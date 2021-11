"Ci è mancata lucidità, abbiamo sbagliato troppe situazioni soprattutto nell'area avversaria. Siamo entrati tantissime volte e ci è mancato l'ultimo passaggio. Se le fatiche di Champions hanno inciso? Non abbiamo giustificazioni, vogliamo affrontare questi doppi impegni". Ai microfoni di DAZN l'allenatore del Milan Stefano Pioi commenta così la pesante sconfitta rimediata dai rossoneri a San Siro contro il Sassuolo, un 1-3 che mette a rischio la vetta della classifica: "Dovevamo gestire assolutamente meglio il vantaggio, i minuti dopo il gol sono importanti. Noi abbiamo commesso un errore. Se abbiamo subito 7 gol in due partite (contro Fiorentina e Sassuolo, ndr) significa che qualcosa non ha funzionato".

Sugli errori in impostazione

"Sufficienza è un termine che non mi piace, mentalmente non siamo stati così lucidi nelle scelte e quando non si è lucidi è più facile sbagliare".

Sulla fase difensiva

"Nelle partite precedenti avevamo vinto gli uno contro uno, stavolta li abbiamo persi. Ma non è mai responsabilità di un unico reparto. In alcune situazioni ci voleva più attenzione per non prendere il terzo gol e per rimanere in partita fino alla fine".

Sulla prova di Florenzi

"È un ragazzo fantastico che si mette a disposizione. Appena arrivato l'ho utilizzato più alto. Dopo 2-3 partite mi si è avvicinato per dirmi, sempre con il massimo rispetto 'Mister, quand'è che mi fai giocare nel mio ruolo?' (terzino, ndr). Credo che abbia controllato bene Raspadori, sta crescendo di condizione ed è un giocatore importante".

Sull'approccio

"Non credo che l'approccio sia stato sbagliato. Dovevamo essere più bravi nella gestione. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei nostri difetti, dovremo lavorare per migliorare. Nelle ultime partite abbiamo fatto un po' meno un po' tutti. Fatemi dire una cosa ai nostri tifosi, non per fare il ruffiano: sono stati in partita fino alla fine nonostante le difficoltà. Continuiamo così che insieme siamo più forti".

