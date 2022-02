Mancano, al traguardo, dodici tappe (tredici ai campioni). Il menu odierno mescola proprio le milanesi: ore 18,45 Milan-Udinese, ore 21 Genoa-Inter. Sulla carta, frazioni pianeggianti. Le recenti forature suggeriscono, però, di non gonfiare le rime. Ecco la mia borsa: Inter 40%, Milan 32%, Napoli 28%. Sono tutte lì, l’Inter un po’ di più. Nessun dubbio che sia calata, come documentano i cinque punti nelle ultime cinque gare. Una miseria. Si riparte dal grande freddo dell’ultimo turno, il Milan bloccato a Salerno dal nuovo corso di Davide Nicola, l’Inter sconfitta a San Siro dalle "sartine" del Sassuolo , il Napoli fermato a Cagliari. La classifica (Milan 56, Inter e Napoli 54) è sempre ostaggio del recupero fra Bologna e Inter. Recupero la cui data, per una questione di decenza (e di regolarità), andrebbe fissata al più presto.). Il menu odierno mescola proprio le milanesi: ore 18,45 Milan-Udinese, ore 21 Genoa-Inter. Sulla carta, frazioni pianeggianti. Le recenti forature suggeriscono, però, di non gonfiare le rime.Sono tutte lì, l’Inter un po’ di più. Nessun dubbio che sia calata, come documentano i cinque punti nelle ultime cinque gare. Una miseria.

La rosa rimane, comunque, la più guarnita. Occhio agli ingorghi. L'Inter, in Champions, deve onorare la trasferta ad Anfield. Ha perso 2-0 a San Siro, le serve un miracolo. Il Milan è fuori da dicembre, anche se all'Arechi sembrava che avesse giocato il giorno prima. Ci sono poi le semifinali di Coppa Italia: due derby, ancora. Simone Inzaghi ha perso i gol di Lautaro Martinez, Stefano Pioli aspetta Zlatan Ibrahimovic, visto che Olivier Giroud segna solo al Meazza. Spalletti, lui, non ha più impegni extra e dispone di risorse all'altezza: a patto che non gli salti di botto mezza squadra come lunedì contro i pirati di Walter Mazzarri. Ha contribuito il calendario asimmetrico, con quel tour de force fra Lazio, la Supercoppa strappata alla Juventus , Atalanta, derby, Roma di coppa, Napoli e Liverpool. L'infortunio di Joaquin Correa ha tolto un'alternativa preziosa agli sfoghi offensivi, Samir Handanovic non è più il lucchetto di una volta.

Se il venerdì è tutto milanese, la domenica vivrà attorno a Lazio-Napoli. L’andata capitò a un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Fu un massacro: 4-0. Maurizio Sarri ha ormai sepolto il suo passato come, del resto, i napoletani hanno archiviato il loro sarrismo. Lotta per il quarto posto, non può concedersi errori o omissioni. Il giovedì di Europa League ha coinvolto e sconvolto entrambi: la Lazio, eliminata all’Olimpico dal Porto dell’ex Sergio Conceiçao; il Napoli, surclassato in casa dal palleggio estetico, e mai isterico, del Barcellona di Xavi. Pugni in faccia. A esaminare i confronti diretti, il Milan risulta in vantaggio sull’Inter (1-1, 2-1), l’Inter sul Napoli (3-2, 1-1) e Milan-Napoli, in attesa del ritorno, è per ora 0-1. L’Inter sventola il miglior attacco (55 gol); il Napoli, la miglior difesa (22). Decideranno i bomber: Edin Dzeko e Lau-Toro, Giroud e/o Ibra con Rafael Leao e Ante Rebic, Victor Osimhen. Inzaghi ha preso atto della centralità di Marcelo Brozovic; Pioli, di quanto sia necessario Franck Kessié al netto delle capriole di mercato; Spalletti insegue le diavolerie della «banda bassotti», da Matteo Politano a Lorenzo Insigne, da Dries Mertens a Hirving Lozano.

Troppo lontano, il calcio d’Europa. Non ci resta che lo scudetto del "ciapa no". Poveri, litigiosi e attaccati alla canna del Var: ma almeno non ci annoiamo.

