25ªgiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10...al Milan, che non sbaglia e si prende la vetta

Napoli-Inter 1-1, chance del sorpasso, contro una Sampdoria rivitalizzata dal 4-0 al Sassuolo, tensione e pressione. E invece il Milan, grazie a una super giocata di Leao, batte 1-0 i blucerchiati e si prende momentaneamente la vetta della classifica, pur con una partita in più rispetto "ai cugini" nerazzurri. E con un po' di precisione in più in zona gol, il punteggio sarebbe stato anche più rotondo. Molto bene la squadra di Pioli, che vuole sognare in grande e ora ha 13 giornate per giocarsi tutto. A questo punto del torneo, lo Scudetto è un obiettivo reale.

Voto 9...alla Lazio, che sta cambiando marcia

Un altro 3-0, stavolta al Bologna, dopo quello alla Fiorentina. Entrambi con uno Zaccagni scatenato e trascinatore. Tre vittorie nelle ultime quattro di campionato, la Lazio di Sarri ha preso ritmo e ora sta scalando posizioni in classifica: la zona Champions dista quattro lunghezze e il gruppo biancoceleste sembra ora credere nelle idee del suo tecnico. Occhio, perché la Lazio resta una mina vagante, con alcuni giocatori di altissimo profilo.

Voto 8...ad Atalanta-Juventus, un match di alto livello

Una partita con intensità europea, ben giocata, con ritmo, tante occasioni e un gioco veloce. Atalanta-Juventus, spareggio per il quarto posto, non tradisce le attese. Il siluro di Malinovskyi ha colto di sorpresa uno Szczesny non perfetto, il colpo di testa di Danilo nel recupero ha regalato alla Juventus un pareggio complessivamente meritato. Sono due squadre di alto livello, ormai troppo attardate per giocarsi lo Scudetto, ma sicuramente in grado di contendersi fino alla fine l'ultima posizione utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Voto 7...all'Hellas di Barak e Caprari

Un altro poker, un ennesimo 4-0. Il Verona ha segnato almeno quattro gol per la quinta volta in questa stagione, nella sua storia in Serie A non ci era mai riuscito più di tre volte in un singolo campionato. Certo, contro l'Udinese i meriti sono anche di Montipó, che con almeno tre fantastiche parate ha negato ai friulani la possibilità di rientrare in partita. Tudor, però, ha esaltato le qualità di due giocatori tecnici come Barak e Caprari, che continuano a segnare a fare la differenza. Il Verona è ottavo a soli quattro punti dalla zona europea: ben oltre le aspettative alla vigilia del campionato, soprattutto dopo quell'inizio tragico con Di Francesco.

Voto 6...al Cagliari, che non molla mai

Anche ad Empoli un punto rosicchiato. Ci ha pensato Leonardo Pavoletti, subentrando dalla panchina, a firmare l'1-1 con il quale il Cagliari ha riacciuffato il Venezia, capace di vincere a Torino. La squadra sarda vive un ottimo momento, si è ripresa e ora è consapevole di avere mezzi e giocatori per rimanere tranquillamente in Serie A. Chi è davanti (Samp e Spezia soprattutto) non può stare tranquillo.

Voto 5...al momento di Stefan De Vrij

Tra il derby e il Napoli, due prestazioni totalmente da dimenticare. Si chiamano Giroud e Osimhen i recenti incubi di Stefan De Vrij, che nel corso di questo campionato ha perso sicurezza e non riesce più a guidare come un tempo la difesa nerazzurra. Il giocatore resta forte, il Napoli (voto 7 per la prestazione contro l'Inter) era un avversario ostico, l'Inter ha tutte le carte per riportarsi in testa e bissare lo Scudetto della scorsa stagione. Serve però un immediata svolta mentale all'olandese, che si è sempre rivelato una colonna di questa squadra.

Voto 4...al Torino, che recrimina ma che non è più solido

Le proteste vibranti di Juric per il gol annullato a Belotti hanno conquistato le copertine dei giornali. Resta il fatto che il Torino, tra Udinese e Venezia, ha subito quattro gol, perso due partite e dimostrato di aver smarrito la solidità della prima parte di stagione. Il decimo posto in classifica non è affatto criticabile, ma da una squadra organizzata e ben allenata come quella granata, ci si aspetta di più. Ora c'è l'atteso derby con la Juventus: un terzo ko consecutivo comprometterebbe davvero il campionato della formazione di Juric.

Voto 3...a Rui Patricio, errore gravissimo al Mapei Stadium

Non si punta il dito contro un singolo giocatore, ma l'errore di Rui Patricio al Mapei Stadium ha compromesso la partita della Roma, che fino a quel momento aveva controllato il match e si era portata avanti con il rigore trasformato dal solito Abraham. Nei referti rimarrà l'autorete di Smalling, ma la "papera" del portoghese ha rianimato il Sassuolo e scalfito le certezze giallorosse. In un momento "caldo" del match. Rui Patricio è stato uno dei migliori della Roma in questa stagione e avrà modo di rifarsi.

Voto 2...al Bologna delle ultime nove giornate

Sette sconfitte nelle ultime nove giornate. 28 punti in classifica, tredicesimo posto e solo sette di margine sulla zona retrocessione. Negli ultimi due mesi e mezzo il Bologna di Mihajlovic ha cancellato la fantastica prima parte di stagione con una serie di prestazioni deludenti. All'Olimpico la squadra emiliana è stata massacrata dalla Lazio, senza mai entrare in partita. Ora il calendario dice prima Spezia e poi Salernitana: occhio a non sbagliare ancora.

Voto 1...alla difesa dell'Udinese, travolta dal Verona

Becao-Marí-Zeegelaar travolti dal Verona. L'Udinese di Cioffi crolla al Bentegodi, in una partita strana dove ha creato tantissimo, ma ha anche concesso troppo ai veneti. Il 2-0 sul Torino aveva bisogno di quella continuità che in casa dell'Hellas non si è concretizzata. La situazione di classifica non resta serenissima, soprattutto per una squadra che ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato.

Voto 0...a Genoa-Salernitana, un pareggio davvero inutile

Un 1-1 firmato Destro-Bonazzoli che porta la Salernitana a 12 punti e il Genoa a 15.Rispettivamente a nove e sei lunghezze dalla zona salvezza. Mai pareggio fu più infruttuoso. Liguri e campani hanno provato a vincere la partita, ma gli spettri di una stagione davvero negativa sono emersi anche nei 90 minuti del Ferraris. Difficile pensare di salvarsi non vincendo mai.

