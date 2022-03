30ª giornata. Il Milan va a Cagliari, l'Inter ospita la Fiorentina, il Napoli se la vede con l'Udinese. Spareggio salvezza tra Venezia e Sampdoria. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli Dopo un turno in cui la vetta della classifica è nuovamente cambiata, la Serie A ritorna in campo per disputare la. Il Milan va a Cagliari, l'Inter ospita la Fiorentina, il Napoli se la vede con l'Udinese. Spareggio salvezza tra Venezia e Sampdoria. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SPEZIA

Data e ora: Venerdì 18 marzo, ore 18:45

GIOCA DEFREL, FIDUCIA A MANAJ

Nessun cambio particolare per Dionisi, che sta provando a recuperare Chiriches dietro. Davanti Defrel sostituisce Raspadori squalificato. Nello Spezia solito modulo e soliti interpreti: in attacco tridente Verde, Manaj, Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-TORINO

Data e ora: Venerdì 18 marzo, ore 21:00

DESTRO AVANTI SU YEBOAH, FUORI DJIDJI E SANABRIA

Blessin insiste sul suo coperto 4-2-3-1. Melegoni, Amiri e Portanova sostengono Destro, favorito su Yeboah. Piccoli recuperato per la panchina. Nel Torino fuori causa Sanabria e Djidji. In attacco Belotti, Berisha in porta, Izzo dietro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Data e ora: Sabato 19 marzo, ore 15:00

INSIGNE SI CANDIDA, RISCHIA ZIELINSKI, BETO NON SI TOCCA

Spalletti ha due dubbi: Insigne o Lozano, Anguissa o Zielinski. Ballottaggi aperti. Politano sicuro del posto. Nell’Udinese Zeegelaar prende il posto dell’infortunato Perez. Davanti sempre Beto e Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

Data e ora: Sabato 19 marzo, ore 18:00

BROZOVIC RESTA IN DUBBIO, PIATEK DAL 1’

Inzaghi, privo di De Vrij, rischia di dover rinunciare ancora a Brozovic. Possibile D’Ambrosio e non Ranocchia dietro. Vecino favorito per sostituire il croato. Dzeko-Lautaro davanti. Nella Fiorentina Igor centrale, Bonaventura affaticato rischia (pronto uno tra Duncan e Maleh), in attacco gioca Piatek con Gonzalez e Ikone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

Data e ora: Sabato 19 marzo, ore 20:45

KEITA LA SORPRESA, GIROUD FAVORITO SU IBRA

Mazzarri dovrebbe preferire ancora Baselli a Marin. In attacco occhio a Keita, che potrebbe soffiare una maglia a Pavoletti e Pereiro. Nel Milan Giroud avanti su Ibra, che comunque farà uno spezzone. Kessié sempre trequartista, Kalulu dietro con Tomori.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SAMPDORIA

Data e ora: Domenica 20 marzo, ore 12:30

TORNA ARAMU, SABIRI CHIEDE SPAZIO

Zanetti ritrova Aramu nel tridente con Henry e Okereke. Ampadu a centrocampo. Nella Sampdoria Sabiri insidia Sensi, confermati Caputo e Quagliarella. Colley ko: con Yoshida c’è Ferrari.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

Data e ora: Domenica 20 marzo, ore 15:00

CHANCE PER DI FRANCESCO, HELLAS IN EMERGENZA TOTALE

Andreazzoli potrebber rilanciare Di Francesco alle spalle di Pinamonti. Confermato Asllani in regia. Nel Verona emergenza totale: agli infortunati Lazovic e Depaoli si aggiungono le squalifiche di Ceccherini, Faraoni, Ilic. In mezzo Hongla e Tameze, dietro Coppola.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 20 marzo, ore 15:00

LOCATELLI CON IL COVID, DJURIC DAL 1’

Allegri perde anche Locatelli, positivo al Covid. Juve in emergenza e con i soli Rabiot e Arthur a disposizione in mezzo. Davanti potrebbe riposare Morata: spazio a Kean. La Salernitana si presenta con il modulo che ha messo in difficoltá il Sassuolo: Verdi, Bonazzoli, Kastanos sostengono Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

Data e ora: Domenica 20 marzo, ore 18:00

ZANIOLO CON ABRAHAM, PEDRO DALL’INIZIO

Mourinho deve valutare i suoi dopo gli impegni di Conference League. In attacco ancora Zaniolo e Abraham. Nella Lazio Pedro prende il posto dello squalificato Zaccagni. Leiva in mezzo, Acerbi dietro.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ATALANTA

Data e ora: Domenica 20 marzo, ore 20:45

ANCORA FUORI BARROW, MURIEL DAL 1’

Mihajlovic dovrebbe preferire ancora la coppia Soriano-Orsolini a Barrow, a rischio nuova panchina. Ok Arnautovic e Svanberg. Nell’Atalanta stanchezza assicurata dopo la trasferta di Europa League. Muriel unica punta, potrebbe riposare Koopemeiners dopo le tante gare di fila.

