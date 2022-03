28ª giornata. Match clou, quello di domenica sera che vedrà impegnato il Napoli di Spalletti contro il Milan di Stefano Pioli, mentre ad inaugurare il programma sará venerdí Inter-Salernitana. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli Dopo un turno in cui la vetta della classifica é nuovamente cambiata, la Serie A ritorna in campo per disputare laMatch clou, quello di domenica sera che vedrà impegnato il Napoli di Spalletti contro il Milan di Stefano Pioli, mentre ad inaugurare il programma sará venerdí Inter-Salernitana. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SALERNITANA

Data e ora: Venerdì 4 marzo, ore 20:45

SANCHEZ DAL 1’, BONAZZOLI CONVOCATO, RIBERY NO

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosina vista la stanchezza di tanti giocatori. Chances per Darmian, Vidal e Sanchez. Nella Salernitana Bonazzoli convocato, ma partirà in panchina, Ribery invece punito e non convocato per la notte in discoteca. Djuric davanti, Perotti e Verdi alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SAMPDORIA

Data e ora: Sabato 5 marzo, ore 15:00

PEREYRA TITOLARE, SENSI E QUAGLIARELLA DA VALUTARE

Cioffi rilancia dal 1’ Pereyra in mediana. Davanti Deulofeu e Beto. A sinistra Udogie. Nella Sampdoria da valutare Sensi e Quagliarella, usciti all’intervallo a Bergamo. Pronti Sabiri e Rincon.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Data e ora: Sabato 5 marzo, ore 18:00

ZANIOLO CON ABRAHAM, PASALIC ANCORA DAVANTI

Mourinho sceglie Zaniolo come partner di Abraham. Possibile nuova occasione per Maitland-Niles. Nell’Atalanta Pasalic ancora attaccante, sostenuto da Boga e Koopmeiners. Ok Demiral. Malinovskyi potrebbe farcela per la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LAZIO

Data e ora: Sabato 5 marzo, ore 20:45

PAVOLETTI CON PEREIRO, OK PEDRO E ACERBI

Mazzarri sceglie Pavoletti accanto a Joao Pedro davanti. Marin e Grassi in mezzo, Altare dietro. Nella Lazio out Cataldi, gioca Leiva. Davanti Pedro, Immobile e Zaccagni. Rientra Acerbi in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-EMPOLI

Data e ora: Domenica 6 marzo, ore 12:30

DESTRO NON SI TOCCA, DI FRANCESCO GIOCA

Blessin punta sempre su Destro, supportato da Portanova e Gudmundsson. Out Bani, Cambiaso, Maksimovic, Ekuban, Piccoli, Vanheusden. Ok Ostigard dietro. Nell’Empoli Luperto e Di Francesco titolari.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO

Data e ora: Domenica 6 marzo, ore 15:00

ARNAUTOVIC SPERA, RIENTRA MANDRAGORA

Mihajlovic dovrá valutare fino all’ultimo Arnautovic, affetto dal Covid. Ci spera l’austriaco. Se non ce la fa Barrow prima punta e dentro Schouten in mezzo. Nel Torino Pobega e Brekalo a sostegno di Belotti. Mnadragora in mezzo, Singo a destra.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VERONA

Data e ora: Domenica 6 marzo, ore 15:00

KO ODRIOZOLA, BARAK OUT 10 GIORNI

Italiano perde Odriozola: al suo posto Venuti. Qualche cambio rispetto alla Coppa Italia: dovrebbero rientrare Duncan, Gonzalez e Quarta. Meno grave del previsto il problema per Barak, che dovrebbe fermarsi solo una decina di giorni. Bessa sfida Lasagna sulla trequarti. Ok Casale e Gunter.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 6 marzo, ore 15:00

NANI SI CANDIDA, MULDUR A DESTRA

Zanetti potrebbe cambiare qualcosina, anche davanti. Aramu e Nani ai lati di Okereke. Fuori Henry. Nel Sassuolo Henrique al posto di Lopez squalificato, ok il solito super tridente Muldur a destra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPEZIA

Data e ora: Domenica 6 marzo, ore 18:00

DYBALA FORSE IN PANCHINA, MANAJ DAL 1’

Allegri sempre in emergenza totale: Bonucci si ferma altri 10 giorni. Dybala, Rugani e Bernardeschi parzialmente in gruppo: possibile convocazione. In attacco Vlahovic e Morata. Nello Spezia Kovalenko in mediana, Manaj davanti. Agudelo in vantaggio su Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Data e ora: Domenica 6 marzo, ore 20:45

LOZANO E ANGUISSA IN GRUPPO, TONALI DAL 1’

Spalletti ritrova Lozano e Anguissa, che dovrebbero essere convocati. Ok Lobotka e Politano. Osimhen davanti. Nel Milan Tonali con Bennacer. Kalulu al posto di Romagnoli. Messias a destra.

