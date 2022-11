La quindicesima giornata del campionato 22/23 sará l'ultima prima della sosta per il Mondiale di Qatar. Il Napoli ospita l'Udinese, mentre l'Inter gioca a Bergamo, contro un'Atalanta che ha perso tre delle ultime quattro partite. Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio i due big match di giornata. Spareggi salvezza tra Verona e Spezia, e Sampdoria e Lecce. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A 👕 Il Milan di Tonali: maglia più venduta e farà 100 presenze 08/11/2022 ALLE 10:00

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CREMONESE

Data e ora: Venerdì 11 novembre, ore 20:45

BALDANZI E BAJRAMI CONFERMATI, DESSERS RECUPERATO

Zanetti conferma Baldanzi e Bajrami alle spalle di Satriano. Walukiewicz dietro per Luperto. Nella Cremonese Buonaiuto spalla di Okereke, con Dessers – regolarmente convocato – che inizia in panchina. Castagnetti in regia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Data e ora: Sabato 12 novembre, ore 15:00

KVARA VERSO IL NO, SUCCESS CON DEULOFEU

Spalletti probabilmente dovrà rinunciare ancora a Kvaratskhelia: sulle fasce Lozano e Elmas. Juan Jesus dietro con Kim. Nell’Udinese Ehizibue a destra. Possibile conferma per Success – in vantaggio su Beto – con Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-LECCE

Data e ora: Sabato 12 novembre, ore 18:00

SEMPRE OUT SABIRI, DI FRANCESCO GIOCA

Stankovic (squalificato) punta sulla coppia Caputo-Gabbiadini. Sabiri e Pussetto sempre out. Nel Lecce Di Francesco e Colombo in vantaggio su Ceesay e Banda. Umtiti da valutare.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 12 novembre, ore 20:45

DOMINGUEZ TITOLARE, BERARDI FARÁ UNO SPEZZONE

Motta rilancia Dominguez sulla trequarti, con Barrow e Arnautovic davanti. Cambiaso ok a sinistra. Nel Sassuolo rientra Erlic dietro, mentre Matheus Henrique sostituisce Lopez squalificato. Berardi dovrebbe cominciare in panchina ed entrare a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

Data e ora: Domenica 13 novembre, ore 12:30

LOOKMAN CON ZAPATA, BROZOVIC SI CANDIDA

Gasperini sceglie la coppia Lookman-Zapata. Ederson dovrebbe essere confermato. Nell’Inter Acerbi avanti su De Vrij, mentre Brozovic potrebbe anche partire dal 1’ (starebbe fuori Mkhitaryan). Dzeko e Lautaro davanti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 13 novembre, ore 15:00

PETAGNA DAVANTI, DIA CON PIATEK

Palladino conferma Ranocchia in mezzo e sceglie Caprari e Petagna davanti. Nella Salernitana Dia fa coppia con Piatek, occhio a Maggiore, che potrebbe tornare titolare. Fazio recuperato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

Data e ora: Domenica 13 novembre, ore 15:00

ABRAHAM TITOLARE, RADONJIC TORNA IN PANCHINA

Mourinho ha dubbio: affiancare ad Abraham l’ex Belotti o dare fiducia a Volpato. Celik a destra. Nel Torino solito modulo e soliti interpreti. Sulle fasce Singo e Vojvoda, Miranchuk e Vlasic favoriti su Radonjic per sorreggere Pellegri.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SPEZIA

Data e ora: Domenica 13 novembre, ore 15:00

LASAGNA E VERDI TITOLARI, VERDE CON NZOLA

Bocchetti dovrebbe preferire Henry a Djuric, mentre Verdi e Lasagna dovrebbero completare il tridente. Tameze e Veloso in mezzo. Nello Spezia Nzola sorretto da Verde, Holm e Reca esterni, Bastoni torna titolare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 13 novembre, ore 18:00

GIROUD E LEAO DAL 1’, JOVIC DALL’INIZIO

Pioli pensa a Giroud prima punta, sorretto dal trio Messias, Brahim Diaz, Leao. Kjaer ancora confermato dietro. Nella Fiorentina Ikoné e Kouamé esterni, con Jovic prima punta. Quarta fa coppia con Milenkovic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

Data e ora: Domenica 13 novembre, ore 20:45

DI MARIA CANDIDATO FORTE, IMMOBILE NELLA RIPRESA

Allegri conferma l’11 visto a Verona, con l’unico possibile cambio davanti: Di Maria stavolta è in vantaggio su Kean. Nella Lazio Zaccagni out, Immobile in panchina. Pedro davanti con Anderson e Cancellieri. Vecino avanti su Luis Alberto.

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno le 20 squadre dopo il mercato 12/07/2022 ALLE 15:45