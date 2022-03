"Scudetto? La favorita è l'Inter, che è molto forte. E poi la classifica è ancora virtuale. Anzi, dispiace che ci siano recuperi da fare. Sarebbe più corretto che fossimo tutti con le stesse partite a questo punto del campionato". Ai microfoni di DAZN il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta così il pesantissimo successo dei rossoneri per 1-0 sul Napoli al Maradona. E Olivier Giroud, il match winner: "L'idea mia e del club era di inserire in squadra giocatori di spessore che avessero già vinto qualcosa, che sanno cosa voglia dire lavorare per vincere. C'è sempre molto bisogno di persone di spessore. A me, Paolo (Maldini, ndr) e Frederic (Massara, ndr) è bastata una videochiamata per capire che professionista avevamo di fronte".

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Guizzo di Giroud, il Milan vola in vetta: 1-0 a Napoli 3 ORE FA

Sul peso della vittoria

"Tre punti importanti sicuramente per la classifica e perché abbiamo battuto una squadra forte. I ragazzi hanno lavorato tanto e siamo stati premiati".

Sulla prova di Tomori e Kalulu

"È stata una partita difficile, quando ci hanno preso tra le linee abbiamo faticato un po'. Hanno dovuto affrontare Osimhen nell'uno contro uno e l'hanno fatto con personalità. Abbiamo lavorato bene tutti senza palla, siamo molto soddisfatti. Ma abbiamo solamente un punto in più rispetto all'anno scorso, c’è tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo è migliorarci".

Sull'ottimo rendimento contro le grandi

"Da qui alla fine non avremo tanti scontri diretti, le nostre posizioni di vertice passeranno contro squadre che sono sotto di noi. Non metterei lo Spezia tra queste sconfitte, non doveva finire così. È chiaro comunque che le difficoltà ci sono per tutti, non siamo una squadra perfetta. Dobbiamo dimostrare di avere imparato la lezione, nelle prossime partite saranno importanti l'atteggiamento e la qualità".

Napoli-Milan: numeri, statistiche e curiosità

Serie A Napoli-Milan 0-1, pagelle: Leão domina, Bennacer onnipresente 44 MINUTI FA