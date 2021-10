8a giornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…alla rimonta di un Milan più forte delle avversità

Senza Diaz, senza Hernandez, senza Maignan e senza anche Kjaer, tenuto fuori in vista dell’impegno di Champions. Il Milan, sotto 2-0 a fine primo tempo contro il buon Verona di Tudor, trova la forza di rialzarsi, di segnare tre gol e di ribaltare il risultato. Un colpo di testa di Giroud, un rigore di Kessié e un autogol di Gunter per anticipare il neo entrato Ibrahimovic. Il Milan vola a 22 punti in classifica ( miglior partenza di sempre dei rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria ) e sogna in grande, consapevole di avere un gioco assodato, un’armonia di squadra consolidata, una mentalità più forte delle avversità.

Voto 9…a Victor Osimhen, attaccante più in forma del campionato

Stacco aereo prepotente ad abbattere la resistenza del Torino e a regalare l’ottava vittoria in otto giornate al suo Napoli. Victor Osimhen è sicuramente l’attaccante in copertina del campionato 2021/22 o quantomeno di questa prima parte di stagione. Sono ora cinque i centri del centravanti in campionato e sono 24 i punti conquistati dagli azzurri di Spalletti, che ormai non si pongono limiti. La trasferta all’Olimpico contro la Roma del prossimo turno è insidiosa, ma nella città campana, grazie anche alla gazzella nigeriana, non viene più temuto nessuno.

L'impatto di Osimhen: fra i bomber dei top 5 campionati che giocano in Europa solo Haaland e Lewandowski hanno una media gol migliore

Giocatore (squadra) Gol (presenze) Media gol/minuti Lewandowski (B.Monaco) 13 (10) 1 ogni 62' Haaland (B.Dortmund) 10 (7) 1 ogni 63' OSIMHEN (Napoli) 8 (9) 1 ogni 82' Salah (Liverpool) 10 (10) 1 ogni 87' Benzema (R.Madrid) 10 (10) 1 ogni 89'

Voto 8…alla Juventus, che batte la Roma e torna in scia Champions

Un altro 1-0, quarto successo di fila e quarto posto che ora dista una sola lunghezza. La Juventus si è rimessa nella giusta carreggiata, ha riequilibrato il suo sistema di gioco e grazie al lavoro di Allegri ha anche rispolverato l’antica mentalità vincente. I tre punti ottenuti contro la Roma di Mourinho sono figli di una gara gagliarda e danno continuità alla rimonta bianconera. Ora la Juve in campionato è attesa da un trittico niente male: Inter, Sassuolo e Verona. Ne uscirà ancora più rinvigorita o ripiomberà nell’incubo?

Voto 7…ad un’Atalanta in ripresa, che ritrova Ilicic e Pasalic

Quattro reti al Castellani di Empoli e primi importanti segnali di vera Atalanta. Mario Pasalic e Josip Ilicic salgono in cattedra, Muriel pienamente recuperato, un poker in trasferta che dà fiducia a tutto il gruppo nerazzurro in vista della trasferta di Old Trafford. La squadra di Gasperini è viva, non ha risentito dei gravi infortuni di Gosens e Djimsiti, ma al contrario sta trovando condizione e solidità. La direzione è quella giusta.

Voto 6…al Genoa, che non molla mai

Sotto 0-2 in casa contro il Sassuolo, punito due volte dall’ex Scamacca, il Genoa di Ballardini non molla e grazie alle reti di Destro e del messicano Vasquez, nel finale acciuffa un 2-2 fondamentale. Probabilmente per il morale che per la classifica, ma comunque fondamentale. Il Grifone ha solo sei punti in classifica, non è partito bene, ma ha tempo e giocatori per migliorare la situazione, a partire da Felipe Caicedo, entrato nella ripresa contro il Sassuolo. Lo spirito e la voglia di uscire da questa brutta situazione ci sono.

Voto 5…a un’Inter meno sicura del solito

A prescindere dal 3-1 finale e dalle polemiche, che tratteremo successivamente, la prestazione in generale dell’Inter contro la Lazio non ha convinto del tutto. Soprattutto nella gestione del vantaggio e nella reazione al pareggio subito su rigore di Immobile. Un’Inter nervosa, sfibrata, meno coesa rispetto a quanto ci ha abituato nell’ultimo anno e mezzo. Ok la stanchezza dei sudamericani, ma dai campioni d’Italia ci si aspetta ben altra maturità.

Voto 4…alla difesa dell’Empoli

Altri quattro gol subiti, stavolta in casa. E senza le parate di Vicario e il rigore sprecato da Ilicic avrebbero potuti essere molti di più. L’Empoli di Andreazzoli viaggia a due gol di media subiti a match (16 in otto giornate) e in generale spesso appare squilibrata tra fase offensiva e difensiva. Un aspetto indubbiamente da migliorare, soprattutto quando si affrontano squadre forti e tecniche come l’Atalanta.

Simone Romagnoli, capitano dell'Empoli sconsolato a terra, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 3…alla Salernitana, ultima e triste

L’esonero di Castori e il comunicato ufficiale che ne spiegano la scelta sono la perfetta fotografia della situazione in casa Salernitana. Una squadra spenta, rimontata dallo Spezia, dopo un secondo tempo molle e abulico. I campani sono ultimi in classifica, intristiti e già lontani dall’euforia per la promozione ottenuta nel massimo campionato. Ricompattarsi, ricostruire, ripartire.

Voto 2…alla Sampdoria, irriconoscibile e in zona retrocessione

3-1 a Cagliari, senza appello, senza lottare. La brillante Sampdoria di Ranieri sembra un lontanissimo ricordo vedendo all’opera questa Sampdoria di D’Aversa. Una formazione che non ha ancora trovato una sua identità e che subisce veramente troppo. Il calendario era duro (già affrontate Napoli, Milan, Inter, Juventus), ma i blucerchiati mirano a ben altro. Derby con lo Spezia di venerdí già decisivo per comprendere le reali ambizioni doriane in questo campionato.

Voto 1…ai rigori di Insigne

Terzo errore dal dischetto in stagione, un primato negativo nei maggiori cinque campionati europei. Forse è il caso di cambiare rigorista a Napoli? Lorenzo Insigne anche in passato si è reso protagonista di errori clamorosi dagli 11 metri. Per la sua tranquillità e per il bene della squadra prima in classifica forse è il caso di lasciar perdere.

Lorenzo Insigne deluso sopo il rigore in Napoli-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Voto 0…alla rissa e alle sceneggiate dell’Olimpico

Non ci siamo. Mani addosso, urla, proteste, spintoni, strattonate. Irrati ha estratto un solo cartellino rosso a fine partita per Luiz Felipe (reo di un’esultanza eccessiva con il suo amico Correa), graziando diversi giocatori che dopo il gol di Felipe Anderson hanno scatenato una vera e propria rissa sul terreno dell’Olimpico. Reazioni e isterismi che non possono vedersi tra due grandi squadre come Lazio e Inter. A livello regolamentare non ci sono dubbi che il secondo gol della Lazio sia regolare, a livello di sportività si può discuterne. Ma non certo in questi termini.

Scintille tra Lautaro Martinez e Felipe Anderson durante Lazio-Inter al gol del momentaneo 2-1, Serie A 2021-2022. Foto di Giusppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

