24ªgiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10...a Giroud, uomo derby di un Milan che ora sogna

Si è già preso titoli, copertine e complimenti. L'uomo simbolo della 24esima giornata di Serie A è senza dubbio Olivier Giroud. Con la doppietta decisiva al Meazza , l'ex attaccante di Chelsea e Arsenal, ha regalato il derby al Milan e ha di fatto riaperto un campionato che sembrava chiuso. Il francese ha trascinato con i suoi gol alla vittoria la formazione di Pioli, che ora sogna in grande. Nel prossimo turno il programma dice Napoli-Inter e Milan-Sampdoria: ci saranno altri scossoni in vetta?

La classifica della Serie A riaperta alla 24ª: lotta scudetto riaperta

1. Inter* 53 punti 2. Napoli 52 punti 3. Milan 52 punti 4. Juventus 45 punti 5. Atalanta* 43 punti

* Atalanta e Inter hanno una gara in meno

Voto 9...a Cagliari e Sampdoria, due vittorie pesantissime

I sardi, senza Joao Pedro, Nandez, Keita e Pavoletti, hanno vinto a Bergamo grazie alla doppietta di Gaston Pereiro . La Sampdoria ha festeggiato il ritorno di Giampaolo rifilando un poderoso poker al Sassuolo . Due successi chiave in ottica salvezza: i blucerchiati si allontanano dalla zona "calda", i rossoblu di Mazzarri superano il Venezia e prolungano il momento positivo. In questa fase del campionato queste vittorie hanno un peso diverso, perché danno fiducia e tengono alto il morale. Molto brave entrambe.

Voto 8...al debutto di Vlahovic e Zakaria

"Non esiste il debutto perf.....". Ha twittato euforica la Juventus. In effetti era difficile aspettarsi di meglio. I bianconeri battono 2-0 il Verona privo di Simeone, Caprari e Faraoni, grazie ai gol dei due nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Se aggiungiamo il gol di Gatti in Serie B con il Frosinone, possiamo dire che i tre giocatori su cui la dirigenza della Juve ha investito a gennaio hanno tutti festeggiato il cambio di maglia con un gol. Una "prima" da favola per il serbo e lo svizzero , una ventata di entusiasmo e fiducia in casa bianconera. In classifica c'è stato il sorpasso sull'Atalanta, prossima avversaria nella 25esima giornata. Ora perla squadra di Allegri è arrivato il momento di fare sul serio.

Voto 7...al Napoli, che ritrova Osimhen e vince in modo autorevole al Venezia

Con pazienza, consapevolezza e forza, ritrovando anche il gol del suo attaccante principe Victor Osimhen . Il Napoli di Luciano Spalletti mette a referto la quarta vittoria di fila e si porta a una sola lunghezza dall'Inter (che ha una gara in meno). In attesa di ospitare i nerazzurri al Maradona proprio nel prossimo turno di Serie A, i campani possono essere soddisfatti di quanto messo in mostra al Penzo. Il tutto considerando che a breve torneranno a disposizione anche Koulibaly e Anguissa, due giocatori che alzeranno ulteriormente il potenziale di una squadra già molto forte.

Voto 6...a Bologna ed Empoli, molto più che uno 0-0

Un pareggio senza gol , ma con 27 tiri, almeno cinque nitide occasioni da gol create, una traversa clamorosa di Arnautovic e un palo altrettanto sfortunato di Di Francesco. Bologna-Empoli ha confermato la salute di due belle realtà di questo campionato. Due squadre che giocano, infarcite di giovani interessanti e con due allenatori che non si accontentano mai. Un buon pareggio, una sufficienza meritata.

Voto 5...alla Roma, poco brillante e punita dal VAR

Il gol annullato al 91' a Zaniolo con l'ausilio del VAR ha scatenato polemiche infinite , con José Mourinho in prima fila. Se però analizziamo nel suo complesso la prestazione della Roma contro il Genoa , restano diverse perplessità. Una squadra lenta, prevedibile, compassata, senza energia. Un pareggio che rallenta ancora la corsa dei capitolini e che permette alla Lazio di agganciare i concittadini al sesto posto. Dalla Roma ci si aspetta sempre di più.

Voto 4...al Venezia, che si è totalmente perso

Più che alla partita in sé contro il Napoli, dove ovviamente partiva sfavorito, è un voto al momento della squadra veneta. 10 partite di fila di campionato senza vincere, con ben sei sconfitte subite. La squadra di Zanetti si è improvvisamente piantata e ha permesso così al Cagliari di rientrare in corsa e superare. Il calendario ora dice Torino, Genoa, Verona e Sassuolo: se non arrivano punti importanti, il rischio di tornare subito in Serie B aumenta. Serve un momento di svolta.

La lotta salvezza si anima: bagarre in coda in attesa di Salernitana-Spezia

15. Spezia* 25 punti 16. Sampdoria 23 punti 17. Cagliari 20 punti 18. Venezia* 18 punti 19. Genoa 14 punti 20. Salernitana** 10 punti

* Spezia e Venezia hanno una gara da recuperare, la Salernitana due

Voto 3...al finale di gara del Torino (e di Milinkovic) a Udine

Che disastro. Una gara equilibrata, destinata a finire 0-0, e persa con due ingenuità nel recupero. Prima la doppia ammonizione di Mandragora, che ha portato alla punizione di Molina. Poi la tragicomica gestione del pallone di Milinkovic-Savic , già imperfetto sulla punizione, che ha commesso fallo da rigore su Pussetto. Un 2-0 importante per l'Udinese e devastante per i granata, in cerca alla Dacia Arena di conferme che non sono arrivate. La testa pare già al derby, ma prima c'è da affrontare il Venezia.

Voto 2...alla Fiorentina del post-Vlahovic, travolta da un'ottima Lazio

0-3 in casa, senza appello, contro una Lazio in crescita e trascinata dai soliti Milinkovic e Immobile. La Fiorentina non inizia bene l'era post Dusan Vlahovic. E non tanto perché Cabral e Piatek hanno bisogno di tempo per integrarsi nel gioco di Italiano, quanto proprio per una prova complessivamente insoddisfacente. In casa Viola ora è necessario fare gruppo e ricompattarsi per evitare di rovinare quanto di buono fatto nel girone d'andata. La prossima è contro lo Spezia, una gara particolare proprio per mister Italiano, che vorrà subito una risposta dai suoi.

Voto 1...al nervosismo diffuso (6 cartellini rossi)

Ostigard per fallo da ultimo uomo in una chiara occasione da gol, Zaniolo per proteste, Hernandez per un intervento scellerato, Torreira per una doppia ammonizione evitabile, Musso per un'uscita sbagliata, Ebuehi per un'entrata folle. Sei cartellini rossi in una stessa giornata e manca ancora una partita. La fase della stagione è quella decisiva e il nervosismo aumenta, come cresce del resto l'agonismo. Bisogna sapersi gestire, perché le squalifiche poi pesano.

Voto 0...al Sassuolo, devastato a Genova

Non è la prima volta che il Sassuolo Dionisi vive giornate così negative. Squadra giovane, a cui a volte si spegne la luce. È capitato contro il Bologna, era accaduto contro il Verona, si è ripetuta la stessa storia al Ferraris contro la Samp. In generale i 42 gol subiti restano tantissimi e l'atteggiamento, come dichiarato dallo stesso Dionisi, deve essere diverso. Nel prossimo turno contro la Roma mancheranno Scamacca e Raspadori squalificati: la reazione parte in salita.

