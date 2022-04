33ª giornata, in un turno atteso anche per una lotta Scudetto sempre piú elettrizzante. Inter e Milan in campo giá venerdí, mentre il Napoli giocherá a Pasquetta contro la Roma. La Juventus ospita il Bologna, sfida chiave per il Venezia a Firenze. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli La Serie A torna in campo per disputare la, in un turno atteso anche per una lotta Scudetto sempre piú elettrizzante. Inter e Milan in campo giá venerdí, mentre il Napoli giocherá a Pasquetta contro la Roma. La Juventus ospita il Bologna, sfida chiave per il Venezia a Firenze. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche 44 MINUTI FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

Data e ora: Venerdì 15 aprile, ore 19:00

DENTRO VERDE E MANAJ, D’AMBROSIO E GOSENS TITOLARI

Motta punta ancora su Manaj come prima punta. Verde in vantaggio su Agudelo, poi solito Spezia con Kiwior centrale. Nell’Inter un po’ di turnover in vista del derby di Coppa Italia: D’Ambrosio dietro al posto di De Vrij (con Skriniar centrale), Darmian e Gosens esterni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

Data e ora: Venerdì 15 aprile, ore 21:00

BENNACER MIGLIORA, RIENTRA STURARO

Pioli ritrova Bennacer, che si candida per una maglia in mediana, con Kessié avanzato. Giroud prima punta, out Ibra. Nel Genoa Sturaro e Badelj cerniera centrale. Piccoli avanti su Destro, Ekuban insidia Melegoni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO

Data e ora: Sabato 16 aprile, ore 12:30

PAVOLETTI DAVANTI, OK BERARDI

Mazzarri sceglie Bellanova e Dalbert come esterni. Marin in mediana, Pavoletti con Joao Pedro davanti. Nel Sassuolo rientra Frattesi in mezzo. Berardi ok e regolarmente titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-SALERNITANA

Data e ora: Sabato 16 aprile, ore 14:30

FERRARI IN DUBBIO, VERDI DOVREBBE ESSERCI

Giampaolo non cambia modulo e interpreti. Ancora Sensi e Sabiri dietro a Caputo. Dietro Yoshida potrebbe prendere il posto di Ferrari, uscito affaticato da Bologna. Nella Salernitana Coulibaly e Ederson in mezzo, qualche dubbio davanti, dove Verdi, Ribery e Bonazzoli si giocano il posto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-EMPOLI

Data e ora: Sabato 16 aprile, ore 14:30

BETO KO, CONFERMA PER DI FRANCESCO

Cioffi rischia di perdere Beto almeno per un mese. Gioca Success in coppia con Deulofeu. Rientra Pereyra da mezz’ala. Nell’Empoli ancora Bajrami e Di Francesco alle spalle di Pinamonti. Viti in vantaggio su Luperto, Henderson per Zurkowski squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VENEZIA

Data e ora: Sabato 16 aprile, ore 16:30

CABRAL E IKONÉ TITOLARI, OKEREKE NEL TRIDENTE

Italiano sceglie Cabral e Ikoné per completare l’attacco con Nico Gonzalez. Nel Venezia Mateju a destra, Vacca in regia, Aramu e Okereke nel tridente con Henry.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

Data e ora: Sabato 16 aprile, ore 18:30

KO ARTHUR E RISCHIA CUADRADO, SORIANO IN PANCHINA

Allegri perde anche Arthur e vara un 4-2-3-1 con Zakaria e Rabiot in mezzo. Cuadrado non sta benissimo e rischia la panchina (pronto Bernardeschi). Titolare Morata. Nel Bologna ancora 3-5-2 con Aebischer e Barrow preferiti a Soriano e Orsolini.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

Data e ora: Sabato 16 aprile, ore 20:45

LUIZ FELIPE AL RIENTRO, SEMPRE OUT MANDRAGORA E DJIDJI

Sarri applica una sola variazione alla sua Lazio: dentro Luiz Felipe e fuori Patric. Ancora in panchina Pedro. Nel Torino Mandragora e Djijdi non recuperano: giocano Ricci e Izzo. Brekalo e Pobega a sostegno di Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

Data e ora: Lunedì 18 aprile, ore 19:00

DENTRO ANGUISSA, ROMA DA VALUTARE

Spalletti pensa a un 4-3-3 piú robusto, con Anguissa e Zielinski mezz’ali e Lobotka perno centrale. Politano favorito su Lozano. Nella Roma tutto da valutare dopo la serata di Conference League: ad oggi unico indisponibile Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA

Data e ora: Lunedì 18 aprile, ore 21:00

FREULER E DJMSITI SONO DISPONIBILI, BARAK CI PROVA

Gasperini deve capire come stanno i suoi dopo le fatiche di Europa League. Freuler e Djmsiti erano convocati per la sfida al Lipsia e quindi disponibili. Nel Verona unico caso da monitorare quello di Barak: se recupera gioca, altrimenti pronto Bessa.

Juve out, uno Scudetto per tre: la volata a 7 giornate dalla fine

Serie A Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA