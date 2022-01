23ªgiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…all’Inter, che vince all’ultimo e allunga

grazie al colpo di testa al 90’ di Edin Dzeko, allunga in vetta alla classifica. 2-1 su un tosto Venezia, nonostante le cinque assenze per Covid. L’Inter di Inzaghi riprende la sua marcia dopo il pareggio di Bergamo e,, allunga in vetta alla classifica. Più quattro su Milan e Napoli, con una gara disputata in meno . La sosta nerazzurra, in attesa del derby con i rossoneri, sarà serena soprattutto dal punto di vista mentale. L’Inter è consapevole di poter avere due match point consecutivi (la giornata successiva incontrerà il Napoli) ed è conscia della sua forza. Le tante vittorie arrivate nel finale lo confermano: questa squadra ha lo spirito, le qualità e le ambizioni giuste per puntare al bis tricolore.

Voto 9…allo Spezia di Motta, tre vittorie di fila

Per la prima volta tre vittorie di fila in Serie A: successo nel derby ligure al Ferraris con il Genoa, impresa a San Siro, Wow.A: successo nel derby ligure al Ferraris con il Genoa, impresa a San Siro, tre punti nel secondo derby decisivo con la Samp . Un momento strepitoso per lo Spezia di Thiago Motta, che sale a 25 punti, con ben otto lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Vista la situazione pre natalizia, un mezzo miracolo. Dalle voci di esonero alle lodi per l’allenatore italo-brasiliano, che si sta togliendo delle soddisfazioni importante e che punta deciso a una salvezza anticipata. La strada è ancora lunga, ma questo inizio di 2022 indubbiamente sorride agli Aquilotti.

Voto 8…ai primi mesi italiani di Tammy Abraham

Tammy Abraham trascina la Roma al Castellani e con una doppietta stende l’Empoli. Il primo bilancio dell’attaccante britannico tanto voluto nella Capitale da José Mourinho è molto più che positivo. Abraham ha capito da subito il calcio italiano e, grazie alle sue doti tecniche e alla sua fisicità, si è integrato alla perfezione nel nuovo progetto capitolino. Doppia cifra di reti in campionato (primo inglese a riuscirci in Serie A dai tempi di David Platt, anni ’90), 17 centri stagionali considerando tutte le competizioni (uno dei migliori approcci in generale nella storia giallorossa).e con una doppietta stende l’Empoli. Il primo bilancio dell’attaccante britannico tanto voluto nella Capitale da José Mourinho è molto più che positivo. Abraham ha capito da subito il calcio italiano e, grazie alle sue doti tecniche e alla sua fisicità, si è integrato alla perfezione nel nuovo progetto capitolino. La Roma ha infilato la seconda vittoria di fila ed ora è a cinque punti dalla zona Champions.

Voto 7…all’Atalanta, che in emergenza strappa un ottimo punto a Roma

permette di puntellare il quarto posto a quota 43 punti. Una grande prova di squadra quella dei bergamaschi, bravi a difendersi e a concedere molto poco ai padroni di casa. L’Atalanta sfrutterà la sosta per recuperare giocatori ed energie, preparandosi poi alla solita esplosione primaverile. Senza Muriel, Zapata, Malinovskyi, Ilicic, Pasalic, De Roon, Koopmeiners, Hateboer, Gosens, con Toloi e Maehle in panchina senza allenamenti, la Dea blocca la Lazio all’Olimpico e conquista un punto che vale oro e che le. Una grande prova di squadra quella dei bergamaschi, bravi a difendersi e a concedere molto poco ai padroni di casa. L’Atalanta sfrutterà la sosta per recuperare giocatori ed energie, preparandosi poi alla solita esplosione primaverile. Un abbraccio virtuale a Josip Ilicic , che è risprofondato nelle sue paure di un anno fa e che ora ha bisogno del sostegno di tutti i suoi compagni.

Voto 6…al Torino, che cresce, domina ma viene beffato dal Sassuolo

Un gol segnato, almeno cinque nitide occasioni create, due traverse, un dominio totale del gioco. Eppure non è bastato al Torino per avere la meglio sul Sassuolo, che nel finale con il contropiede firmato Berardi-Raspadori ha trovato la rete dell’1-1. Rammarico per Juric e per la sua squadra, che si conferma comunque in crescita. I granata occupano la decima posizione della classifica e hanno cambiato marcia rispetto all’inizio del campionato. Ora ci sono Udinese e Venezia, che potrebbero rappresentare il trampolino di lancio per arrivare al derby con la Juventus in stato di grazia.

