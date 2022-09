Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . La settiima giornata di Serie A ci regala diverse sorprese: la Juventus crolla a Monza e apre la sua crisi, l'Inter di Inzaghi viene travolta dalla sempre splendida Udinese, mentre il Napoli espugna ancora una volta San Siro. Ma vediamo insieme chi è stato il protagonista principale. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra

Voto 10…alla super Udinese da record di Sottil

Ad

Udinese formato deluxe. Un’altra vittoria, la quinta di fila, stavolta contro una delle candidate allo Scudetto. Alla Dacia Arena cade anche l’Inter, trafitta dai colpi finali di Bijol e Arslan e dagli assist di un grande Deulofeu. La squadra di Sottil eguaglia così la miglior partenza della sua storia in Serie A, con 16 punti conquistati nelle prime sette partite come nel 2000/01, quando nella rosa bianconera era presente proprio lo stesso Sottil, ma come difensore centrale. Una squadra spumeggiante, che sta vivendo un momento magico, ma che può vantare anche molta qualità tra centrocampo e attacco. Occhio a sottovalutarla.

Serie A Milan-Napoli, 5 verità: a San Siro le 2 migliori squadre del campionato 3 ORE FA

Voto 9…al Napoli, che sbanca San Siro e si gode il primato

Colpaccio a San Siro. Contro un ottimo Milan e al termine di una partita giocata a ritmi europei, il Napoli festeggia il successo che vale la vetta della classifica (in coabitazione con l’Atalanta). Tre punti pesantissimi per la squadra azzurra, per celebrare un inizio di stagione di assoluto livello. Politano su rigore e Simeone i sicari del Diavolo, in una serata in cui sono emerse anche le qualità di Meret, decisivo in almeno tre occasioni. Il Milan ha creato di più, ma questo Napoli ha dimostrato e confermato di avere voglia di stupire. E di reggere certe pressioni, almeno per adesso. Sarà una sosta molto serena in terra campana.

Voto 8…al Monza e all’esordio di Palladino

Esordio da favola. La prima in Serie A da allenatore contro la squadra che da giocatore lo ha lanciato nel grande calcio ha un sapore magico e speciale. Raffaele Palladino – l’uomo scelto a sorpresa da Galliani e Berlusconi - guida il Monza alla prima storica vittoria nel massimo campionato contro la Juventus: un successo che permette ai brianzoli di lasciare l’ultimo posto della classifica e di rialzarsi dopo un avvio di stagione difficile. Se poi il migliore in campo è Rovella, arrivato in prestito proprio dai bianconeri, la domenica perfetta del Monza assume davvero contorno fiabeschi. Una di quelle imprese, con annesso risultato di 1-0 e marcatore Gytkjaer, destinate ad essere ricordate nel tempo.

Voto 7…all’Atalanta, che vince a Roma con cinismo

Gasperini nel post-partita con molta onestà intellettuale ha detto che queste vittorie non gli piacciono e che non rispecchiano il suo pensiero calcistico. L’Atalanta vince all’Olimpico con la Roma in modo abbastanza casuale, con il classico “difesa, sofferenza e ripartenze” in effetti antitetico alle idee gasperiniane. Eppure – nonostante la Roma meritasse molto di più – arrivano altri tre punti e questo 0-1 riporta la Dea in vetta a quota 17 punti, gli stessi del Napoli. Bergamaschi cinici e concreti in queste prime sette giornate e quasi mai brillanti. Un motivo in più per temerli in futuro.

Voto 6…a una Fiorentina in via di guarigione

2-0 al Verona, in un Franchi finalmente soddisfatto. Con un rigore sbagliato e con un Montipò migliore in campo e utile ad evitare la possibile goleada viola. La Fiorentina si è ripresa, ha ritrovato anche Nico Gonzalez e ha per un attimo allontanato i cattivi pensieri divampati dopo il ko in Conference League a Istanbul. Boccata d’aria fresca, si suol dire in questi casi. E soprattutto tempo chiave per Vincenzo Italiano, determinante per modellare una Fiorentina spesso imperfetta in queste prime uscite. Visita medica superata.

