La decima giornata del campionato 22/23 promette spettacolo ed emozioni. In copertina ovviamente il derby tra Torino e Juventus: scotta la panchina di Allegri. Trasferta a Verona per il In copertina ovviamente il derby tra Torino e Juventus: scotta la panchina di Allegri. Trasferta a Verona per il Milan mentre l'Inter ospita la Salernitana. Il Napoli capolista in casa contro il Bologna, la Roma gioca lunedí a Genova. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Pioli: "Theo a disposizione. De Ketelaere mistero? Non per me" 07/10/2022 ALLE 10:23

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MONZA

Data e ora: Sabato 15 ottobre, ore 15:00

DESTRO DAL 1’, DANY MOTA CON CAPRARI

Zanetti conferma Ebuehi a destra e rilancia Destro dal 1’ in coppia con Lammers. Marin sempre in regia. Nel Monza solito modulo e soliti interpreti. In attacco Dany Mota favorito su Gytkjaer.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 15 ottobre, ore 18:00

OUT SANABRIA E PELLEGRI, VLAHOVIC RISCHIA LA PANCHINA

Juric ha diversi dubbi di formazione. Sugli esterni i favoriti sono Singo e Lazaro. Ricci, Sanabria e Pellegri sono out, davanti ruotano Radonjic, Vlasic e Miranchuk. Nella Juventus possibile qualche cambio dopo gli ultimi ko. Vlahovic potrebbe riposare (chance per Kean), Paredes in vantaggio su Locatelli.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 15 ottobre, ore 20:45

SEMPRE LOOKMAN-MURIEL, FRATTESI CI PROVA, BERARDI OK

Gasperini non cambia coppia d’attacco. Sempre Lookman e Muriel. Pasalic favorito su Ederson e Malinovskyi, Soppy su Hateboer. Recuperato Djmsiti, mentre nulla da fare per Zapata. Nel Sassuolo Berardi si è allenato in gruppo e potrebbe venir convocato. Ma resta complicato un suo impiego dall'inizio. Anche Traoré ristabilito. Frattesi e Thorstvedt stanno meglio dopo gli affaticamenti e dovrebbero esserci.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 16 ottobre, ore 12:30

DENTRO GOSENS E ASLLANI, MAGGIORE KO

Inzaghi cambia qualcosina dopo le tante energie spese a Barcellona. Asllani in regia, Gosens a sinistra, Acerbi dietro. Onana in porta. Nella Salernitana possibile rientro di Fazio dietro. Kastanos prende il posto dell’infortunato Maggiore. In attacco Dia e Piatek.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE

Data e ora: Domenica 16 ottobre, ore 15:00

LUIS ALBERTO TITOLARE, BECAO IN DUBBIO

Sarri schiera la Lazio migliore. Patric-Romagnoli dietro, Luis Alberto mezz’ala, tridente Anderson-Immobile-Zaccagni. Nell’Udinese Ebosse potrebbe giocare ancora al posto di Becao, che rimane in dubbio. Beto favorito su Success.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CREMONESE

Data e ora: Domenica 16 ottobre, ore 15:00

SI FERMA BASTONI, DESSERS CON OKEREKE

Gotti perde Bastoni, riporta Gyasi esterno e schiera Maldini in coppia con Nzola. Nella Cremonese stesso 4-3-1-2 visto con il Napoli, con Zanimacchia dietro alla coppia Dessers-Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 16 ottobre, ore 18:00

ANGUISSA OUT, ARNAUTOVIC IN DUBBIO

Spalletti deve scegliere chi tra Ostigard e Juan Jesus prenderà il posto di Rrhamani. Ndombele prende il posto dell’affaticato Anguissa. Osimhen potrebbe anche giocare dal 1’. Nel Bologna Arnautovic si è allenato a parte ed è in dubbio. Pronto Zirkzee. Lykogiannis e Soumaoro verso il forfait.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

Data e ora: Domenica 16 ottobre, ore 20:45

VERDI E HRUSTIC DIETRO AD HENRY, CONFERME PER KRUNIC E DIAZ

Curiosità per vedere le prime scelte di Bocchetti, che con la Primavera giocava 3-4-2-1. Verdi e Hrustic a sostegno di Henry. Lazovic e Doig esterni. Nel Milan fiducia in Krunic e Diaz. Davanti ancora Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

Data e ora: Lunedì 17 ottobre, ore 18:30

STANKOVIC PUNTA SU DJURICIC, ANCORA BELOTTI-ABRAHAM

Stankovic conferma la Samp vista a Bologna. Djuricic dietro a Caputo, con Sabiri e Gabbiadini più esterni. Nella Roma potrebbe arretrare Pellegrini e riproporre la coppia Belotti-Abraham, con Zaniolo alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-FIORENTINA

Data e ora: Lunedì 17 ottobre, ore 20:45

BLIN PER HJULMAND, GONZALEZ E KOUAMÉ ESTERNI

Baroni scelie Blin e Helgason per Hjulmand (squalificato) e Askildsen (ko). Davanti i soliti tre: Strefezza, Ceesay, Banda. Dietro ok Umtiti. Nella Fiorentina possibile tridente Kouamé, Jovic, Gonzalez. Dodó a destra, Milenkovic dietro.

Fantacalcio: i consigli per la 10a giornata di Serie A

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno le 20 squadre dopo il mercato 12/07/2022 ALLE 15:45