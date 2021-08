Ibrahimovic e Kessié? Stanno migliorando, mi aspetto che la prossima settimana possano ricominciare a lavorare col gruppo e dopo la sosta affrontare le partite importanti che ci aspettano". Così, alla vigilia del debutto casalingo in campionato In questo momento la mia concentrazione è solo sulla partita di, per quanto riguarda i rinnovi mancano ancora giorni importanti. Le valutazioni le faremo a fine mercato". ". Così, alla vigilia del debutto casalingo in campionato contro il Cagliari in un San Siro pronto ad accogliere circa 30mila spettatori, il tecnico del Milan Stefano Pioli fa il punto sui due infortunati di lusso. E sul rinnovo di Kessié: "".

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Bakayoko-Milan, è fatta. Pobega va al Torino IERI A 20:40

Su Pellegri

"Si è presentato in buone condizioni, ma non ancora in condizioni ottimali, non sarà convocato. Sta abbastanza bene, gli servirà la sosta e mi auguro che tra due settimane possa essere completamente dentro il lavoro del gruppo".

Su Brahim Diaz

"L'ho trovato più pronto com'è normale che sia, così come è stato per tanti giocatori che arrivavano da altri campionati. Sono tutti più pronti, sanno riconoscere le situazioni diversamente, siamo più squadra. Abbiamo voglia di giocare e migliorare, dobbiamo mantenere questo entusiasmo che ci permette di andare anche oltre le nostre qualità".

Su Tonali

"Quello che ho detto per Brahim vale anche per Sandro. Volere a tutti i costi il Milan vuol dire essere orgoglioso di difendere i colori che indossiamo tutti i giorni, sentiamo questo piacere e questa responsabilità, vogliamo portare questi colori più in alto possibile. È importante che sia voluto rimanere con noi, ha tutto per essere un giocatore completo, un tuttocampista".

Come cambia il Milan con l'acquisto di Florenzi

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/08) IERI A 20:12