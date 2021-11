"Peggio di così c’è solo Calciopoli”. Tra i faldoni di intercettazioni che gli inquirenti della Procura di Torino hanno raccolto nell’ambito dell’inchiesta “Prisma” sulle plusvalenze del club bianconero, secondo il quotidiano “La Repubblica” uomini vicino ad Agnelli hanno esclamato anche questa frase che fotografa la severità della Procura di Torino nel fotografare la giustizia sportiva a livello nazionale non sta indagando solo sulla Juventus ma su molte società. Probabilmente una decina, fra Serie A e Serie B, coinvolti nell’elenco delle ”. Tra i faldoni di intercettazioni che gli inquirenti della Procura di Torino hanno raccolto nell’ambito dell’inchiesta “Prisma” sulle plusvalenze del club bianconero, secondo il quotidiano “” uomini vicino ad Agnelli hanno esclamato anche questa frase che fotografa la severità della Procura di Torino nel fotografare un sistema calcio malato . Già perché da quanto trapela da ambienti Covisoc si continua a ripetere che. Probabilmente una decina, fra Serie A e Serie B, coinvolti nell’elenco delle 42 plusvalenze finite sotto la lente d’ingrandimento . E l’impressione è che anche nelle Procure della Repubblica di altre città saranno avviate indagini analoghe a quelle sulla Juventus per scavare nel torbido di questo sistema ramificato e incancrenitosi.

Indagine penale finita in un mese poi tutto alla FIGC: cosa può succedere

La Procura di Torino, forte degli elementi in proprio possesso e di intercettazioni in cui i dirigenti farebbero capire che le operazioni venivano “aggiustate” (in poche parole decise a tavolino), è convinta di poter chiudere l’inchiesta penale in un mese. Solo a quel punto il materiale sarà girato alla Federcalcio che avrà accesso alle intercettazioni e alle oltre mille pagine del faldone alla chiusura delle indagini. L’impressione che si ha è che ci siano i margini per la giustizia sportiva (che si occupa di illeciti sportivi) per aprire un processo sportivo prima della fine del campionatoche potrebbe rivoluzionare anche la classifica del campionato corrente comminando, eventualmente, punti di penalizzazione. Già perché nel decreto di perquisizione notificato alla Juve e agli indagati si parla degli affari Demiral e Romero con l’Atalanta e di diversi scambi fatti con il Genoa (Rovella-Portanova e non solo). Di quanti punti parliamo? Impossibile dirlo in questo momento, di certo la sensazione è che tutto sia appena iniziato.

Arrivabene, Nedved e Agnelli (Juventus) Credit Foto Getty Images

Dopo Arrivabene tocca ad altri dirigenti, poi il turno degli indagati

Intanto proseguono gli interrogatori dei PM. A Maurizio Arrivabene, gli inquirenti, hanno chiesto il motivo del cambio di rotta avvenuto nell’ultima estate che ha visto un minore utilizzo dello strumento delle plusvalenze. Lo hanno interrogato anche in merito alla “scrittura privata” di cui si parla nelle intercettazioni e di altre intercettazioni. Il prossimo a comparire potrebbe essere il segretario Paolo Morganti, poi toccherà al responsabile della Juve U23 Giovanni Manna e probabilmente all’avvocato Cesare Gabasio, legale che dal 2021 tutela il club bianconero. Dopo di che toccherà agli indagati, secondo la Gazzetta dello Sport dagli uffici filtra siano già stati convocati a presentarsi gli ex dirigenti Marco Re e Stefano Bertola, così come l’attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato. Non risulta invece ancora la convocazione di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici e l’impressione è che la Procura potrebbe anche non convocarli. Quel che è certo è che i tempi non saranno prolungati, si punta a chiudere tutto nell’arco di due settimane e la fase istruttoria entro 30 giorni.

Agnelli: "Il fatturato è vanità, serve il profitto: cash is King!"

