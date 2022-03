Dopo la sosta per gli spareggi Mondiali e la brutta eliminazione dell'Italia di Mancini, la Serie A ritorna in campo per disputare la 31ª giornata. Il Milan capolista ospita il Bologna, mentre sono in programma due big match: Juventus-Inter e Atalanta-Napoli.

Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Ad

Classifiche e risultati

Serie A Milan-Bologna: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VENEZIA

Data e ora: Sabato 2 aprile, ore 15:00

FIDUCIA A MANAJ, GIOCA NSAME

Motta si affida ancora a Manaj, affiancato da Verde e Gyasi. In mezzo ancora Kiwior. Nel Venezia Nsame al posto dello squalificato Henry. Aramu favorito su Nani. Non recupera Romero.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 2 aprile, ore 18:00

ZACCAGNI DAL 1’, BERARDI IN DUBBIO

Sarri lancia Zaccagni al posto di Pedro. Ok Immobile e Acerbi, mentre ko Luiz Felipe. Nel Sassuolo solito 11, con Scamacca e Raspadori certi del posto. In dubbio Berardi, affaticato. Pronto nel caso Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-TORINO

Data e ora: Sabato 2 aprile, ore 20:45

OK VERDI, CHANCE PER PJACA

Nicola recupera al 100% Verdi e Bonazzoli. Djuric prima punta, Gyomber dietro con Fazio. Nel Torino Pjaca al posto dello squalificato Pobega. Izzo favorito su Zima. Belotti punta.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-EMPOLI

Data e ora: Domenica 3 aprile, ore 12:30

BONAVENTURA A RISCHIO, PIATEK FORSE IN PANCHINA, GIOCA CACACE

Italiano rischia di dover rinunciare sia a Piatek (al massimo in panchina) che a Bonaventura. In campo Cabral e Duncan. Nell’Empoli Pinamonti e Di Francesco di punta, Cacace a sinistra, visto che Parisi è squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

Data e ora: Domenica 3 aprile, ore 15:00

ZAPATA E TOLOI STANNO MEGLIO, RISCHIA ANCHE ZIELINSKI

Gasperini potrebbe anche convocare Zapata e Toloi, vicini al rientro, anche se lontani dalla miglior condizione. Muriel punta, Pessina si gioca una maglia con Malinovskyi. Nel Napoli emergenza vera: tra squalifiche e infortuni mancano Osimhen, Rrhamani, Di Lorenzo, Ounas e anche Zielinski resta in forte dubbio, uscito anzitempo nella finale playoff contro la Svezia. Zanoli, Elmas e Mertens possibili titolari. In dubbio anche Fabian Ruiz, non al meglio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 3 aprile, ore 15:00

DEULOFEU VERSO IL FORFAIT, KEITA DAVANTI

Cioffi potrebbe dover rinunciare a Deulofeu, che non si è allenato martedí e mercoledí. Pronto Pussetto. Nuytinck prende il posto di Marí. Nel Cagliari possibile coppia Keita-Joao Pedro. Ko Marin, gioca Baselli. Anche Pavoletti ko.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

Data e ora: Domenica 3 aprile, ore 18:00

SABIRI CONFERMATO, OK ABRAHAM

Giampaolo schiera ancora l’11 che ha ben figurato a Venezia. Sabiri e Sensi appoggiano Caputo. Nella Roma Abraham prima punta, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. Oliveira in mezzo con Cristante.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Data e ora: Domenica 3 aprile, ore 20:45

DYBALA STA BENE E VUOLE GIOCARE, BROZOVIC E DE VRIJ ANCORA IN DUBBIO

Allegri ritrova Zakaria per la panchina e Vlahovic al centro dell’attacco. Chiellini con De Ligt, Dybala, pienamente recuperato, possibile nel tridente. Inter con il dubbio legato a Brozovic e De Vrij: forse solo il croato può farcela. Vidal e D’Ambrosio favoriti per giocare dal 1’. Lautaro-Dzeko davanti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-GENOA

Data e ora: Lunedì 4 aprile, ore 18:30

OK BARAK E LAZOVIC, PORTANOVA INAMOVIBILE

Tudor ritrova Lazovic e Faraoni. Barak regolarmente dal 1’. Ilic-Tameze coppia centrale. Nel Genoa Melegoni, Amiri, Portanova dietro alla punta, che potrebbe essere Yeboah. Destro e Piccoli verso la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Data e ora: Lunedì 4 aprile, ore 20:45

GIROUD FAVORITO SU IBRA, OK ARNAUTOVIC

Pioli ha un solo dubbio: Giroud o Ibra davanti. Kessié in vantaggio su Diaz. Tonali e Bennacer coppia centrale. Nel Bologna Soriano non sta bene e rischia di non esserci, ko De Silvestri. Arnautovic prima punta, Orsolini e Barrow alle spalle. Svanberg in mediana.

Uno scudetto per 4 sorelle: la volata a 8 giornate dalla fine

Serie A Verona-Genoa: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA