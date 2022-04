34ª giornata dopo le semifinali di Coppa Italia. Aprono il turno Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, proprio prima del primo dei due match clou sull'asse Capitale d'Italia-Capitale della moda: Inter-Roma al sabato, Lazio-Milan la domenica sera. Ci si gioca un gran pezzo di Scudetto. La Juventus gioca in casa del Sassuolo. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli La Serie A torna in campo per disputare ladopo le semifinali di Coppa Italia. Aprono il turno Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, proprio prima del primo dei due match clou sull'asse Capitale d'Italia-Capitale della moda: Inter-Roma al sabato, Lazio-Milan la domenica sera. Ci si gioca un gran pezzo di Scudetto. La Juventus gioca in casa del Sassuolo. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SPEZIA

Data e ora: Sabato 23 aprile, ore 15:00

POBEGA E BELOTTI KO, MANAJ DAVANTI

Juric perde Izzo, Pobega e Belotti. Giocano Zima, Pjaca e Pellegri. Mandragora recuperato, ma possibile in panchina. Nello Spezia Manaj e Gyasi sicuri del posto davanti. Due giocatori dello Spezia, la cui identità non è nota, sono positivi al Covid-19.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-ATALANTA

Data e ora: Sabato 23 aprile, ore 15:00

HENRY CONFERMATO, MALINOVSKYI INFORTUNATO

Zanetti sceglie Okereke e Aramu ai lati di Henry davanti. Haps squalificato, a sinistra gioca Ullmann. Nell’Atalanta infortunati Freuler, Maehle, Malinovskyi, Pezzella, Toloi. In attacco Pasalic e Boga sostengono Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

Data e ora: Sabato 23 aprile, ore 18:00

PROBLEMI PER VIDAL, AVANZATO MKHITARYAN

Inzaghi ha tutti i titolari a disposizione. Unico dubbio davanti, tra Dzeko e Correa. Favorito il bosniaco. Vidal ha problemi alla caviglia e va verso il forfait. Nella Roma Oliveira in mezzo e Mkhitaryan avanzato al posto di Zaniolo. Poi la Roma migliore.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SAMPDORIA

Data e ora: Sabato 23 aprile, ore 20:45

TUDOR NON CAMBIA, GIAMPAOLO SI

Hellas con gli stessi 11 vittoriosi a Bergamo. Ok Barak, Caprari, Simeone. Nella Sampdoria 4-4-2 con Sensi e Rincon in mediana, Quagliarella e Caputo davanti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 24 aprile, ore 12:30

RIECCO DJURIC, TORREIRA OUT DUE SETTIMANE

La Salernitana è carica dopo le due vittorie consecutive. In attacco Bonazzoli e Djuric, a destra rientra Mazzocchi. Nella Fiorentina oltre a Castrovilli, ko anche Torreira. E Milenkovic non sta bene. Pronti Maleh, Amrabat e Martinez Quarta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-UDINESE

Data e ora: Domenica 24 aprile, ore 15:00

BARROW DAVANTI, PEREYRA IN DUBBIO

Nel Bologna al posto degli squalificati Arnautovic, Medel, Soumaoro giocano Barrow, Binks e Bonifazi. Udinese con il dubbio Pereyra, affaticato. Se rientra gioca lui mezz’ala. Success favorito per giocare accanto a Deulofeu. Molina a destra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

Data e ora: Domenica 24 aprile, ore 15:00

DI FRANCESCO OK, KOULIBALY SQUALIFICATO

Andreazzoli ritrova Di Francesco, che potrebbe anche partire titolare nel tridente con Bajrami e Pinamonti. Nel Napoli Koulibaly è squalificato: dietro gioca Juan Jesus. Lozano preferito a Politano, dubbio tra Zielinski e Mertens.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CAGLIARI

Data e ora: Domenica 24 aprile, ore 18:00

DESTRO E EKUBAN TITOLARI, FIDUCIA A KEITA

Blessin cambia qualcosa davanti. Amiri in appoggio a Ekuban e Destro, rilanciato dal 1’. Nel Cagliari Goldaniga rientra al posto di Lovato. Keita preferito a Pavoletti, in mediana i soliti tre: Deiola, Grassi, Marin.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Data e ora: Domenica 24 aprile, ore 20:45

MILINKOVIC-SAVIC IN FORTE DUBBIO, KESSIÉ SULLA TREQUARTI

Ad oggi nella Lazio hanno l’influenza in otto: Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic-Savic, Cataldi e Raul Moro. Patric e Pedro sono invece out per infortunio. Sono tutti da valutare. Nel Milan Kessié trequartista, Messias a destra, Giroud davanti. Bennacer titolare in mezzo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

Data e ora: Lunedì 25 aprile, ore 20:45

BERARDI GIOCA, CHIELLINI E DYBALA TITOLARI

Dionisi ritrova Berardi che si è allenato in gruppo. Muldur a destra, visto che Toljan é ko. Nella Juventus possibile qualche cambiamento dopo la Coppa Italia. Chiellini dietro, Cuadrado e Dybala sulla trequarti. Vlahovic non dovrebbe riposare.