Voto 5…a Milan-Juventus, intensa ma anche tecnicamente deludente

Alta intensità, tanti duelli, agonismo allo stato puro, ma poca qualità. Milan-Juventus, il confronto tra l’attuale seconda e l’attuale quinta forza del campionato, si è concluso con un mesto 0-0, dove sono mancate occasioni ed emozioni. . Milan-Juventus, il confronto tra l’attuale seconda e l’attuale quinta forza del campionato, si è concluso con un mesto 0-0, dove sono mancate occasioni ed emozioni. Una partita tecnicamente di basso profilo, infarcita di imprecisioni ed errori . Dello stato del terreno di gioco del Meazza parleremo a parte, ma era lecito attendersi di più nel confronto tra due squadre che hanno un appeal decisamente alto e milioni di tifosi in tutto il mondo. Un punto ciascuno che non soddisfa pienamente nessuno. Verona, Sassuolo in coppa, Atalanta e derby per la Juve, derby, Lazio in coppa, Sampdoria e Salernitana per il Milan: sarà una prima parte di febbraio molto impegnativa per entrambe.

Voto 4…a Genoa-Udinese, due squadre in difficoltà

Non ci siamo. La prima di Blessin al Genoa, al di là di po’ di entusiasmo diffuso, non è stata affatto indimenticabile. Il gioco e la classifica del Grifone restano preoccupanti, così come le lacune di una rosa per ora mal amalgamata. Non ha fatto meglio l’Udinese, che ha iniziato il suo 2022 malissimo e che, escluso il successo a tavolino sulla Salernitana, vive un lungo momento negativo. Due squadre in evidente difficoltà che avrebbero bisogno di qualche aiuto dal mercato per provare a svoltare. Dopo la sosta non si scherza più: per salvarsi occorre ben altro.

Voto 3…al momento del Bologna, tra Covid, assenze e infortuni

Le attenuanti ci sono tutte. Tra Covid, infortuni, Coppa d’Africa e allenamenti saltati, il Bologna di Mihajovic non ha certo lavorato nelle condizioni ideali in questo ultimo mese. Il problema è che sul campo poi si vedono gli effetti di quanto accaduto fuori: tre sconfitte consecutive, quattro ko nelle ultime cinque giornate. Un perenno stato di sofferenza e rimonte subite, da Cagliari a Verona. Il Bologna ha bisogno di ritrovarsi, ricompattarsi e reagire: la sosta arriva nel momento migliore.

Voto 2…alla Sampdoria, che ora rischia grosso

Niente effetto Giampaolo. La Sampdoria cade 1-0 a La Spezia, infila il quarto ko consecutivo e inizia a sudare freddo, visto che ora i punti che la separano dalla zona retrocessione sono solamente tre. I blucerchiati hanno creato qualche pericolo al Picco, ma sono stati trafitti da Verde e non sono riusciti a rimettere in equilibrio una partita nata storta. Le idee alla base del lavoro del nuovo/vecchio tecnico si noteranno dopo la sosta, ma la Samp non può più permettersi di sbagliare. E tra due settimane inizia un mini ciclo composto da Sassuolo, Milan, Empoli e Atalanta. Si salvi chi può.

Voto 1…al primo tempo dell’Empoli

0-4 a fine primo tempo, travolto dall’ondata giallorossa, stordito dai gol di Abraham, Oliveira e Zaniolo. L’Empoli di Andreazzoli è incappato in una delle sue frequenti giornate “no”, ha subito altre quattro reti (il totale ora dice 47, seconda peggior difesa del campionato dopo la Salernitana) e ha compromesso una partita con alcune distrazioni fatali. Il secondo tempo, lodevole per reazione e carattere, non basta a giustificare il black-out generale della prima parte di gara. La testa deve esserci sempre, altrimenti si rischiano figuracce.

Voto 0…al martoriato terreno di San Siro, dove si è giocato troppo

Dalla Supercoppa del 12 gennaio (Inter-Juventus) a Milan-Juventus di domenica sera il Meazza ha ospitato ben sei partite in 11 giorni. Tra cui la storica prima volta con Inter e Milan in casa in due giorni attaccati della stessa giornata di campionato. Gli effetti sono visibili a occhio nudo: campo rovinato, buche ovunque, zolle mobili, fanghiglia e problemi di tenuta per i giocatori. Uno spettacolo evitabile con un calendario più sensato. Martirizzare in questo modo il campo dello stadio più simbolico d’Italia non è un buon biglietto da visita per chi ci guarda da fuori e rappresenta un’insidia ulteriore per i giocatori, già costretti a reggere questo tour de force continuo tra campionati, coppe e impegni con la Nazionale.

