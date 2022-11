La tredicesima giornata del campionato 22/23 infiamma la lotta in vetta alla classifica. Apre il sipario su questo turno l'Udinese, nell'anticipo di venerdí contro il Lecce. Tre grandi big-match: l'Atalanta attende il Napoli, il derby di Roma e la Juventus che ospita Apre il sipario su questo turno l'Udinese, nell'anticipo di venerdí contro il Lecce. Tre grandi big-match: l'Atalanta attende il Napoli, il derby di Roma e la Juventus che ospita l'Inter all'Allianz Stadium. Il Milan contro lo Spezia potrebbe approfittarne. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LECCE

Data e ora: Venerdì 4 novembre, ore 20:45

BETO AVANTI SU SUCCESS, RIENTRA BANDA DAL 1’

Sottil punta stavolta su Beto dal 1’, con Success in panchina. Samardzic favorito come mezz’ala visto l’infortunio di Lovric. Nel Lecce dentro Banda ed Askildsen. Occhio a Colombo, che insidia Ceesay.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 5 novembre, ore 15:00

DE WINTER KO, BERARDI NON ANCORA PRONTO

Zanetti perde De Winter e sceglie Ismajli dietro. Baldanzi e Satriano favoriti su Bajrami e Lammers. Nel Sassuolo Berardi non rientra, Laurentié squalificato, Traoré non ancora pronto per giocare dal 1’. Si va verso un tridente formato da D’Andrea, Pinamonti, Kyriakopoulos.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-CREMONESE

Data e ora: Sabato 5 novembre, ore 15:00

BRADARIC E DIA TITOLARI, CIOFANI DAL 1’

Nicola conferma Bradaric a sinistra, con Candreva mezz’ala. Bronn al posto dell’infortunato Gyomber. In attacco Dia e Piatek. Nella Cremonese Ciofani prende il posto di Dessers, che rischia il forfait. Sernicola e Valeri esterni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

Data e ora: Sabato 5 novembre, ore 18:00

MURIEL INFORTUNATO, SPALLETTI CON L’11 IDEALE

Gasperini perde ancora Muriel, che rientrerá nel 2023. In attacco Zapata e Lookman, Ederson a rifinirli. Occhio dietro che Djmsiti va in vantaggio su Scalvini. Nel Napoli manca solo Rrhamani: per il resto l’11 perfetto per Spalletti. In attacco Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SPEZIA

Data e ora: Sabato 5 novembre, ore 20:45

KRUNIC ANCORA FAVORITO SU DIAZ E DE KETELAERE, SEMPRE NZOLA-GYASI

Pioli non prevede grandi cambi dopo la qualificazione in Champions. Krunic possibile trequartista, Messias avanti su Rebic, in attacco forse Origi. Nello Spezia solito 3-5-2 e solita coppia Nzola-Gyasi. Dietro gioca l’ex Caldara.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO

Data e ora: Domenica 6 novembre, ore 12:30

OK ARNAUTOVIC, PELLEGRI NON SI TOGLIE

Motta ritrova in gruppo Arnautovic, che dovrebbe cominciare da titolare. Ferguson e Posch confermatissimi. Nel Torino ancora Vlasic e Miranchuk in appoggio a Pellegri. Lukic-Ricci in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-VERONA

Data e ora: Domenica 6 novembre, ore 15:00

PETAGNA TITOLARE, IZZO CI PROVA, KO ANCHE VERDI

Palladino dovrebbe recuperare Izzo per la linea difensiva, mentre in attacco ci sono Caprari e Petagna. Nel Verona emergenza totale: squalificati Ceccherini, Dawidowicz, Hien, indisponibili Coppola, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli e anche Verdi. Lasagna e Hongla probabili titolari.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 6 novembre, ore 15:00

SABIRI SI CANDIDA, PIÚ JOVIC DI CABRAL

Caputo davanti, Sabiri, Gabbiadini, Djuricic a supporto. Queste le intenzioni di Stankovic. Nella Fiorentina Jovic in leggero vantaggio su Cabral, mentre Barak rischia ancora la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

Data e ora: Domenica 6 novembre, ore 18:00

ZANIOLO OK, IMMOBILE AL MASSIMO IN PANCHINA

Mourinho sceglie la coppia Zaniolo-Pellegrini alle spalle di Abraham. Camara in mediana. Nella Lazio Luis Alberto al posto dello squalificato Milinkovic, mentre Immobile potrebbe essere convocato, ma al massimo per sedere in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Data e ora: Domenica 6 novembre, ore 20:45

DI MARIA, VLAHOVIC BREMER RECUPERATI, SEMPRE LAUTARO-DZEKO

Allegri ritrova Di Maria e Bremer, che potrebbero anche giocare. Altrimenti spazio a Bonucci e Miretti. Fagioli sicuro titolare in mediana. Anche Vlahovic sta meglio e potrebbe giocare. Nell’Inter solito 11, con De Vrij preferito ad Acerbi, Dimarco a sinistra e la coppia Lautaro-Dzeko davanti.

