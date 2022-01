21ªgiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…all’Inter capolista, guidata dai difensori

Nessuna paura, nessun timore, vetta subito riconquistata. L’Inter piega la Lazio e si conferma la squadra da battere anche in questo campionato. Stavolta la squadra di Inzaghi è stata trascinata da due colonne difensive: Alessandro Bastoni (gol e assist) e Milan Skriniar (al terzo gol in questo campionato). Settima vittoria di fila, entusiasmo alle stelle e modo perfetto di avvicinarsi alla finale di Supercoppa contro la Juventus. La squadra nerazzurra è forte, organizzata, affamata, consapevole.

Voto 9…al Milan di Theo Hernandez

Il Milan corre veloce e in questo 2022 è partito nel modo giusto. 0-3 a Venezia , senza appello, dominando e con Theo Hernandez in versione locomotiva . Terza doppietta in Serie A per il francese, dopo quelle contro Parma e Torino. Da quando gioca nel Milan (2019/20) é il difensore ad aver fatto piú doppiette nei maggiori cinque campionati europei. Una conferma del suo valore e una conferma per Pioli del buon lavoro fatto durante la sosta. La formazione rossonera non accusa le assenze e gioca un calcio efficace. L’Inter è davanti, ma il Milan resta in scia.

Voto 8…alla pazza Juventus di Roma

Una partita destinata a rimanere scolpita nella memoria. All’Olimpico ci sono tutti gli ingredienti per entrare nell’epica del calcio: l’infortunio sfortunatissimo di Chiesa, la Roma che va avanti 3-1, la Juventus che la ribalta 4-3 con il gol di De Sciglio , il mani di De Ligt, l’espulsione dell’olandese, il rigore di Pellegrini respinto da Szczesny. Allegri batte Mourinho nel modo più incredibile e la Juventus rimane ancorata al gruppo di testa, seppure a distanza di sicurezza. Una Juve “pazza”, con ancora tanti problemi da risolvere, ma quantomeno con lo spirito giusto.

Voto 7…al trio Berardi, Raspadori, Scamacca, che può far comodo a Mancini

1-5 del Sassuolo in casa dell’Empoli. La squadra di Dionisi mette in vetrina i suoi gioielli e si gode un altro successo pesante in trasferta. Doppiette per Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, sigillo di Domenico Berardi. Tre italiani che potrebbero fare molto comodo a Roberto Mancini negli spareggi di marzo per la qualificazione a Qatar 2022. I due giovani classe 1999 e classe 2000, soprattutto, potrebbero avere una freschezza utile in due gare così complicate. A marzo manca ancora tanto, ma il CT della Nazionale osserva e prende appunti.

Voto 6…al colpaccio dello Spezia di Motta

0-1, di misura, grazie alla firma di Simone Bastoni . Ma la vittoria dello Spezia a Genova potrebbe essere la chiave nella stagione della formazione di Motta. Gli Aquilotti hanno creato tanto, hanno legittimato il successo e hanno messo nei guai un Genoa ancora una volta deludente. Lo Spezia ha superato il Venezia in classifica e ora può affrontare la trasferta contro il Milan con la mente più sgombra da cattivi pensieri.

Voto 5…all’Hellas, sorpreso dalla Salernitana

Ahi, ahi, ahi. Tante occasioni create, alcuni sprechi sottoporta, ma alla fine un ko inatteso e che arresta la marcia del Verona. L’Hellas di Tudor, dopo la vittoria a La Spezia nel match dell’Epifania, crolla a sorpresa al Bentegodi contro il fanalino di coda Salernitana . Serataccia per i veneti, che hanno sofferto gli spunti di Gondo e le traiettorie di Kastanos. Nulla di grave, ma è la terza sconfitta nelle ultime cinque: da questo Hellas oramai ci si aspetta di più.

Voto 4…al Venezia, che si è fermato

Un’altra sconfitta, che contro una squadra come il Milan poteva essere anche messa in preventivo. Quello che non convince, semmai, è l’atteggiamento in generale del Venezia, che è entrato in campo quasi convinto di perdere e che non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità come in altre partite contro le big. La classifica ora preoccupa, visto che da dietro alcune squadre stanno accorciando il gap. Serve un altro tipo di approccio.

Voto 3…alla Fiorentina, travolta da un grande Torino

Che batosta inattesa. Tra Torino e Fiorentina, alla vigilia, sembrava dover essere la squadra granata quella in difficoltà. E invece, pur allenandosi poco, i ragazzi di Juric hanno annichilito la Fiorentina sin dai primi minuti di gioco e hanno rifilato un poker pregiato alla distratta formazione viola. Non si è salvato nessuno nella truppa di Italiano, travolta dall’ondata piemontese e incapace di rientrare in partita. Quattro schiaffi che possono fare bene e che devono avere effetto di sveglia in vista del prossimi impegni, in Coppa Italia contro il Napoli e in campionato contro il Genoa.

Voto 2…all’Udinese, disorientata e punita dall’Atalanta

2-6, con l’ex Muriel assoluto protagonista. L’Udinese, decimata dal Covid e senza allenamenti sulle gambe , subisce una pesante sconfitta interna dall’Atalanta. Scintillante la squadra di Gasperini, che ha dominato la partita sin dall’inizio e ha flagellato di tiri e azioni offensive l’inerme difesa friulana. L’Udinese, che ha presentato ricorso per questa partita, è parsa disorientata e mai davvero in partita e dovrà rialzarsi subito, sin dal prossimo impegno in casa della Juventus.

Voto 1…all’Empoli, frastornato e polverizzato dal Sassuolo

Diciamo che l’Empoli in questo campionato ci ha abituato ad alti (tanti) e bassi (pochi). Quando crolla, però, lo fa in modo rovinoso. L’1-5 incassato al Castellani certifica che la squadra di Andreazzoli è sicuramente più una squadra da trasferta e che quando si sbilancia per cercare di raddrizzare un match, poi alla fine rischia di subire goleade evitabili. Basti pensare che questa è la prima volta che il Sassuolo segna cinque gol in una gara fuori casa di Serie A.

Voto 0…alla sfortuna che ha colpito Federico Chiesa

L’hashtag #ForzaFederico ha spopolato sui social. Sono arrivati messaggi da chiunque: compagni di squadra, Roberto Mancini, club avversari come Inter, Milan e Napoli. Fatto sta che la sfortuna ci vede benissimo e stavolta ha colpito Federico Chiesa, che torna dalla trasferta di Roma con una lesione al legamento crociato che lo costringerà ad operarsi e a chiudere in anticipo la sua stagione. Una notizia pessima sia per la Juventus che per la Nazionale: esterni con le caratteristiche di Chiesa non ne esistono in circolazione o comunque non sono italiani (Mancini lo sa) e non si acquistano facilmente (Allegri lo sa). Unica nota stonata di una serata magica per la Juve. Un brutto colpo che non sarà facile da assorbire.

