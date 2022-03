29ª giornata. Match clou, quello di domenica sera che vedrà impegnato il Napoli di Spalletti contro il Milan di Stefano Pioli. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli Dopo un turno in cui la vetta della classifica é nuovamente cambiata, la Serie A ritorna in campo per disputare laMatch clou, quello di domenica sera che vedrà impegnato il Napoli di Spalletti contro il Milan di Stefano Pioli. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SASSUOLO

Sabato 12 marzo, ore 15:00

BONAZZOLI DAL 1’, AYHAN CONFERMATO

Nicola rilancia Bonazzoli dal 1’. Mazzocchi out, Ranieri difficile recupero, Ribery potrebbbe essere ancora fuori. Nel Sassuolo soliti interpreti in mezzo e davanti. Ayhan gioca dietro, favorito su Ruan.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CAGLIARI

Sabato 12 marzo, ore 15:00

GYASI E VERDE ESTERNI, MARIN RISCHIA

Thiago Motta ritrova Kiwior in mediana, sceglie Maggiore e Bastoni come mezz’ali e Gyasi-Verde ai lati di Manaj. Nel Cagliari Pereiro avanti su Keita e Pavoletti. Baselli potrebbe mandare in panchina Marin.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

Sabato 12 marzo, ore 18:00

SENSI O SABIRI, OK CUADRADO

Giampaolo potrebbe cambiare qualcosina. Augello a sinistra, Thorsby mezz’ala e Sabiri insidia Sensi da trequartista. Nella Juventus in gruppo Cuadrado, De Sciglio e Alex Sandro: verranno tutti convocati. Vlahovic e Morata davanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-EMPOLI

Sabato 12 marzo, ore 20:45

CALABRIA E FLORENZI TERZINI, HENDERSON DAL 1’

Pioli sceglie Calabria a sinistra al posto dello squalificato Hernandez, mentre Florenzi agisce a destra. Kessié favorito su Diaz, Messias a destra. Ibra in panchina, anche Romagnoli recuperato. Nell’Empoli Tonelli-Luperto dietro, Bajrami e Henderson sostengono Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BOLOGNA

Domenica 13 marzo, ore 12:30

GONZALEZ TITOLARE, RIECCO ARNAUTOVIC

Italiano rilancia Gonzalez nel tridente, conferma Piatek davanti e dà fiducia a Venuti a destra. Nel Bologna Arnautovic è guarito dal Covid e si allena in gruppo. Binks al posto di Theate. Rischia ancora la panchina Soriano.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-NAPOLI

Domenica 13 marzo, ore 15:00

LASAGNA CONFERMATO, ANGUISSA E LOZANO DAL 1’

Tudor non recupera Barak, che comunque resta in via di guarigione. Fiducia a Lasagna nel tridente con Caprari e Simeone. Nel Napoli potrebbero tornare dal 1’ Lozano e Anguissa. Ok Osimhen, Elmas insidia Zielinski.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-GENOA

Domenica 13 marzo, ore 18:00

BOGA TITOLARE, DESTRO DAVANTI

Gasperini deve valutare i suoi dopo la gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Possibile chance per Boga e Maehle. Nel Genoa Destro davanti, Gudmundsson, Amiri, Portanova sulla trequarti. Occhio a Frendrup in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

Domenica 13 marzo, ore 18:00

CIOFFI CON CAMBIA, OLIVEIRA E IBANEZ DAL 1’

Udinese al completo, eccezione fatta per Nuytinck. Solito 11, con Pereyra e Deulofeu a supporto di Beto. Nella Roma le squalifiche di Kumbulla e Mkhitaryan danno una chance a Ibanez e Oliveira. Zaniolo-Abraham intoccabili.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

Domenica 13 marzo, ore 20:45

LUKIC E MANDRAGORA IN MEZZO, BROZOVIC IN DUBBIO

Juric ritrova la sua coppia titolare in mezzo: Lukic e Mandragora dal 1’. Pobega avanzato. Zima e Sanabria giovedí avevano la febbre: sono in dubbio, cosí come Brozovic, uscito affaticato da Anfield. D’Ambrosio al posto di De Vrij, Dzeko dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VENEZIA

Lunedì 14 marzo, ore 20:45

FELIPE ANDERSON CONFERMATISSIMO, NANI SI CANDIDA

Sarri ha un solo dubbio: Felipe Anderson sicuro titolare, mentre Zaccagni si gioca una maglia con Pedro. Acerbi ok. Nel Venezia Nani pronto a sostituire nel tridente lo squaliicato Aramu. Vacca in mediana, Mateju a destra.

Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A

