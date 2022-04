Al via a Roma il processo sportivo sulle presunte plusvalenze fittizie . L'inchiesta vede coinvolti 11 club (5 dei quali di Serie A: Juventus, Napoli, Sampdoria , Genoa ed Empoli), i rispettivi presidenti e 62 dirigenti . Dal punto di vista delle sanzioni e delle possibili ripercussioni in termini di classifica, a rischiare maggiormente - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - sarebbero due società di Serie B ovvero il Parma e il Pisa. Nel loro atto di deferimento, infatti, viene citato il comma 2 dell'artico 31 del Codice di giustizia sportiva che prevede la possibile applicazione di sanzioni come punti di penalità, retrocessione o esclusione dal campionato. Per Parma e Pisa, secondo la tesi dell'accusa, il presunto valore gonfiato delle plusvalenze sarebbe stato determinante per l'iscrizione al campionato.

Juve e Napoli rischiano multe e inibizioni

Diverso invece il caso degli altri club coinvolti, tra cui Juventus e Napoli, che rischiano sanzioni più 'leggere' come multe e inibizioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, il processo sportivo potrebbe tuttavia aprire una breccia nel mondo delle plusvalenze: l'obiettivo della Procura federale, infatti, rimane quello di scalfire il concetto dell'impossibilità di fissare in modo oggettivo il valore di un calciatore. In questo modo la pratica della plusvalenza come panacea entrerebbe in crisi. Il processo sportivo dovrebbe chiudersi entro venerdì 15 aprile, mentre la sentenza è attesa dopo Pasqua.

