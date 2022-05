16 maggio 2022, Juventus-Lazio. Paulo Dybala e Giorgio Chiellini salutano per l'ultima volta i propri tifosi ma, se per il difensore è arrivato il momento di decidere se continuare o meno a giocare a calcio, il numero 10 vive una Si chiude un ciclo a Torino, in un giorno e in un momento preciso:ma, se per il difensore è arrivato il momento di decidere se continuare o meno a giocare a calcio, il numero 10 vive una situazione opposta.

il giocatore ha scritto una lettera, accompagnata da un video emozionale, che è stata pubblicata attraverso i suoi canali di comunicazione: Quando ormai sembrava tutto fatto, la società ha comunicato che non si era trovato l'accordo per il prolungamento del contratto e, così, dopo 7 anni la Joya lascia ufficialmente Torino per una destinazione ancora sconosciuta. Al termine del match contro i biancocelesti, Dybala si è lasciato andare alle lacrime e alla commozione davanti alla curva juventina che ha risposto con un lungo applauso e molti bambini con gli occhi lucidi. Successivamente,, che è stata pubblicata attraverso i suoi canali di comunicazione:

Ad

Serie A Il saluto di Buffon a Dybala e Chiellini: "Buona fortuna" 10 ORE FA

"Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimo, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andato come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati. Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini. E questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all'altezza: siamo stati insieme sette anni, sette anni di momenti bellissimi e anche qualcuno difficile. Le nostre strade oggi si dividono, ma vi porterò sempre nel mio cuore, perché mi avete dato tanto amore, tanto rispetto. Io spero di avervi dato un po' di gioia. Grazie a tutti".

Le nostre strade oggi si dividono, ma vi porterò sempre nel mio cuore, perché mi avete dato tanto amore, tanto rispetto. Io spero di avervi dato un po' di gioia.

I 10 momenti indimenticabili di Dybala con la Juventus

Serie A Dybala, addio straziante: Joya in lacrime davanti alla curva 20 ORE FA