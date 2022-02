"Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Avevamo cominciato bene, ma non siamo stati così precisi e lucidi nel gestire la palla. Abbiamo commesso anche degli errori in fase difensiva, è stata una partita complicata". Ai microfoni di DAZN l'allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così il 2-2 contro la Salernitana all'Arechi, un pari che frena la corsa dei rossoneri: "Dobbiamo pensare a giocare come siamo capaci di fare. Bastava fare una rincorsa in più per impedire il cross (del 2-1, ndr). Inutile pensare a cosa potevamo fare, concentriamoci su cosa sappiamo fare e cerchiamo di fare più punti possibili. Non volevamo fare una prestazione del genere oggi".

Ad

Sulla prova di Leao

Serie A Salernitana-Milan 2-2, pagelle: Maignan disastro, Leao spento 34 MINUTI FA

"Non è stato solamente Rafa a mancare di precisione e lucidità. Ho insistito a tenerlo alto. Non è stato determinante come nell'ultimo periodo, ma se avesse segnato quel gol in rovesciata staremmo commentando un'altra prestazione".

Sulla corsa scudetto

"È un po' strana la situazione intorno al Milan. Non c'è nessun addetto ai lavori che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto ma continuate a farmi domande su questo. Noi pensiamo di essere una squadra forte, ma sappiamo che stasera non abbiamo messo in campo le nostre qualità e per questo siamo delusi e ci spronerà per fare ancora meglio per la prossima partita. Il campionato è di livello alto, il girone di ritorno è più complicato dell'andata. Non siamo stati puliti tecnicamente e lucidi tatticamente. Non è mancato l'atteggiamento mentale, non siamo stati presuntuosi. È mancata qualità".

Sull'assenza di Ibrahimovic (a Sky Sport)

"La squadra ha fatto bene con e senza Ibra. Non siamo stati bravi dal punto di vista tecnico e abbiamo commesso delle ingenuità pagate poi a caro prezzo".

Nicola: "Salernitana squadra simpatia, un onore essere qui"

Serie A Partita pazza, la Salernitana sorprende il Milan: 2-2 all'Arechi 3 ORE FA