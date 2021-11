"Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta, ma resto convinto di allenare una squadra davvero forte. Perdere fa sempre male, così come subire quattro gol. Forse senza il quarto potevamo recuperare la partita". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta così il ko contro la Fiorentina, il primo stagionale in campionato dopo 13 giornate: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene - prosegue l'allenatore rossonero - e non dovevamo essere sotto di due gol. Noi non abbiamo segnato, loro hanno fatto due gol. Anche nel secondo tempo non abbiamo fatto male, ma è stata più una prestazione di carattere perché non volevamo perdere. Sono gli episodi che ci hanno portato a questa sconfitta. Sui gol subiti dovevamo fare meglio e nel primo tempo dovevamo fare almeno un gol. Non siamo stati lucidi e attenti per portare a casa almeno un risultato positivo".

"Serviva più attenzione"

"Anche i giocatori sanno che prendere quattro gol è troppo. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ci è mancato spesso l'ultimo passaggio. Abbiamo calciato in porto il doppio di loro, vuol dire che la prestazione c'è stata, serviva più attenzione. Siamo dispiaciuti, volevamo riprendere il campionato dopo la sosta con un successo. Ma questa sconfitta ci farà bene, lotteremo fino alla fine per i primi posti".

Sulle sostituzioni

"Non ho tolto Gabbia perchè Kalulu sul centro-sinistra avrebbe fatto fatica. Ho messo Florenzi perché ha un piede più pulito per servire gli attaccanti".

Sul rinnovo

"Quando sarà il momento si farà. Non è mai stato un problema per me, non ho fretta".

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

