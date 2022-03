28esimagiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…al Milan capolista, che vince un altro scontro diretto

Dopo il successo per 2-1 nel derby, ecco uno 0-1 pesantissimo al Maradona. Altri tre punti, stessa firma d’autore: Olivier Giroud stende il Napoli con il suo undicesimo timbro stagionale e regala al Milan di Pioli una vittoria fondamentale nella rincorsa allo Scudetto. I rossoneri hanno difeso bene, hanno costruito il vantaggio e hanno gestito il finale con ordine, mostrando una mentalità tipica della grande squadra. Il calendario dice Empoli, Cagliari, Bologna, Torino e Genoa: con un filotto sulla carta alla portata il Milan può involarsi verso il Tricolore. Arriverà proprio adesso il vero banco di prova: se con le “piccole” il Diavolo non fallisce, può sognare in grande nel finale di campionato.

Voto 9…all’Inter, che ritrova Lautaro e si riscatta

Da zero a tre. Lautaro Martinez interrompe il suo lungo digiuno con una tripletta travolgente, che indirizza il facile (e ipotizzabile) successo nerazzurro sulla Salernitana. Un 5-0 roboante per i nerazzurri, che in una sera ritrovano le loro certezze e rianimano i loro due attaccanti (doppietta anche per Dzeko). Un’iniezione di fiducia necessaria per una squadra che stava perdendo sicurezza. Ora si possono preparare con calma la trasferta di Anfield e il prossimo impegno contro il Torino. L’Inter c’è, Lautaro pure.

Voto 8…alla Roma e al suo super acquisto Tammy Abraham

Ventesimo gol stagionale, tredicesimo in Serie A, in una gara fondamentale per le ambizioni europee giallorosse. La Roma si coccola il suo Tammy Abraham, il grande acquisto estivo che sta ripagando la fiducia del club e di Mourinho. Già, il portoghese, seppur squalificato, ha ridato organizzazione e vigore alla Roma, che è visibilmente migliorata nel corso delle settimane. La vittoria con l’Atalanta di Gasperini pesa e allunga il momento positivo. Ora l’Udinese, prima dell’atteso derby con la Lazio prima della sosta.

Voto 7…alla Lazio, che vince d’autorità a Cagliari

Trascinata dalla qualità di Felipe Anderson e Luis Alberto, la Lazio vince 3-0 a Cagliari e consolida la sua settima posizione. Un’ottima prova della squadra di Sarri, per reagire al rocambolesco ko subito dal Napoli e confermare la sua brillantezza in trasferta (terza vittoria 3-0 nelle ultime quattro gare fuori casa in Serie A). Immobile (che ha riagganciato Vlahovic in testa alla classifica cannonieri) e compagni sono chiamati a non sbagliare nel prossimo match casalingo contro il Venezia, prima di dare vita al grande derby contro Mourinho.

Voto 6…alla Juventus, che fatica, barcolla, ma batte lo Spezia

1-0, il quarto del campionato, ai danni di uno Spezia comunque coraggioso. Dopo un buon primo tempo, in cui è arrivato anche il vantaggio di Morata, la Juventus ha disputato una ripresa decisamente insufficiente e ha rischiato in un paio di occasioni di subire anche il pareggio ospite. Vlahovic poco servito e inerme, squadra stanca, pochi ricambi: le attenuanti ci sono per una prestazione del genere, ma restano fondamentali i tre punti raccolti che portano a +6 il margine di punti sulle quinte (Atalanta con una gara in meno). Ora una settimana senza infrasettimanali, per recuperare le forze e preparare la gara con la Sampdoria.

Voto 5…a Bologna-Torino, nel complesso deludente

0-0, con un paio di grandi parate di Skorupski e poco altro. Il Bologna, privo di Arnautovic, ha confermato il suo perpetuo moto ondulatorio, fatto di buone prestazioni ed esibizioni al contrario poco convincenti. Il Torino ci ha provato, ma senza quella cattiveria tipica delle squadre di Juric. Il rischio di rimanere intrappolate in una mezza classifica senza alcuna ambizione è alto per entrambe a questo punto. Un peccato, visto le qualità che sia Bologna che Torino spesso sono in grado di mostrare.

Portanova in Genoa-Empoli

Voto 4…alla fase offensiva del Genoa

0-0, 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-0. Sono le sei partite di campionato disputate dal Genoa sotto la guida di Blessin. Una squadra sicuramente migliorata dal punto di vista difensivo, più organizzata, ma sempre incapace di vincere, di trovare la stoccata decisiva, con un attacco sterile e una fase offensiva poco disinvolta. Il Genoa ha segnato solo 22 reti finora, ha vinto una sola partita e ne ha pareggiate ben 15. Difficile salvarsi in questo modo.

Voto 3…al Cagliari, che si rilassa e viene punito

Una brutta batosta che interrompe un lungo ciclo positivo. Il Cagliari di Mazzarri si ferma in casa con la Lazio e lo fa nel peggiore dei modi. Con una prova un po’ troppo altezzosa, non umile, punito in contropiede e flagellato dalle accelerazioni di Anderson e Zaccagni. La squadra sarda ha fatto riemergere in una sera tutto ciò che aveva dimostrato di aver nascosto negli ultimi due mesi. Diciamo che può essere il classico ceffone che risveglia e permette di tornare immediatamente sul binario giusto.

Voto 2…alla Sampdoria, che non può essere tranquilla

Ennesima sconfitta in trasferta, una di quelle che lascia l’amaro in bocca. La Sampdoria non riesce a svoltare e rimane, per demeriti altrui, a più 4 sulla zona retrocessione. Non è una posizione tranquilla e non è una situazione da sottovalutare, proprio considerando che la Samp continua a far punti solo in casa. Prima della sosta: Juventus in casa, trasferta contro la terz’ultima, quel Venezia che per adesso delimita la linea rossa. Passa da queste due gare il campionato blucerchiato.

Voto 1…alla difesa della Salernitana, che peggiora di giornata in giornata

Cinque gol presi, come all’andata contro l’Inter, che portano a 61 il computo totale in questa Serie A. L’ultimo e unico clean sheet della Salernitana in questo campionato è datato inizio ottobre contro il Genoa. I campani continuano a commettere distrazioni difensive intollerabili per la categoria. Nemmeno l’arrivo di Nicola e gli arrivi di Fazio e Dragusin hanno cambiato il trend. La salvezza, pur avendo i campani due gare in meno dalla loro, ad oggi, resta un miraggio.

Gianluca Scamacca in gol in Venezia-Sassuolo

Voto 0…al Venezia, sotterrato dal Sassuolo

Disastro. Notte fonda. Un altro ko interno, con tre rigori concessi al Sassuolo. Il Venezia è crollato e non esce più dal suo vortice negativo che l’ha portato in terz’ultima posizione. I ragazzi di Zanetti hanno progressivamente smarrito gioco, idee e certezze, e vivono la classifica fase in cui ogni piccolo errore costa carissimo. Ora la trasferta di Roma per limitare i danni e lo scontro decisivo con la Samp al Penzo. Senza i tre punti in quell’occasione, difficilmente rimarranno accese le speranze di rimanere in Serie A.

