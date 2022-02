Secondo me non è un gol dubbio, è evidente che (Udogie, ndr) abbia segnato di mano. Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma che non abbia visto il VAR la vedo difficile. È un errore grave che ha deciso il risultato finale. Il VAR esiste per porre rimedio a certi errori e siamo già stati penalizzati più di una volta". Ai microfoni di DAZN il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta così l'episodio che ha determinato il risultato del match dei rossoneri ". Ai microfoni di DAZN il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta così l'episodio che ha determinato il risultato del match dei rossoneri contro l'Udinese , ovvero la deviazione di Udogie per il gol dell'1-1 probabilmente viziata da un tocco di mano.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Milan-Udinese 1-1, pagelle: Tonali leader, Pereyra spacca il match UN' ORA FA

Sul gioco spezzettato

"Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara".

Sul nervosismo a fine partita

"Quante volte avete visto i miei giocatori essere così nervosi? È perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene".

Ancora sul VAR

"Magari l'Udinese avrebbe pareggiato comunque ma non in questa situazione, perché il gol è di mano".

Il gol di Destiny Udogie durante Milan-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Maldini: "Sempre arbitri esordienti a San Siro..."

A fine partita, ai microfoni di Milan TV, ha parlato anche il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini: "Partirei dalla nostra prestazione - le sue parole -. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta: è un episodio evidente (il gol di Udogie, ndr), chi decide deve capire di calcio. E dico un'altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".

Allegri: "Quota scudetto a 85 punti, per noi è impossibile"

Serie A Milan-Udinese 1-1, la moviola: Udogie, gol di mano? 3 ORE FA