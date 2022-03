La 29ª giornata di Serie A si concluderà lunedì sera con il Monday night fra Lazio e Venezia ma ha già messo tantissimi verdetti per la classifica. In vetta la rincorsa scudetto si fa sempre più calda, complice il passo falso inatteso dell'Inter a Torino, che per la prima volta dall'inizio del 2022 tramuta l'Inter da leader (virtuale) del campionato ad inseguitrice, comanda il Milan che vanta 3 punti sul Napoli, 4 sui nerazzurri e 7 su una Juventus che continua a marciare spedita e a Marassi inanella il 15° risultato utile consecutivo. In chiave europa pesante successo della Fiorentina con il Bologna mentre nella lotta per non retrocedere fa un bel passo in avanti lo Spezia, mentre Cagliari e Samp non possono dormire completamente sogni tranquilli.

29esimagiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…alla reazione del Napoli, che vince a Verona e non molla

La nostra stagione passa dal Bentegodi. O rischiamo di affondare o facciamo vedere che siamo vivi e ci crediamo fino all’ultima giornata”. La seconda ha prevalso. Un Luciano Spalletti lo aveva dichiarato alla vigilia: “”. La seconda ha prevalso. Un ottimo Napoli vince 2-1 a Verona e si prende tre punti molto importanti, con un doppio valore: cancellare mentalmente il ko subito dal Milan ed espugnare un campo difficilissimo per tutti. La doppietta di uno splendido Osimhen guida gli Azzurri in terra veneta e permette ai campani di rimanere a meno tre dal Milan e di sopravanzare l’Inter (che ha una gara in meno). Il Napoli c’è.

Voto 9…a una Juventus in crescita, trascinata da Alvaro Morata

Non era scontato. Vincere in un campo ostico come il Ferraris, prima della sfida decisiva in Champions contro il Villarreal. E invece la Juventus di Allegri allunga la sua striscia positiva, conferma i suoi progressi e sbanca 3-1 Marassi, grazie alla doppietta di un Morata ritrovato. I bianconeri sono visibilmente migliorati nel tempo, hanno allungato in classifica su Atalanta e Roma e guardano, anche se ancora con distacco, le prime tre davanti. Sornioni, ma determinati. Prima della sosta la Salernitana, dopo la sosta il big match con l’Inter: passa da qui la stagione della Vecchia Signora.

Voto 8…alla firma di Kalulu, punti pesantissimi contro l’Empoli

Una rasoiata precisa da fuori col mancino. Pierre Kalulu mette la firma sull’1-0 del Milan sull’Empoli e permette ai rossoneri di mantenere i tre punti di vantaggio sul Napoli e di allungare sull’Inter, bloccata a Torino. La squadra di Pioli non è brillante in questa fase, a volte fatica e concede troppo, ma resta compatta, unita e crede fermamente nel sogno Scudetto. Mancano nove giornate e il Milan è padrone del proprio destino. I tre punti di sabato sera risultano pesantissimi.

Voto 7…allo Spezia di Thiago Motta, che vede la salvezza

Voto 6…al Genoa di Blessin, mister X

Il Genoa dall'avvento di Blessin: imbattuto e con una difesa di ferro (5 clean sheet in 7 match) ma davanti si segna poco

Statistiche GENOA senza Blessin GENOA con Blessin Partite 22 7 Punti 12 7 Vittorie 1 0 Pareggi 9 7 Sconfitte 12 0 Gol fatti 20 2 Gol subiti 45 2 Clean sheet 3 5 Media punti 0,54 1

Voto 5…alla Roma, evidente passo indietro a Udine

Il rigore di Pellegrini nel recupero salva la Roma a Udine. Un 1-1 strappato con i denti dalla truppa di Mourinho, che però non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi. Una Roma stanca, probabilmente col fiato corto dopo la trasferta di Conference League , con un Abraham in ombra e qualche amnesia difensiva di troppo. L’Udinese ha disputato la sua buona partita, meritando a lungo la vittoria. L’episodio finale premia i giallorossi, che ora dovranno prendersi la qualificazione col Vitesse e poi provare a battere la Lazio nel derby. Settimana molto calda nella Capitale.

Voto 4…a Raspadori e ai suoi due gialli in tre minuti

Il talento del ragazzo non si discute, ma gli errori di gioventù si pagano. Due ammonizioni in tre minuti, Sassuolo in 10 uomini, vittoria sfumata per la rimonta della Salernitana . Giacomo Raspadori ricorderà sicuramente a lungo la gara dell’Arechi e ne trarrà i benefici per il futuro. Errori superficiali del genere aiutano soprattutto a crescere, a patto che non si ripetano.

Voto 3…al Bologna, sfortunato con i legni, ma sterile davanti

che portano a 17 il computo totale (meno solo del Napoli). La ruota della fortuna non si ferma certo su Bologna, ma la squadra di Mihajlovic colleziona Altri due legni (Soriano e Orsolini),(meno solo del Napoli). La ruota della fortuna non si ferma certo su Bologna, ma la squadra di Mihajlovic colleziona un altro ko a Firenze e per la quarta volta nelle ultime sei giornate manca l’appuntamento con il gol. Un problema in questa seconda parte di stagione per gli emiliani, che constatano in evidente calo le prestazioni di tutti gli uomini offensivi, da Orsolini a Barrow, da Sansone a Soriano. Il solo Arnautovic, appena rientrato dal Covid, non basta. Da una squadra con queste qualità ci si aspetta di più.

Voto 2…a Samp e Cagliari, che rischiano grosso

La squadra di Giampolo ha perso in casa con la Juventus, quella di Mazzarri è crollata a La Spezia. Due sconfitte che ridanno animo al Venezia terz’ultimo, che nella prossima giornata ospiterà proprio i blucerchiati al Penzo. La Samp non riesce a trovare ritmo, ad allontarsi dalla zona retrocessione. Il Cagliari deve invece stare molto attento, visto che nel rush finale dovrà vedersela con Milan, Inter, Juventus, Sassuolo e Verona tra le altre. Due squadre partite probabilmente con altre ambizioni, ma che ora rischiano davvero grosso.

Walter Mazzarri in piedi per la tensione durante Cagliari-Venezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Voto 1…al VAR di Torino-Inter

Il ds Vagnati, il tecnico Juric e la dirigenza granata lo ha ripetuto a gran voce al termine del match pareggiato contro l’Inter: “Inconcepibile che il VAR non sia intervenuto”. Ed è questa l’incongruenza più grande dell’episodio Ranocchia-Belotti . Se anche l’arbitro Guida avesse visto male il contatto, come può chi rivede le immagini non richiamare all’on field review? Enigmi che restano irrisolti e che “rovinano” di fatto la bellezza di una partita ben giocata dal Torino, ma in cui c’è stata anche la reazione dell’Inter, premiata dalla rete di Sanchez nel finale.

Voto 0…a quello striscione di Verona, inaccettabile in questo momento

La Lega di Serie A ha condannato subito l’episodio con un comunicato. Lo stesso ha fatto l’Hellas. Il riferimento è al folle striscione di alcuni tifosi veneti, esposto fuori dal Bentegodi, che istigava alla violenza, con le bandiere della Russia e della Ucraina e le coordinate geografiche di Napoli, associate come macabro suggerimento ai bombardamenti in corso. Un episodio non tollerabile, in questo momento triste e delicato per gli eventi in terra ucraina che hanno sconvolto il mondo intero. Inaccettabile, irrispettoso e incivile.

La Premier League supporta l'Ucraina: tutti in piedi per la pace

