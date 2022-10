La dodicesima giornata del campionato 22/23 infiamma la lotta in vetta alla classifica. Apre il sipario su questo turno il Napoli capolista, che ospita il Sassuolo, mentre la Juventus gioca subito dopo a Lecce. Il Apre il sipario su questo turno il Napoli capolista, che ospita il Sassuolo, mentre la Juventus gioca subito dopo a Lecce. Il Milan va a Torino, mentre l'Inter al Meazza riceve la Sampdoria. Lazio-Salernitana e Verona-Roma nascondono insidie. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 29 ottobre, ore 15:00

LOZANO E OSIMHEN TITOLARI, BERARDI AL MASSIMO IN PANCHINA

Spalletti cambia qualcosina rispetto alla Champions. Dietro Juan Jesus, Anguissa non sta ancora bene e inizia in panchina, tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Nel Sassuolo Traoré potrebbe anche iniziare dal 1’. Pinamonti davanti, Berardi al massimo in panchina e pronto per uno spezzone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 29 ottobre, ore 18:00

OUDIN INSIDIA BANDA, VLAHOVIC POSSIBILE RIPOSO

Baroni sceglie Umtiti dietro, Ceesay di punta e ha un dubbio tra Banda e Oudin, con il secondo favorito. Nella Juventus Rugani dietro, Miretti in mezzo, mentre davanti possibile coppia Milik-Kean. Vlahovic infatti è affaticato e potrebbe riposare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

Data e ora: Sabato 29 ottobre, ore 20:45

LUKAKU FARÀ UNO SPEZZONE, GABBIADINI TITOLARE

Inzaghi non applica un grande turnover. De Vrij dietro per Acerbi, possibile Asllani per Mkhitaryan, in attacco ancora Dzeko e Lautaro. Lukaku entrerà sicuramente nel secondo tempo. Nella Sampdoria Ferrari per Amione, Gabbiadini dal 1’. Caputo ancora davanti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ATALANTA

Data e ora: Domenica 30 ottobre, ore 12:30

BALDANZI SCALPITA, OCCHIO A ZAPATA

Zanetti ha il solito dubbio sulla trequarti, dove Baldanzi stavolta è favorito su Pjaca e Bajrami. In attacco Destro e Satriano. Nell’Atalanta Ederson arretrato al posto di De Roon, Pasalic sulla trequarti, Lookman fa coppia con uno tra Hojlund e Zapata. Occhio al colombiano, che sta bene e vuole mettere minuti nelle gambe.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-UDINESE

Data e ora: Domenica 30 ottobre, ore 15:00

SEMPRE OKEREKE-DESSERS, BETO DAL 1’

Alvini non varia e sceglie ancora il 3-5-2 con Okereke e Dessers davanti. Da valutare Zanimacchia. Becao non recupera, dietro anche Ebosse. Lovric e Beto stavolta favoriti su Samardzic e Success.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 30 ottobre, ore 15:00

VERDE INSIDIA GYASI, JOVIC O CABRAL?

Gotti sceglie ancora Nzola come terminale offensivo, punta su Bourabia in regia, mentre ha un dubbio tra Verde e Gyasi. Da valutare la Fiorentina dopo la Conference League. In coppa Italiano ha preferito Jovic a Cabral, qui le cose potrebbero anche cambiare nonostante la doppietta del serbo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 30 ottobre, ore 18:00

PEDRO DAL 1’, DIA CON BONAZZOLI

Lazio sempre priva di Immobile, ma con Pedro carico e titolare. Casale centrale difensivo. Cataldi in regia. Nella Salernitana stesso schema e stessi interpreti che hanno battuto lo Spezia. Piatek sempre in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

Data e ora: Domenica 30 ottobre, ore 20:45

CONFERMA PER PELLEGRI, GIROUD RIPOSA

Juric sceglie Djidji e Rodriguez dietro con Schuurs. Aina ko, pronto Vojvoda. Miranchuk preferito a Radonjic per giocare con Vlasic alle spalle di Pellegri. Nel Milan qualche piccolo cambio con vista Champions. Pobega in mezzo, Messias e Diaz sulla trequarti, Rebic o Origi al posto di Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

Data e ora: Lunedì 31 ottobre, ore 18:30

KALLON O LASAGNA? BELOTTI O ABRAHAM?

Bocchetti perde anche Piccoli: dovrebbero giocare Kallon (piú di Lasagna) con Verdi alle spalle di Henry. Nella Roma possibile qualche cambio dopo l’Europa League. Abraham insidiato da Belotti, Camara in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-BOLOGNA

Data e ora: Lunedì 31 ottobre, ore 20:45

ROVELLA, SQUALIFICA TOLTA. ARNAUTOVIC DOVREBBE FARCELA

Il Monza ritrova Rovella, che dovrebbe giocare dall’inizio. Ranocchia scalpita, ma potrebbe iniziare ancora in panchina. Occhio a Petagna davanti. Nel Bologna stessi giocatori della vittoria sul Lecce. Arnautovic si é allenato a parte, ma ce la dovrebbe fare. Ok Ferguson.

