L'undicesima giornata del campionato 22/23 promette come sempre spettacolo. In copertina la super sfida tra Roma e Napoli, mentre la Juventus di venerdí ospita l'Empoli. Il In copertina la super sfida tra Roma e Napoli, mentre la Juventus di venerdí ospita l'Empoli. Il Milan se la vede con il Monza di Galliani e Berlusconi, mentre l'Inter se la vede con la Fiorentina. Salernitana-Spezia e Cremonese-Samp infiammano la lotta salvezza. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI

Data e ora: Venerdì 21 ottobre, ore 20:45

BONUCCI E MILIK IN CAMPO, CONFERMA PER DESTRO

Senza Bremer, Allegri si affida a Bonucci al centro della difesa. Possibile Paredes in regia, davanti Milik e Vlahovic. Chiesa e Pogba non saranno convocati. Nell’Empoli conferme per Destro e De Winter, da decidere il partner d’attacco: Satriano favorito su Lammers.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SPEZIA

Data e ora: Sabato 22 ottobre, ore 15:00

DIA-PIATEK DAVANTI, KIWIOR A CENTROCAMPO

Nicola sceglie ancora la coppia Dia e Piatek, mentre Bonazzoli inizia in panchina. Radovanovic in mezzo, Lovato favorito su Pirola. Nello Spezia stesso 11 visto con la Cremonese. Holm avanzato, con Nzola e Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-MONZA

Data e ora: Sabato 22 ottobre, ore 18:00

DE KETELAERE SI CANDIDA, COLPANI IN MEZZO

Pioli recupera De Ketelaere, che potrebbe anche partire dall’inizio. Maignan ko fino al 2023, Gabbia titolare dietro, davanti sempre Giroud. Nel Monza Marlon per Izzo e Colpani per Rovella. In attacco Dany Mota.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

Data e ora: Sabato 22 ottobre, ore 20:45

CABRAL DAL 1’, SEMPRE LAUTARO-DZEKO

Italiano sceglie Cabral per sostituire Jovic. Milenkovic dietro, Barak e Bonaventura mezz’ali. Nell’Inter ballottaggio tra De Vrij e Acerbi, con il primo favorito. Calhanoglu play, in avanti sempre Lautaro e Dzeko. Lukaku potrebbe essere convocato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-TORINO

Data e ora: Domenica 23 ottobre, ore 12:30

SUCCESS FAVORITO SU BETO, RICCI OK

Sottil sceglie Ebosse dietro, mentre Lovric è in vantaggio su Samardzic. In attacco Success potrebbe essere inizialmente preferito a Beto. Nel Torino Vojvoda e Lazaro esterni, Ricci sta bene e dovrebbe giocare. Pellegri in vantaggio su Miranchuk, con Radonjic arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LECCE

Data e ora: Domenica 23 ottobre, ore 15:00

ARNAUTOVIC OK, RIENTRA HJULMAND

Motta ritrova Arnautovic, che riprende il posto da prima punta. Ferguson confermato dall’inizio. Nel Lecce Hjulmand torna in regia, Strefezza e Banda sempre favoriti per giocare ai lati di Ceesay.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO

Data e ora: Domenica 23 ottobre, ore 18:00

ZAPATA VERSO LA CONVOCAZIONE, CASALE AVANTI SU PATRIC

Gasperini conferma Pasalic dietro alla coppia Lookman-Muriel. Ederson in panchina. Djmsiti e Zapata sono recuperati, ma iniziano in panchina. Nella Lazio Anderson al posto di Immobile, con Pedro largo. Casale in vantaggio su Patric per affiancare Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Data e ora: Domenica 23 ottobre, ore 20:45

ZANIOLO TITOLARE, DA VERIFICARE ANGUISSA, OSIMHEN DAL 1’

Mourinho sceglie Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. Matic favorito su Camara, Zalewski a destra. Nel Napoli tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Da verificare Anguissa, pronto Ndombele.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-SAMPDORIA

Data e ora: Lunedì 24 ottobre, ore 18:30

OKEREKE OK, DUELLO SABIRI-LERIS

Alvini conferma in porta Carnesecchi e sceglie il trio Zanimacchia, Pickel, Okereke alle spalle di Dessers. Nella Sampdoria duello tra Sabiri e Leris come sterno a destra. Gabbiadini partner di Caputo davanti. Sempre out Winks.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-VERONA

Data e ora: Lunedì 24 ottobre, ore 20:45

LAURENTIÉ RIENTRA, PICCOLI CON HENRY

Dionisi perde Berardi (che peró non ha nulla di grave), ma ritrova Laurentié. Alvarez insidia Pinamonti, Kyriakopoulos confermato a sinistra. Ayhan al posto di Ferrari squalificato. Nel Verona Verdi supporta la coppia Piccoli-Henry. Depaoli e Faraoni esterni.

