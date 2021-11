le prime intercettazioni. A riportarle è il Corriere della Sera. Nelle attività di ascolto del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ad un certo punto il club arriva ad essere paragonato a "una macchina ingolfata". Per un motivo che, qua e là, spunta sempre dalla telefonate captate dagli investigatori, ovvero, "gli investimenti oltre le previsioni del budget e gli ammortamenti e tutta la m**** che sta sotto che non si può dire". Dall'inchiesta della Procura di Torino sulla vicenda plusvalenze in casa Juventus emergono anche. A riportarle è il. Nelle attività di ascolto del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ad un certo punto il club arriva ad essere paragonato aPer un motivo che, qua e là, spunta sempre dalla telefonate captate dagli investigatori, ovvero,

Il "metodo Paratici"

Un meccanismo identificato come "gestione Paratici" nel decreto di perquisizione firmato dai pm Mario Bendoni, Ciro Santoriello e dall’aggiunto Marco Gianoglio. "Sono emersi, in più casi, riferimenti alla gestione Paratici, soggetto posto al vertice dell’area sportiva fino al giugno 2021, e artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze". Anche in questo caso, una conclusione che sarebbe confermata dalle intercettazioni: "Hanno chiesto di fa’ plusvalenze". E ancora: "Che almeno Fabio, dovevi fa’ plusvalenze e facevi plusvalenze".

I vertici del club sarebbero stati a conoscenza del sistema: "Per quanto emerso dalle attività di ascolto, i vertici del cda della società bianconera, in primis il presidente Andrea Agnelli, appaiono, di fatto, ben consapevoli della condotta attuata dall’ex manager bianconero e delle conseguenze estremamente negative sotto il profilo finanziario, non certo derivanti solo dal contesto pandemico in atto". Anche qui, come da telefonata: "Sì, ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene!".

Agnelli: "Il fatturato è vanità, serve il profitto: cash is King!"