Voto 5…allo show di Mourinho (la Roma invece meritava di più)

Proteste, proteste, proteste. E poi il rosso. Josè Mourinho in questa occasione ha esagerato e - con un senso di frustrazione visibile e manifesto - è stato allontanato dal campo prima della fine del match con l’Atalanta. Gli episodi in sè (Okoli-Zaniolo) non sono sembrati tali da giustificare queste reazioni. Una sceneggiata eccessiva, ecco. Probabilmente il nervosismo era dettato dal risentimento muscolare accusato nel riscaldamento da Dybala e dalle tante occasioni sprecate dalla sua Roma. I giallorossi hanno giocato una buona partita e ci hanno provato in tutti i modi, soprattutto dopo essere stati puniti dalla rete di Scalvini. Non è bastato. Un ko che dovrà essere metabolizzato e analizzato, ma la squalifica di Mou sarà comunque inevitabile.

José Mourinho scuro in volto dopo l'espulsione rimediata durante Roma-Atalanta - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Voto 4…alla Salernitana, questa volta un po’ troppo presuntuosa

Le lodi per l’ottima prestazione di Torino, con quel punto ottenuto grazie ad un errore della VAR, sono svanite nel giro di 90 minuti. Una Salernitana stranamente altezzosa e leziosa ha permesso al Lecce, tutto cuore e contropiedi, di vincere all’Arechi, centrando il primo successo in questo campionato. Non vogliamo togliere i meriti ai salentini di Baroni, ma la sensazione è che la Salernitana abbia sbagliato l’approccio al match e abbia – di fatto – permesso alla squadra ospite di approfittarne. Nicola dovrà rimuginare su quanto accaduto, perché i campani hanno qualità per fare molto meglio di così.

Voto 3…all’Inter e a Simone Inzaghi, scelte molto discutibili

Un altro ko con tre gol subiti. Dopo Lazio e Milan, è il turno dell’Udinese. L’Inter crolla per la terza volta in queste prime sette giornate e palesa ulteriormente i problemi emersi in questa prima fase della stagione. Alcune scelte di Inzaghi (le sostituzioni in particolar modo, soprattutto quelle al 31’ di Mkhitaryan e Bastoni perché ammoniti) non convincono e sembrano togliere sicurezza agli stessi giocatori. C’è un clima strano di sfiducia attorno a una squadra comunque molto forte. Mancanza di personalità del tecnico? Mancata lettura a gara in corso? Giocatori chiave non convinti del progetto? Presto per emettere sentenze, ma senza ombra di dubbio da una squadra come l’Inter ci si aspetta ben altro. Testa bassa e ricompattarsi, in attesa del rientro di Lukaku.

Voto 2…alla Sampdoria, ultima in classifica

Un 2-1 subito in rimonta nel derby ligure con lo Spezia. La Sampdoria di Marco Giampaolo arriva alla sosta da ultima in classifica – al pari della Cremonese – e deve mandare giù un altro boccone amaro in questo avvio di stagione. I blucerchiati, nonostante la perla di Sabiri e diverse chances sprecate, sono comunque sembrati fragili, soprattutto a livello difensivo. C’è tanto lavoro da fare, ma con questi ritmi salvarsi diventa complicato.

Voto 1…alla Cremonese, strapazzata dalla Lazio

0-4 in casa. In quest’occasione la Cremonese di Alvini non ha attenuanti. I pareggi con Sassuolo e Atalanta sono già dimenticati. La Lazio di Immobile e Milinkovic-Savic ha passeggiato su una squadra troppo passiva e leggera. Nulla da salvare in una domenica in cui tutto è girato storto e in cui la differenza tecnica con i biancocelesti è emersa nella sua totalità. I grigiorossi dovranno cercare i punti salvezza contro squadre più alla portata, ma resta la brutta figura e l’amarezza per non essersela nemmeno giocata. Dopo sette turni, ultima posizione in graduatoria.

Voto 0…alla Juventus, in totale confusione, tecnica e mentale

La settimana del disastro si completa a Monza. Dopo il 2-2 ricco di polemiche contro la Salernitana, dopo il ko interno con il Benfica in Champions League, ecco anche la sconfitta contro una neopromossa che non aveva mai trovato prima la vittoria in Serie A. Bianconeri nel baratro, Allegri contestatissimo, squadra scollegata e messa in ulteriore difficoltà dall’espulsione per gomitata di reazione di Angel Di Maria. Nervosa, senza idee, scoordinata: una squadra che non è squadra e che – come nello scorso campionato – ora deve inseguire con un ritardo già pesante. Adesso è difficile rialzarsi.

Allegri: "Le voci su dimissioni o esonero sono divertenti"

Serie A Monza-Juventus 1-0, pagelle: Di Maria, così no! Che bravo Rovella 18 ORE FA