia i discorsi e parla di punti. Ma è palese che – per continuare a raccoglierne di punti – serva una ben altra Juventus. Con o senza Pogba , che probabilmente prima del 2023 non vedremo in bianconero.

Voto 3…alle frasi di Sarri, c’è modo e modo di dire le cose

Nell’era del VAR o sono scarsi oppure la seconda ipotesi è più preoccupante. È da inizio stagione che vengono qui prevenuti, e ce lo dicono anche. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire”. Ecco, così non va bene. La gomitata di Mario Rui a Lazzari l’hanno vista tutti e – probabilmente – chiunque si è chiesto perché nè arbitro nè VAR sono intervenuti per segnalare il rigore a favore della Lazio. Ma per sottolinearlo, alla fine del match, Sarri avrebbe potuto trovare altri modi e ”. Ecco, così non va bene. La gomitata di Mario Rui a Lazzari l’hanno vista tutti e – probabilmente – chiunque si è chiesto perché nè arbitro nè VAR sono intervenuti per segnalare il rigore a favore della Lazio. Ma per sottolinearlo, alla fine del match, Sarri avrebbe potuto trovare altri modi e altre parole . Non fare illazioni o parlare di “prevenuti” . È un’accusa grave alla serietà e alla regolarità del campionato. Alcuni apprezzano la sua schiettezza, altri la ritengono uno dei suoi limiti. Certo è che con quelle dichiarazioni non fa il bene né di sé stesso né della sua Lazio.

Voto 2…alla Roma, crollata alla Dacia Arena

Mourinho – citando Boskov – ha detto che è meglio perdere una volta 4-0 che quattro 1-0 . Ineceppebile, ma la Roma vista a Udine è sembrata troppo brutta per essere vera. Fragile, imprecisa, scollegata, in certi momenti incapace di reagire. Può succedere. Incappare in una serata storta accade anche alle squadre più forti e sicuramente il tecnico portoghese tenterà di capire il perché di questo pessimo passaggio a vuoto. Lavoro da fare ce n’è ancora tanto.

Paulo Dybala sconsolato durante Udinese-Roma - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Voto 1…alla Sampdoria di Giampaolo, devastata dall’Hellas di Cioffi

2-1 è un risultato bugiardissimo. Senza Emil Audero – nonostante la sfortunata autorete – sarebbe finita in goleada . Il Verona ha stritolato la Samp e, dopo aver compiuto la rimonta nel finale di primo tempo, ha creato almeno cinque nitide occasioni nella ripresa per chiude la partita. E invece è arrivata una sconfitta di misura per una Samp in enorme difficoltà, ben lontana dagli standard imposti dalla categoria. Giampaolo deve risolvere diversi enigmi, altrimenti la sua panchina presto non sarà più così salda.

Voto 0…al Monza, 0 come i punti conquistati finora

Diciamo che almeno nel primo tempo in questo caso la prestazione c’è stata. Il Monza ha provato a reagire, attaccando l’Atalanta e sfruttando il nuovo equilibrio portato dall’ottimo Rovella . Poi nella ripresa è emersa la superiorità dei bergamaschi e i brianzoli hanno abdicato, collezionando il quinto ko in altrettante gare. Unica squadra ancora a quota 0. Stroppa è l’uomo giusto per uscire da questa situazione? Riuscirà questa squadra a mostrare il proprio valore? Domande che si stanno ponendo in molti, Berlusconi e Galliani in primis.

Berlusconi: "Di Bello arbitro scandaloso. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

