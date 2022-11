La quattordicesima giornata del campionato 22/23 si gioca nel turno infrasettimanle. Apre il sipario il Napoli, che ospita l'Empoli, mentre la principale inseguitrice Milan va in scena a Cremona. Il Bologna a San Siro sfida l'Inter, mentre la Juventus gioca a Verona. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-EMPOLI

Data e ora: Martedì 8 novembre, ore 18:30

KVARA ANCORA OUT, DESTRO KO

Kvaratskhelia non recupera dalla lombalgia e Spalletti punta ancora su Raspadori. Politano e Juan Jesus in vantaggio su Lozano e Ostigard. Nell’Empoli Baldanzi confermatissimo dietro la coppia Lammers-Satriano. Fazzini favorito come mezz’ala, Destro si rivedra nel 2023.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-UDINESE

Data e ora: Martedì 8 novembre, ore 18:30

MALDINI TITOLARE, LOVRIC E BECAO NON RECUPERANO

Gotti punta ancora sulla coppia Maldini-Nzola davanti, mentre Reca si prende la corsia mancina. Nell’Udinese niente da fare per Becao e Lovric. In attacco Beto ancora favorito su Success.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-MILAN

Data e ora: Martedì 8 novembre, ore 20:45

CIOFANI CON OKEREKE, ORIGI DAVANTI

La Cremonese conferma il 3-4-1-2 con Buonaiuto alle spalle di Ciofani e Okereke. Sempre out Dessers. Valeri favorito su Quagliata. Nel Milan Origi e Ballo-Touré al posto degli squalificati Giroud e Hernandez. Tonali in regia, Rebic in vantaggio su Messias.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ATALANTA

Data e ora: Mercoledì 9 novembre, ore 18:30

DI FRANCESCO SI CANDIDA, CHANCE PER ZAPATA

Baroni intenzionato a confermare Colombo e a preferire Di Francesco a Banda. Blin mezz’ala, Pongracic dietro. Nell’Atalanta Zapata con Lookman davanti, Ederson dietro le punte. A sinistra Soppy.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA

Data e ora: Mercoledì 9 novembre, ore 18:30

RIENTRA LAURENTIÉ, BELOTTI TITOLARE

Nel Sassuolo tridente formato da Traoré, Pinamonti e Laurentié. Alvarez inizia in panchina. Nella Roma si ferma anche Pellegrini. Zaniolo dovrebbe giocare alle spalle di Belotti e Abraham. Camara ancora avanti su Matic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SALERNITANA

Data e ora: Mercoledì 9 novembre, ore 20:45

CABRAL FAVORITO SU JOVIC, BONAZZOLI CON PIATEK

Italiano medita a qualche cambio. Igor favorito su Martinez Quarta, Cabral su Jovic. Ikoné e Kouamé esterni. Nella Salernitana Piatek fa coppia con Bonazzoli. Da valutare Daniliuc, Lovato ko.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

Data e ora: Mercoledì 9 novembre, ore 20:45

CORREA CON LAUTARO, ORSOLINI TITOLARE

Inzaghi ritrova Bastoni dietro e rilancia Brozovic dal 1’. In avanti Correa con Lautaro. Nel Bologna Orsolini si candida come esterno, Arnautovic prima punta, Ferguson in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SAMPDORIA

Data e ora: Mercoledì 9 novembre, ore 20:45

KARAMOH O RADONJIC? GABBIADINI CON CAPUTO

Juric perde anche Pellegri. In avanti Karamoh o Radonjic. Buongiorno favorito su Rodriguez. Nella Sampdoria Gabbiadini fa coppia con Caputo, Murillo gioca dietro, Villar in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS

Data e ora: Giovedì 10 novembre, ore 18:30

FARAONI ANCORA KO, ALLEGRI NON CAMBIA

Bocchetti perde ancora Faraoni. Gioca Terracciano a destra. Lasagna con Henry davanti. Rientrano Dawidowicz e Ceccherini. Nella Juventus nessun cambuio e stesso 11 che ha battuto l’Inter. Miretti appoggia Milik. Di Maria e Chiesa dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

Data e ora: Giovedì 10 novembre, ore 20:45

RIENTRA MILINKOVIC-SAVIC, BARBERIS IN REGIA

Sarri ritrova Milinkovic-Savic, mentre Immobile non é ancora pronto. Basic possibile titolare. In avanti sempre Anderson. Nel Monza Barberis al posto dell’infortunato Sensi. Petagna vede una maglia da titolare.

