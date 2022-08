Torna in campo la Serie A, inizia la stagione 22/23 con l'attesa prima giornata di campionato. Il Milan campione d'Italia inizia in casa con l'Udinese, l'Inter di scena a Lecce, la Juventus riceve il Sassuolo nel giorno di Ferragosto. Attenzione anche a Salernitana-Roma e Verona-Napoli. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli Il Milan campione d'Italia inizia in casa con l'Udinese, l'Inter di scena a Lecce, la Juventus riceve il Sassuolo nel giorno di Ferragosto. Attenzione anche a Salernitana-Roma e Verona-Napoli. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Maldini si presenta: "Qui per sbocciare: ho bisogno di giocare” IERI A 13:37

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE

Data e ora: Sabato 13 agosto, ore 18:30

BALLOTTAGGIO DE KETELAERE-DIAZ, SUCCESS CON DEULOFEU

Pioli ha le idee abbastanza chiare sulla prima di campionato. Krunic in mediana al posto dell’infortunato Tonali. Messias largo, Diaz e De Ketelaere si giocano una maglia sulla trequarti. Rebic parte avanti a Giroud, che non sta benissimo. Nell’Udinese ok Becao dietro, Masina a sinistra, Deulofeu in coppia con Success.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ATALANTA

Data e ora: Sabato 13 agosto, ore 18:30

DJURICIC OK, EDERSON TITOLARE

Giampaolo vara un 4-1-4-1 con Vieira perno centrale. Djuricic largo al posto del partente Candreva. Caputo davanti. Nell’Atalanta tanti dubbi. Occhio a Okoli dietro, de Roon dovrebbe agire in mediana, Ederson con Malinovskyi dietro a Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-INTER

Data e ora: Sabato 13 agosto, ore 20:45

DI FRANCESCO NEL TRIDENTE, BROZOVIC CI PROVA

Baroni con tante novitá. Cetin in mezzo, Askildsen in mediana, tridente Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Nell’Inter tutto ruota intorno a Brozovic: se non ce la fa pronto Asllani. In attacco la Lu-La, ok Skriniar dietro.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-TORINO

Data e ora: Sabato 13 agosto, ore 20:45

COPPIA MOTA-CAPRARI, SANABRIA AVANTI SU PELLEGRI

Stroppa continua con il 3-5-2. Caldirola dietro, Valoti con Sensi e Pessina in mezzo, coppia Mota e Caprari davanti. Nel Torino stesso 11 che ha vinto in Coppa. Aina a sinistra, Adopo dietro, Radonjic e Seck sostengono Sanabia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CREMONESE

Data e ora: Domenica 14 agosto, ore 18:30

JOVIC DAL 1’, OKEREKE GUIDA I GRIGIOROSSI

Fiorentina d’assalto quella di Italiano. Dodo a destra, sia Amrabat che Mandragora in mezzo, Jovic sorretto da Ikoné e Gonzalez. Nella Cremonese 11 molto simile a quello della Coppa Italia: titolari Sernicola, Pickel e Okereke. Con l’ex Venezia dovrebbe esserci il giovane Tsadjout.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

Data e ora: Domenica 14 agosto, ore 18:30

BASIC E PATRIC DALL’INIZIO, SANSONE TITOLARE

Sarri vara la nuova Lazio. Titolari i nuovi Maximiano, Marcos Antonio e Romagnoli. In attacco trio Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Occhio a Basic da mezz’ala. Nel Bologna Sansone e Soriano sostengono Arnautovic. Ballottaggio per due maglie tra De Silvestri, Cambiaso e Lykogiannis.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-ROMA

Data e ora: Domenica 14 agosto, ore 20:45

BOTHEIM CON BONAZZOLI, GIALLOROSSI CON I QUATTRO TENORI

Nicola, in attesa di poter avere Vilhena e Candreva, schiera una Salernitana molto simile a quella della scorsa stagione. Sy a sinistra, Botheim davanti e Pirola dietro le novitá. Nella Roma dentro Pellegrini (in mediana), Zaniolo, Dybala e Abraham. Matic c’é.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-EMPOLI

Data e ora: Domenica 14 agosto, ore 20:45

VERDE CON NZOLA, SATRIANO CON DESTRO

Gotti con il 3-5-2. Caldara dietro, Gyasi e Bastoni esterni, Verde e Nzola davanti. Nell’Empoli 4-3-1-2 con Bajrami a sostegno di Destro e Satriano. Haas mezz’ala.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-NAPOLI

Data e ora: Lunedì 15 agosto, ore 18:30

LASAGNA CON HENRY, KVARATSKHELIA DAL 1’

Cioffi sceglie la coppia Lasagna-Henry. Barak dovrebbe esserci, Lazovic anche. Nel Napoli subito dentro i nuovi Kim e Kvaratskhelia. Elmas avanti su Zielinski.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

Data e ora: Lunedì 15 agosto, ore 20:45

KOSTIC POTREBBE ANDARE IN PANCHINA, ALVAREZ AL CENTRO

Juventus con un 4-3-3 in cui Fagioli fa la mezz’ala e Cuadrado gioca nel tridente con Di Maria e Vlahovic. Kostic, appena arrivato a Torino, potrebbe andare in panchina ed entrare nella ripresa. Nel Sassuolo tridente Berardi, Alvarez, Ceide. Titolare come mezz’ala Thorstvedt.

Serie A Kjaer: "Lo scudetto lo sento anche mio; Leao deve incidere sempre" 06/08/2022 A 09:18