Dopo un turno anomalo in cui tutte le prime sette squadre in classifica non sono riuscite a portare a casa i tre punti, la Serie A ritorna in campo per disputare la 27ª giornata. Match clou, quello di domenica sera che vedrà impegnato il Napoli di Spalletti all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri mentre ad inaugurare il programma saranno Milan e Inter contro Udinese e Genoa.

Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE

Data e ora: Venerdì 25 febbraio, ore 18:45

KESSIÉ IN MEDIANA, BETO CON DEULOFEU

Pioli sceglie Kessié al posto dello squalificato Bennacer. Diaz sulla trequarti, Messias a destra. Ibrahimovic ancora out almeno due settimane. Nell’Udinese conferma per Marí dietro. Molina a destra, Deulofeu con Beto in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-INTER

Data e ora: Venerdì 25 febbraio, ore 21:00

PICCOLI OUT, DZEKO CON LAUTARO

Blessin rilancia Ostigard dietro, mentre Gudmundsson e Ekuban supportano Destro. Piccoli e Vanheusden sono ko. Nell’Inter torna la coppia Dzeko-Lautaro. Ok Bastoni e Brozovic, entrambi titolari.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-BOLOGNA

Data e ora: Sabato 26 febbraio, ore 15:00

DJURIC CON BONAZZOLI, BARROW STA MEGLIO

Nicola conferma la coppia Djuric-Bonazzoli, con Verdi al rientro a supportarli. Ribery verso il forfait. Nel Bologna Arnautovic prima punta, Orsolini e Barrow (che sta meglio dopo i problemi accusati contro lo Spezia) larghi. Dubbio tra Soriano e Schouten in mezzo. Medel pilastro dietro.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 26 febbraio, ore 18:00

PINAMONTI UNICA PUNTA, ZAKARIA E PELLEGRINI DAL 1’

Pinamonti guida l’attacco dell’Empoli, con Henderson e Bajrami alle spalle. Asllani sempre in regia. Nella Juventus Bonucci dal 1’, Pellegrini a sinistra e Zakaria mezz’ala. In attacco possibile coppia Vlahovic-Kean.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-FIORENTINA

Data e ora: Sabato 26 febbraio, ore 20:45

RIECCO FERRARI, PIATEK SEMPRE TITOLARE

Dionisi, che schiera il solito tridente Berardi, Scamacca, Raspadori, ritrova Ferrari in difesa. Traoré e Frattesi le mezz’ali. Nella Fiorentina Gonzalez, Piatek e Sottil davanti. Martinez Quarta prende il posto dello squalificato Milenkovic.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 27 febbraio, ore 12:30

BELOTTI CONFERMATISSIMO, PEREIRO CON JOAO PEDRO

Juric dà fiducia a Belotti davanti. Alle sue spalle Pobega e Brekalo. In mezzo Linetty in vantaggio su Ricci per sostituire Mandragora. Nel Cagliari Obert sfida Altare, Marin se la gioca con Baselli. In attacco Pereiro e Joao Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-VENEZIA

Data e ora: Domenica 27 febbraio, ore 15:00

RETSOS DAL 1’, RIENTRA OKEREKE

Tudor con diversi problemi dietro, viste le squalifiche di Gunter e Casale. Dovrebbero giocare Retsos e Sutalo. Poi solito Hellas, con Caprari, Barak e Simeone. Nel Venezia rientra Okereke nel tridente con Aramu e Henry. Busio e Cuisance mezz’ali.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ROMA

Data e ora: Domenica 27 febbraio, ore 18:00

NZOLA DAL 1’, ZANIOLO OK

Motta sceglie Maggiore e Bastoni come mezz’ali ai lati di Kiwior. In attacco Nzola prende il posto dello squalificato Manaj. Nella Roma 3-5-2 con Zaniolo e Abraham davanti. Ok Mkhitaryan, che si gioca una maglia con Oliveira.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

Data e ora: Domenica 27 febbraio, ore 20:45

IMMOBILE RECUPERATO, POLITANO CI PROVA

Sarri ritrova Immobile, ma non Acerbi. Spalletti potrebbe riavere a disposizione Politano. Da monitorare entrambe le squadre dopo gli impegni di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA

Data e ora: Lunedì 28 febbraio, ore 20:45

PASALIC E BOGA DAVANTI, OK SABIRI

Nell’Atalanta gestione delle energie dopo l’Europa League. Sono ok Pezzella, Pasalic e Boga. Muriel da valutare. Nella Sampdoria Sabiri sostituisce ancora Sensi alle spalle del tandem Caputo-Quagliarella. Sempre Falcone in porta.

