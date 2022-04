Dopo la vittoria dell'Inter allo Stadium e il pareggio del Milan in casa con il Bologna, la Serie A torna in campo per disputare la 32ª giornata. La squadra di Pioli gioca a Torino, contro i granata di Juric, mentre l'Inter ospita il Verona e il Napoli attende la Fiorentina. Juventus a Cagliari.

Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SPEZIA

Data e ora: Sabato 9 aprile, ore 15:00

BAJRAMI TORNA TITOLARE, MANAJ AL CENTRO DELL’ATTACCO

Andreazzoli cambia qualcosina rispetto a Firenze. Dietro Romagnoli e Ismajli, in regia Asllani, Bajrami sulla trequarti. Nello Spezia solito 11 con una variazione: davanti dovrebbe partire Manaj e non Agudelo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

Data e ora: Sabato 9 aprile, ore 18:00

CORREA SCALPITA, OK BARAK

Inzaghi ha un solo dubbio davanti, dove Correa pare in vantaggio su Sanchez per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. De Vrij pronto al rientro. Nel Verona rientra dopo l’influenza intestinale Barak, che affianca Caprari dietro a Simeone. Conferma per Ilic in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 9 aprile, ore 20:45

PAVOLETTI CON JOAO PEDRO, ARTHUR E DYBALA DAL 1’

Mazzarri potrebbe cambiare qualcosina, grazie anche ai recuperi di Marin e Pavoletti. Entrambi dovrebbero partire titolari. Nella Juventus Dybala fa coppia con Vlahovic, visto che Morata è squalificato. In mezzo Arthur con Zakaria.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-LAZIO

Data e ora: Domenica 10 aprile, ore 12:30

OSTIGARD AL CENTRO DELLA DIFESA, IN DUBBIO LUIZ FELIPE E LUIS ALBERTO

Blessin ritrova Ostigard dopo la squalifica. In mezzo Sturaro e Badelj, Amiri sulla trequarti, mentre Destro parte avanti rispetto a Yeboah e Piccoli. Nella Lazio in forte dubbio Luiz Felipe e Luis Alberto, che non si sono allenati mercoledí e giovedí. Pronti Basic e Patric. Pedro favorito su Felipe Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 10 aprile, ore 15:00

OSIMHEN CI PROVA, PIATEK TITOLARE

Spalletti spera fino all’ultimo di poter recuperare Osimhen. Gli esami intanto hanno escluso lesioni, era solo un fastidio muscolare. Nel caso il nigeriano dia forfait, prontissimo Mertens. Rientrano dal 1’ Rrhamani, Ruiz e Zielinski. Nella Fiorentina Amrabat in regia per Torreira, Piatek preferito a Cabral come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

Data e ora: Domenica 10 aprile, ore 15:00

BERARDI ANCORA A PARTE, KO TOLOI E DJMSITI

Dionisi, oltre allo squalificato Frattesi, rischia di dover rinunciare anche a Berardi, che non ha ancora risolto i guai muscolari. Dentro Matheus Henrique e Defrel. In gruppo Djuricic, che va verso una convocazione. Nell’Atalanta tutto da valutare dopo l’Europa League. Zapata potrebbe partire titolare, sicuramente out Toloi e Djmsiti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-UDINESE

Data e ora: Domenica 10 aprile, ore 15:00

HENRY TITOLARE, PEREZ E DEULOFEU IN GRUPPO

Zanetti ritrova Henry come prima punta. Con lui Aramu e Okereke. Vacca in mediana. Nell’Udinese sono rientrati dagli infortuni Perez e Deulofeu: lo spagnolo ha chance di partire titolare con Beto. Pereyra squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SALERNITANA

Data e ora: Domenica 10 aprile, ore 18:00

DA VALUTARE ZANIOLO, RIBERY DAL 1’

Mourinho dovrà valutare i suoi dopo la trasferta di Conference League. Probabile un po’ di turnover in ogni reparto. Zaniolo non sta bene e rischia un nuovo forfait. Nella Salernitana squalificati Fazio e Bonazzoli. Ribery in forma, probabile dal 1’.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

Data e ora: Domenica 10 aprile, ore 20:45

POBEGA E BREKALO DAL 1’, KESSIÉ TREQUARTISTA

Juric ha due dubbi: Zima o Izzo (il secondo favorito) dietro, Ricci o Lukic in mezzo. Pobega e Brekalo sostengono Belotti. Nel Milan Kessié trequartista, Saelemaekers si gioca una maglia con Messias. Giroud centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SAMPDORIA

Data e ora: Lunedì 11 aprile, ore 20:45

BARROW OK, FIDUCIA IN SABIRI

Nel Bologna Medel, pur con qualche punto di sutura, dovrebbe guidare la difesa. Ok anche Barrow, uscito infortunato da San Siro, ma giá in gruppo. Soriano favorito su Orsolini. Nella Sampdoria Sabiri e Sensi a sostegno di Caputo. Yoshida in vantaggio su Ferrari.

