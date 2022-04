17.000 milanisti al seguito da tutte le parti d’Italia per alimentare il sogno Scudetto. Lazio-Milan, quintultima partita di un campionato che vede i rossoneri di Pioli giocarsi il tricolore in una sfida tutta meneghina contro l’Inter di Simone Inzaghi, si giocherà in un’atmosfera assolutamente surreale con uno stadio che proverà a spingere il Diavolo verso una vittoria che potrebbe tenere Calabria e compagni ancora in testa alla classifica. Stefano Pioli sa che contro la sua ex squadra, i suoi ragazzi non avranno vita facile ma è convinto che possono fare risultato e continuare ad alimentare il loro sogno.

"Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, che è il momento più elettrizzante ed eccitante che possiamo vivere. A 5 dalla fine siamo in lotta per vincere lo scudetto, siamo concentrati sulla Lazio. Esodo milanista all’Olimpico? Mi sento di dire che i nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori. Ci coccolano, ci motivano, ci stimolano, ci danno energia. Averli così numerosi domani non può che darci ulteriore spinta. Non conta tanto come sta la squadra dopo il derby, conta quello che vogliamo fare domani sera”.

"Ibra è il nostro faro, è convocato come Rebic. Bennacer out"

Zlatan è comunque il faro di questa squadra. La sua forza di volontà è indomabile, quello che sta facendo per essere disponibile ed aiutare è eccezionale. Ha fatto bene in allenamento ieri e paritrà con noi, così come sta bene Rebic. Non c'è nessun caso con Ante soffre di una tendinite cronica al ginocchio che ogni tanto si sveglia. Nel riscaldamento pre gara aveva già sentito qualcosa. Fortunatamente sono serviti solo due giorni di terapie, è pronto per dare tutto come gli altri. Chi invece purtroppo non ci sarà è Bennacer ha avuto una disotrsione alla caviglia e non è riuscito a recuperare”.

"Torti arbitrali? Per pareggiare i conti deve succedere qualcosa che non è accaduto finora"

"I favori arbitrali a fine campionato si compensano nell'arco della stagione? Perché ciò avvenga nelle ultime 5 partite c'è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi".

"Derby perso è delusione ma dipende solo da noi"

"Perdere il derby ci ha deluso e non ci ha fattto bene, rimane comunque un'altra competizione che non può influenzare la classifica del campionato. Credo che non siamo stati bravi negli episodi chiave della partita: raccogliamo questo e cerchiamo di farne tesoro. Che gara mi aspetto? Stiamo bene, la forma fisica è ottima. Mi ricordo bene la partita d'andata, avevamo giocato una partita importante dal punto di vista tecnico e dovremo cercare di ripeterlo domani sera. Abbiamo segnato meno di quanto dovevamo segnare. I nostri indici di pericolosità sono stati sempre molto alti, l'efficacia meno. Non va dimenticato che siamo primi, o secondi, in classifica e che ne girone di ritorno insieme alla Juve siamo la squadra che ha fatto più punti. Vogliamo rimanere lì fino alla fine".

